Policía impide megafiesta para colegiales en San Bosco de Mora

La Policía frenó una megafiesta que, en apariencia, iba dirigida para colegiales en San Bosco de Mora, San José.

La intervención ocurrió la noche del viernes 18 de agosto en una finca, ubicada en ese sitio, confirmó el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Según informó Guillermo Araya, director del ICD, la ínformación confidencial ingresó la semana anterior, en la cual indicaban que se iba a realizar una fiesta donde habría menores y venta de licor.

"Comenzamos a investigar y determinamos que se iba a realizar en un recinto privado, por lo que alertamos a otras instituciones, como Fuerza Pública y Municipalidad de Mora, para que nos colaborara en el asunto", indicó Araya.

El director detalló que, al hacer unas revisiones previas, determinaron que los dueños del recinto no habían gestionado los permisos para hacer la actividad, por lo que procedieron a clausurarlo de forma preventiva.

"Cuando llegamos el recinto estaba preparado para la fiesta. Había licor ya puesto en ciertos sectores, pero aún no habían llegado los asistentes. Decidimos clausurarlo porque, al ser un recinto privado, los controles de ingreso no son los adecuados y se podría dar la permanencia de menores en ese sitio que no es adecuado para ellos", señaló.

Trabajo continuo. En los primeros siete meses del 2017, la Policía logró frenar 22 fiestas intercolegiales, las cuales son organizadas por mayores de edad y en donde se ofrecen todo tipo de drogas.

Esta cifra casi triplicó la cantidad de fiestas intervenidas durante todo el 2016, que fueron ocho, según datos del ICD.

El aumento obedece a la estrategia implementada por las autoridades educativas y policiales de solicitar a padres de familia y profesores informar cuando detecten que se está creando una actividad de estas. "El apoyo entre todos estos ejes provoca una mejor acción policial", indicó el director.

Araya detalló que lo más preocupante es que a todas esas fiestas llegan, como mínimo, 200 menores de edad y en todas ellas han decomisado droga, sobre todo marihuana y drogas de diseño (sintéticas).