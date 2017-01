Global Game Jam 2017: 48 horas dedicadas al desarrollo de videojuegos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Si entre sus propósitos de año nuevo está aprender más sobre el desarrollo de videojuegos y eventualmente crear uno, no se puede perder el Global Game Jam, actividad que se realizará el 20, 21 y 22 de enero en las instalaciones de Cenfotec ubicadas en Montes de Oca, San José.

El Global Game Jam es una reunión que se celebra simultáneamente en 63 países con una asistencia de más de 10.000 participantes. La idea radica en crear prototipos y demostraciones de videojuegos en un periodo de 48 horas.

Durante la actividad, los participantes forman equipos de tres a cinco personas, que son integrados el día en que inicia la actividad y trabajan para desarrollar el concepto de un videojuego.

La actividad es organizada en Costa Rica por la International Game Developers Association (IGDA) Costa Rica, Universidad Cenfotec y la empresa Headless Chicken Games, firma local desarrolladora de videojuegos.

"Esta es la sétima edición de la actividad y desde entonces la industria costarricense en videojuegos ha crecido bastante", dijo el desarrollador del estudio Headless Chicken y organizador de la actividad José Pablo Monge.

A la fecha, son 19 las empresas mapeadas por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) que figuran como propulsores del desarrollo de videojuegos. Muchos de estos laboratorios dieron sus primeros pasos en el Global Game Jam.

Monge recuerda que de reuniones anteriores salieron los primeros bosquejos de videojuegos como Hookbots y My Name is Mayo del estudio Green Lava, este último fue publicado para la consola PlayStation 4.

Talleres e inscripciones

Esta será la primera edición en la que se impartirán talleres sobre manejo de herramientas, programas y técnicas para manejo de arte.

Los talleres comenzará a la 1 p. m. del viernes 20 y a partir de las 7 p. m. se iniciará con la elaboración del videojuego. La elaboración se prolongará hasta a las 6 p. m. del domingo, posteriormente se realizará una demostración de los avances.

Para participar en el Global Game Jam de este año se debe llenar el formulario disponible en línea y comprar una entrada por Internet. Los veteranos que van a prescindir de los talleres deberán pagar una cuota de ¢7.300, mientras que los principiantes deberán asumir un monto de ¢11.800.

Cada uno debe llevar computadora, unidades USB, discos externos y regleta, así como sus programas de desarrollo preferidos instalados. En las instalaciones de Cenfotec se podrá calentar alimentos.











