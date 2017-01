¿Qué es Meitu, la app china de la que todos están hablando?

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San José (Redacción)

Deje Instagram de lado por una selfie o dos: es hora de Meitu. Nadie sabe por qué una app se vuelve viral hasta que la descarga y, al utilizarla, se enamora. Eso es lo que está ocurriendo con millones de usuarios de la aplicación china.

Aunque existe desde el 2008, Meitu se lanzó este enero en Estados Unidos y, en pocos días, ya se convirtió en un fenómeno de las apps de retoque fotográfico. Meitu es una aplicación de retoque fotográfico gratuita y disponible para iOS y Android.

Obsesionados con las selfies como estamos, cualquier app que prometa una foto mejor nos enloquece. Meitu ("bella fotografía") usa realidad aumentada para combinar la imagen real de su cara con un retoque virtual.

A modo de filtros, esos retoques dan a la imagen el look de caricaturas, pinturas tradicionales chinas y otros efectos muy vistosos, especialmente ojos grandes y brillantes, pómulos perfectos y piel tersa. Aunque los filtros caricaturescos son los más atractivos, también permite retoques ligeros que mejoran una selfie regular: alisan la piel, dan brillo a los ojos, destacan los labios y adelgazan el rostro.

Pero Meitu va un paso más allá: convierte su rostro en una caricatura china con precisión, detalle y buena calidad.

El funcionamiento es sencillo: se sube o se toma una fotografía, se tiñe con un filtro de color y luego se aplica el retoque deseado en le menú "Hand-Drawn" (dibujado a mano): Angelic (angelical), Blossoms (flores), Fairy Tale (cuento de hadas), New Year (año nuevo chino), Petals (pétalos), Mermaid (sirena) y Baroness (baronesa china).

Meitu también permite generar collages, montajes y otros efectos, y además se puede conectar con apps de retoque y redes sociales.

Éxito y crítica. Meitu está dirigida a mujeres y, específicamente, aquellas con cabello largo: en las instrucciones de uso se solicita que el pelo caiga detrás de las orejas para que el filtro funcione mejor. Pero como todos queremos lucir como caricatura china, se ha viralizado mucho más allá de su mercado original (ha sido un boom en Asia por varios años). Otras versiones permiten modificar la nariz, las piernas, broncear la piel y retocar con mucho detalle las facciones.

Tales características han hecho a Meitu blanco de críticas por promover un ideal de belleza asiática que, como todos los ideales, resulta inalcanzable para la mayoría de personas; puede generar mucha presión sobre la autopercepción corporal compararse con un estándar imposible en la realidad, pero replicado incesantemente en el mundo digital.

Pero Meitu rebate las críticas. "Tenemos que ampliar la idea de belleza", dijo el director financiero de Meitu, Gary Ngan, a The New York Times. "No se trata solo de una determinada forma de pensar sobre la belleza asiática. Se trata de hacerte feliz. Y la belleza es sinónimo de felicidad, de alguna manera, porque normalmente te sientes más feliz cuando te ves más bello".

El desarrollador de Meitu ha creado la tecnología de otras apps similares, como AirBrush y MakeupPlus, que también juegan con efectos de maquillaje y caricaturización. Según el sitio de la empresa, sus aplicaciones tienen más de 456 millones de usuarios activos cada mes, ha sido descargada 1.100 millones de veces en 26 países, y genera 6.000 millones de imágenes por mes. En diciembre, vendió acciones por primera vez en Hong Kong y alcanzó $629 millones. Su valor económico total supera los $4.600 millones.

Otras apps de retoque facial y alteración digital han sido sensaciones previamente, como Prisma y Facetune. Por otra parte, herramientas como Instagram y VSCO ya están cómodamente posicionadas como favoritas entre aficionados a la fotografía y Snapchat hizo moda los filtros de caricatura.

