Taxista formal arrestado por quebrar parabrisas a supuesto conductor de Uber

Frente a terminal de buses Caribeños, San José

Un taxista formal de apellido Rojas, de 37 años, fue detenido la noche de este martes por la Fuerza Pública, como sospechoso de haber quebrado de una pedrada el parabrisas trasero del automóvil que conducía un aparente conductor de Uber.

El ataque ocurrió a eso de las 7:05 p.m. frente a la terminal de buses Caribeños, en San José, luego de que el conductor de un Nissan Tiida, modelo 2011 e identificado como Erik Fernández se estacionó con la intención de un recoger a un amigo.

"Un grupo de taxistas me empezaron a gritar de todo; en eso avancé y solo escuché el bombazo. Mi intención era recoger a un amigo. Me bajé y pregunté quién me había lanzado la piedra y nadie respondió. Ya es la segunda vez que me pasa. Ellos (taxistas) se molestaron porque ando un carro moderno. Voy a denunciar lo ocurrido, manifestó Fernández.

El automóvil aparece registrado a nombre de una mujer de apellido Flores, vecina de Alajuelita.

La piedra que le lanzaron al Nissan pesaba unos cinco kilos y quedó en la parte trasera del carro.

Víctor Fernández, jefe policial del distrito Merced, señaló que el ofendido si es un taxista de la compañía Uber, el cual en ese momento dejaba a un cliente.

"A nuestra llegada ubicamos un carro con el parabrisas quebrado. El sospechoso fue arrestado en vía pública y no opuso resistencia. Se va a presentar ante el Ministerio Público. Cuando llegamos había unos 20 conductores de Uber. La alerta ingresó por medio del sistema 911", explicó Fernández.

Al sitio llegaron al menos 20 oficiales de la Fuerza Pública a bordo de un microbús, debido a la cantidad de personas involucradas.

Por su parte el oficial de Tránsito Álvaro Borge, indicó que no hubo ningún decomiso de placas o vehículos. Añadió que fue necesario cerrar una calle aledaña para atender el caso de vandalismo.











