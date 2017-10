Más de 8 millones de usuarios de Netflix consumen las series el mismo día de su lanzamiento

¿Es usted de los que apenas se estrenan los nuevos capítulos de su serie favorita en Netflix, corre a encender el televisor y los consume el mismo día solo para presumir de que ya los vio? Pues no es el único, 8.4 millones de suscriptores de esta aplicación de streaming o televisión por Internet suelen hacerlo también.

Según Netflix, entre el 2013 y el 2016, la cantidad de personas que terminó de ver la temporada de una serie el día su lanzamiento creció más de 20 veces. Inclusive, la popular aplicación señaló que ese comportamiento aumentó de 200.000 miembros en 2013 a más de 5 millones de suscriptores en 2017 (hasta septiembre de este año).

Aunque las más "maratoneables" son las comedias de 30 minutos de duración, entre ellas Santa Clarita Diet, GLOW y The Ranch. Los fanáticos de thrillers de una hora como Stranger Things, House of Cards y Orange is the New Black, o animé, como The Seven Deadly Sins, tampoco se quedan atrás.

A nivel global, Gilmore Girls: A Year in the Life, el regreso de la serie finalizada en el 2007, en la que Loreai (madre) y Rory (hija) son mejores amigas, adictas al café y conocedoras de la cultura pop, fue la que obtuvo mayor cantidad de maratoneros globales a 24 horas de su llegada al catálogo de Netflix.

"Existe una satisfacción única al ser el primero en terminar una historia; ya sea la página final de un libro o los últimos momentos climáticos de tu serie favorita", opinó Brian Wright, vicepresidente de Series Originales.

A Gilmore Girls le siguen otra como Fuller House, Marvel - The Defenders, The Seven Deadly Sins y The Ranch, en la lista global.

Otra de las curiosidades reveladas por Netflix es que Canadá es el país donde hay más maratoneros, seguido por Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia y Noruega.

"Netflix te permite ver el contenido de una forma que antes era imposible, y es increíble ver cómo un programa los engancha y despierta su pasión por verlo", concluyó Wright.