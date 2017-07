Ya son 35 los cuerpos almacenados en la Morgue Judicial por la huelga

La falta de personal de apoyo como fotógrafos, funcionarios limpieza y administrativos debido a la huelga del Poder Judicial es la principal traba que enfrenta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar autopsias.

El dato fue suministrado la mañana de este lunes por el director de la Policía Judicial, Walter Espinoza Espinoza, quien agregó que algunos patólogos están dispuestos a realizar estos procedimientos.

Ante un recurso de la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional ordenó al OIJ desde el sábado pasado realizar autopsias y entregar los cuerpos. Aún no se cumple con esto.

"Una autopsia puede durar cerca de cuatro horas. No es que todas las personas deben estar presentes las cuatro horas, sino que se debe limpiar el sitio, tener un fotógrafo para verificar algún detalle del cuerpo, funcionarios que lleven el control de la cadena de custodia para el caso de extraer algún plomo y funcionarios para el aspecto ya de entrega del cuerpo", explicó Espinoza.

El funcionario dijo que no tiene conocimiento de que haya personal incapacitado, como se informó el domingo, y relató que por el momento están almacenados 35 cuerpos en la Morgue Judicial en San Joaquín de Flores, Heredia.

"Formalmente no nos han informado ninguna incapacidad. No he recibido ningún documento que indique se dieron incapacidades. Al jefe del departamento tampoco", dijo el jerarca policial.

El director del OIJ dijo que también analizan la posibilidad de realizar autopsias en otros lugares, como hospitales o universidades, pero dijo que esa opción todavía es muy preliminar.

El motivo de la huelga es que una comisión de la Asamblea Legislativa rechazó un proyecto de ley propuesto por los empleados judiciales para reformar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial.

Dicho régimen debe ajustarse porque los ingresos ya no son suficientes para pagar los gastos y ese déficit será aún mayor conforme pasen los años. Entre los cambios se propone aumentar la edad de pensión y poner un límite a los montos que se pagan por jubilación.

