Costa Rica se suma a lista de países interesados en gravar servicios digitales como Netflix o Spotify

Servicios en Internet para ver series y películas como Netflix, o escuchar música como Spotify o Google Play Music podrían ser gravados con un impuesto del 15% sobre el valor agregado (IVA), según propuso el Gobierno en un nuevo proyecto de reforma fiscal presentado este jueves ante los diputados.

Aunque la noticia ha encendido el debate en redes sociales y tomó por sorpresas a algunos, ya otros países como Argentina, Uruguay y Colombia han discutido el tema. Incluso naciones como Australia ya aplican la medida.

A inicios de julio, La Nación de Argentina anunciaba que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) afirmó que, en ese país, se comenzaría a gravar Netflix.

"Lo haremos a través de los plásticos con que se paga el abono; las tarjetas serán agentes de retención", aseguró el encargado de la AFIP, Alberto Abad, a ese diario.

En Uruguay, la medida se aplicaría de una forma similar.

La publicación Montevideo Portal aclaraba, en julio de este año, que el proyecto de Rendición de Cuentas –así llamado en ese país– en su artículo 242 establece como rentas "de fuente uruguaya", a las obtenidas por entidades no residentes que realicen directamente la prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, o similares, siempre que el receptor del servicio se encuentre en territorio nacional".

En Colombia, el gobierno apuntaba a "que haya una retención por parte del sistema financiero (en este caso los bancos) para que automáticamente el pago que envía el usuario no llegue en su totalidad a la cuenta de la plataforma. Esto se conoce a nivel mundial como un impuesto a la transacción", informaba la publicación Semana, en octubre del 2016.

En otras latitudes como Australia, la norma entró en vigencia a partir del 1.° de julio de este año, aunque fue propuesta desde el 2015. Ahí Netflix trasladó a sus usuarios el 10% adicional solicitado por el gobierno.

Así, los planes que iniciaban en $8,99 pasaron a $ 9,99 al mes. El de $ 11,99 a $ 13,99 y el paquete premium de $14,99 a $ 17,99, informó el sitio News.com.au.

En la Unión Europea, la idea de gravar este tipo de servicios data del 2014.

¿Por qué hacerlo? Según apunta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en uno de sus informes: "La economía digital es objeto de una constante evolución, de ahí la importancia de supervisar toda la perspectiva de futuro y posibles avances para determinar su impacto en los sistemas tributarios".

En suelo tico

En Costa Rica, el cobro se realizaría "poniéndole la obligación a los emisores de tarjetas de crédito y débito, para que ellos sean los que realicen la retención del impuesto", aseguró a La Nación Priscilla Piedra, directora general de Hacienda.

Parte de las discusiones en redes sociales giraban en torno a que podrían existir portillos para que las personas eviten pagar este impuesto. Sin embargo, Piedra explicó que para ejercer un mejor control es que escogieron este tipo de modelo de cobro.

Aseguró que "existen mecanismos para hacer la devolución y evitar un doble cobro", en casos en que, por ejemplo, la persona adquiera un bien para un amigo o conocido y demuestre que ese bien no será disfrutado en el país.

La lógica de este tipo de impuestos es que se pagan en el lugar en donde se consumen, subrayó la funcionaria de Hacienda.

Piedra también especificó que no solo los servicios de streaming como Netflix estarían gravados. "¿Cuáles servicios se gravan? Los servicios que se pagan; los que son gratuitos no vamos a cobrarles un impuesto. Por ejemplo, si tengo el Spotify gratuito, sobre eso no voy a pagar. Sí, en caso de que tenga el servicio premium", comentó Piedra.

Otto Rivera, director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) aseguró que están a la espera de "recabar las posiciones sobre el tema y que el Gobierno aclare un poco más cómo lo está proyectando y cuáles van a ser las formas de recolección. A partir de eso, Camtic va a generar un estudio y ofrecerá la posición de la cámara", concluyó.

Popularidad

Los streaming han comenzado a crecer en popularidad en el país.

El más reciente estudio Red 506 de El Financiero, efectuado a 600 personas del Gran Área Metropolitana, entre los 18 y 54 años, lo confirma.

En este se indica que el 38% de las personas de menor edad cambiaron la TV tradicional por el streaming y que el 40% de los encuestados paga por una suscripción a Netflix.

Incluso, al consultarles ¿cuál era el sitio donde veían películas?, el 51% aseguró que esa plataforma de video; el 14% dijo que Google Play, el 3% Amazon Prime y el 2% HBO GO.

Según la firma Nakono, dedicada a la investigación de la industria para la economía digital, se proyecta que para el 2020 la cantidad de suscripciones de Netflix en Costa Rica sean de 157.000 y que generen cerca de $16,45 millones al año.