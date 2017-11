Él me había dicho que era por el Más x Menos y cuando llegamos hizo como si se hubiera perdido, me dijo que doblara en una calle y luego me dijo que era por otro lado. Entonces di la vuelta y seguimos hasta llegar cerca como de un seminario y yo me orillé y le pregunté si ahí estaba bien y me dijo que sí, pero de una vez sacó un cuchillo y de una me lo clavó en el costado derecho y me dijo: ¡esto es un asalto, deme todo lo que tiene!