Sujeto tacha carro de magistrado Celso Gamboa en parqueo de centro comercial

Un sujeto tachó el carro del magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, en el parqueo del centro comercial Terramall, en Tres Ríos, Cartago.

Así lo dio a conocer Gamboa por medio de su red social Twitter, cuando publicó: "Aquí en Terramall acabo de ser víctima de robo en el parqueo. Tacharon el carro".

Carlos Hidalgo, vocero del Ministerio de Seguridad Pública, confirmó que los hechos ocurrieron entre las 12:50 p. m. y la 1 p. m. de este domingo, y que ya fue interpuesta la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

"El sospechoso abrió las puertas del carro sin quebrar los vidrios. (Gamboa) indica que le sustrajeron una cartera familiar, que no es de él", apuntó.

Según Hidalgo, el sospechoso usaba una gorra azul, pantalón beige y abrigo color gris. "Se rastrea la zona con las características indicadas", concluyó.

Reproche. En la red social, Gamboa criticó que las grabaciones del parqueo "puedan ser vistas hasta el lunes porque está cerrada la administración".

"Una víctima más del hampa y víctima de la burocracia. De aquí al lunes imposible saber y menos recuperar las cosas", apuntó el magistrado.

Pese a que se le llamó al número celular para conocer su versión, el magistrado no respondió a las llamadas.

En tanto, Pamela Rodríguez, gerente de mercadeo de Terramall, indicó: "La queja de don Celso dice que la administración del centro comercial está cerrada y que por eso no se le quieren dar los videos, pero eso no es cierto. Sí se está trabajando en la entrega de los videos, pero por el protocolo que seguimos serán entregados mañana al OIJ, no a don Celso".