En pocas palabras

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El abogado Miguel Gutiérrez que representa a la familia da a conocer detalles del hecho.

¿Cumplió la familia lo que pidió Migración?

Lo primero fue preguntar en Migración los requisitos. Ellos incluyeron los antecedentes penales. Todo se presenta. Obviamente, hay que traerlos desde allá (Siria).

Para un país en guerra, pedir los antecedentes penales de un niño de 13 años es algo escandaloso. Usted no le puede pedir a un menor de edad antecedentes, pero no importa.

LEA: Costa Rica cierra puertas a menor de 13 años que busca huir de Siria

Se los presentamos y consta en el expediente. En mayo se cumplieron todos los requisitos.

¿Podía Migración hacer alguna excepción con este niño?

La misma Ley de Migración faculta a la directora de Migración a dar visas de cará cter excepcional en ciertos casos. Y este es uno de esos casos.

El Estado costarricense está siendo omiso en sus obligaciones con la Convención de Derechos del Niño. Es un horror lo que están viviendo los niños allá.

Los padres lo que quieren es salvaguardar al niño. Yo le pedí a Kathya Rodríguez (anterior directora de Migración) que teníamos que organizar el tema de la entrada de sirios.

LEA: Misterio rodea el paso de 6 sirios por el aeropuerto

Hacer un decreto para casos humanitarios como el de este niño. Pero vea, en octubre pasado, la Comisión de Visas concedió la visa a ocho sirios por pedido de Mariano Figueres. ¿Con qué criterio dieron el permiso de ingreso? En ese caso, no conozco si pidieron antecedentes penales. Migración no ha sabido manejar el tema de los sirios. Todavía el país no sabe cómo fue que pasaron (en noviembre pasado) siete sirios por el aeropuerto Juan Santamaría.











Comparta este artículo Sucesos Miguel Gutiérrez: “Pedir los antecedentes penales de un niño es escandaloso” Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Miguel Gutiérrez: “Pedir los antecedentes penales de un niño es escandaloso” Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.