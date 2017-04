'Marihuana sintética' causa primera gran intoxicación en Costa Rica

15 jóvenes departían en bar en San Pedro y consumieron droga K2

Pese a que el ingreso a Costa Rica de la marihuana sintética, conocida como K2, se dio el año pasado, no fue hasta este jueves que causó una primera gran intoxicación en el país.

Antes de hoy, solo se habían reportado casos puntuales de personas afectadas que transitaban generalmente solas, desnudas y en alguna vía pública.

Pero esa escena cambió radicalmente la madrugada de ayer, cuando 15 jóvenes fueron abordados por las autoridades en el parqueo del bar Venue, en San Pedro de Montes de Oca. Estaban intoxicadosy requirieron traslado al hospital Calderón Guardia; dos de ellos son reportados en condición muy delicada.

Las identidades de los afectados no ha trascendido, pero sí se indicó que se trata de mayores de edad. Lo único que se informó es que los jóvenes estuvieron en el bar, luego salieron y se quedaron en el estacionamiento. Se desconoce dónde y en qué momento habrían ingerido la sustancia.

Poco tiempo después de que el grupo salió de Venue, la Policía recibió una alerta a las 4 a. m. del jueves donde se advertía de un grupo de muchachos con un "comportamiento extraño" en el parqueo, señaló el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Según la institución, se presume que los jóvenes estaban bajo el efecto de la droga K2 por "la forma en que se comportaban".

"Ellos estaban en un estado de inconsciencia y no lograban sostenerse", dijo Carlos Hidalgo, vocero del MSP.

Las autoridades creen que los afectados pudieron haber mezclado la marihuana sintética con cocaína y licor.

Revisión minuciosa

Luego de que la Cruz Roja realizara los traslados al centro médico, la Unidad Canina y personal del Programa Regional Antidrogas de la Fuerza Pública llegaron al bar para realizar una revisión.

En el parqueo hallaron bolsas con residuos de aparente K2 y cocaína. También había residuos de esas supuestas drogas en el interior del negocio, confirmó la Policía.

Por eso, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, manifestó que de forma preventiva se ordenó el cierre del local durante 24 horas, que es lo máximo permitido por ley.

"Los administradores (de Venue) van a venir diciendo que los jóvenes no lo hicieron dentro del bar, pero en la inspección los perros detectaron envolturas y residuos de droga. Que no me vengan a decir que no consumieron droga ahí, que la gente de seguridad no observó a esos jóvenes consumiendo cocaína", reprochó el jerarca.

De momento, la Fuerza Pública realizará un parte policial que será entregado a la Municipalidad de Montes de Oca para que pueda determinar si los administradores del bar incurrieron en alguna falla y tomar acciones, en caso de ser necesario, comentó el alcalde Marcel Soler.

"Los insumos que nos dará la Fuerza Pública serán vitales para comprobar las irregularidades que hay en ese bar", afirmó Soler. Además, funcionarios del municipio y del Ministerio de Salud, harían otra inspección en el establecimiento comercial este viernes.

Por su parte, la administración de Venue envió una carta, firmada por Francisco Agüero, donde indicó que es "injusto e inexacto" asegurar que fue en ese local donde los muchachos consumieron la droga, puesto que en esa propiedad hay otro negocio.

Conocido

Según el ministro Mata, esta no es la primera vez que deben intervenir Venue.

Detalló que, entre noviembre y enero ya habían hecho tres informes policiales para la Municipalidad pues detectaron mal funcionamiento en ese negocio.

Los reportes señalan que el 23 de noviembre pasado sobrepasaron la capacidad máxima de clientes y luego, el 13 de diciembre, hubo heridos por arma de fuego en el parqueo. Además, el 12 de enero anterior encontraron agentes de seguridad privada que no portaban permisos.

Mientras tanto, Agüero aseguró: "Desde hace varios meses, hemos venido trabajando por mejorar la seguridad en los alrededores del club en coordinación con la Fuerza Pública, la Municipalidad y demás involucrados en el tema".











