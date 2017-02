60 cámaras se convierten en los mejores 'policías' de San Rafael de Heredia

39 grabaciones ayudaron a identificar delincuentes en últimos seis meses

Era noviembre del año pasado. Un sujeto, de apellidos Rodríguez Logan, conducía su vehículo, tipo pick-up, por el barrio Santísima Trinidad, en San Rafael de Heredia.

De repente, el hombre se estacionó a un lado de la calle, para departir con unos amigos y hablaron durante más de media hora. Sin embargo, su diálogo fue interrumpido por dos sujetos, quienes, con arma de fuego en mano, se acercaron y le dispararon. En apariencia, todo se trataba de un lío por drogas.

Pese a los múltiples disparos que hicieron los agresores, el ofendido solo resultó herido en una pierna. Luego, tanto los atacantes como la víctima, huyeron del sitio.

Más de 20 minutos después de esa tentativa de homicidio, la Policía llegó al sitio, pero ya no había mucho que hacer. Los vecinos no dan detalles por temor a represalias y no había mayor evidencia en el sitio.

Lo que desconocían los agresores era que la Municipalidad de San Rafael de Heredia había colocado una cámara en ese barrio, como parte de un proyecto que pretende mejorar la seguridad en el cantón. Gracias a ese video (que muestra con claridad la forma de operar de los asesinos), las autoridades detuvieron a los principales sospechosos.

Ese es solo uno de los 39 casos en los que las 60 cámaras –colocadas a lo largo y ancho de ese cantón herediano– han ayudado a las autoridades, en los últimos seis meses, según confirmó Verny Valerio, alcalde de San Rafael.

"Esas cámaras, que hemos ido adquiriendo desde el 2013, son equivalentes a tener 60 policías más en la calle", aseguró Valerio, al tiempo en el que detalló que el proyecto lo realizan en conjunto con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Además de esa venganza, los aparatos han filmado asaltos, delitos contra la propiedad y hasta accidentes de tránsito.

"Lo importante no es grabarlos porque sí, sino que ayuden en los procesos judiciales contra los delincuentes. Si vienen a delinquir en San Rafael, los vamos a grabar y los vamos a llevar a los Tribunales de Justicia", enfatizó Valerio, quien añadió que la iniciativa de las 60 cámaras costó cerca de $1,5 millones.

Según la página de estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante el 2015, se reportaron 33 denuncias por diversos delitos, como robo, hurto o tacha de vehículo. Mientras, para el 2016, hubo una disminución puesto que se registraron 29 denuncias.

Se intentó conocer una versión de la Policía Judicial, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

¿Cómo funciona?

Según explicó Valerio, esos aparatos están distribuidos estratégicamente por el cantón. "Hubo una consultoría a una empresa especializada en seguridad, la cual analizó los puntos calientes o donde más reincidencia delictiva hay", agregó.

Pero, detalló que, además de las zonas conflictivas, también tienen cámaras en todas las entradas y salidas de ese cantón herediano.

"Quienes entran y salen quedan debidamente grabados y, es importante porque, aunque se dan hechos delictivos en zonas donde no hay cámaras, en algún momento van a tener que salir de San Rafael y ahí los descubrimos. Lo que se hace es un trabajo de inteligencia, a partir de la hora en la que se dio el hecho", mencionó.

En cuanto al monitoreo, el alcalde dijo que está a cargo de tres funcionarios del municipio. Ellos laboran en turnos diferentes para completar 21 horas diarias (desde las 7 a. m. a las 4 a. m. del día siguiente).

"La vigilancia no se hace las 24 horas, pero las cámaras sí siguen grabando cada minuto del día. El compañero que ingresa al turno de las 7 a. m. debe revisar qué pasó en esas tres horas", contó uno de los encargados, quien, por razones de seguridad, pidió no ser identificado.

Además del escaneo que se hace en la mañana, el funcionario comentó que agentes del OIJ llegan todos los días al centro de monitoreo para recopilar información, en caso de ser necesario.

Si se presenta algún suceso mientras se monitorea el cantón, ellos dan aviso a la Policía Municipal. Luego, se alerta a la Fuerza Pública y, si es necesario, se llama al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Como el proyecto ha tenido éxito, las autoridades municipales buscarán obtener unas 140 cámaras más para colocarlas en los puntos que hoy están desprotegidos.

Otros cuatro cantones se suman a proyecto

Las autoridades de San Rafael de Heredia no son las únicas que buscan aliarse con la tecnología para combatir la criminalidad.

Según contó Fabio Arias, ingeniero de la ESPH, los cantones de Heredia, Flores y Belén, todos de Heredia, también tienen cámaras en sus calles, lo cual les permite brindar mayor tranquilidad a sus pobladores.

Recientemente, la ESPH comenzó a dar el servicio en Pérez Zeledón, en San José.

"La plataforma que usamos involucra una serie de condiciones que permite que la población tenga una mejor calidad de vida. Usamos equipos de última tecnología y, eso, a final de cuentas, se traduce en seguridad para todos", manifestó Arias.

Detalló que entre los cinco cantones (incluido San Rafael), han colocado cerca de 600 cámaras; en el de Heredia es donde más hay (unas 400).

Por su parte, Verny Valerio, alcalde de San Rafael, instó a las demás municipalidades a optar por este tipo de seguridad.

"El efecto principal de las cámaras es hacerles entender a los delincuentes que aquí no hay momento para cometer delitos, porque siempre grabamos todo. No importa si es de día o de noche, siempre vamos a estar sobre lo que ocurre", aseguró Valerio.











