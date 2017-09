Recluso: ‘Maté a alguien porque estaba drogado y me sentía invencible’

Douglas Canales Canales está frente a otros sujetos, de los cuales no sabe bien sus nombres. Y eso no es primordial. Lo realmente importante es que están todos ahí, drogados, “sintiéndose bien”.

De repente, Canales se descubre peleando con uno de ellos. No sabe bien porqué; solo recuerda que discutía.

La cólera que sentía en el momento lo hizo sacar un cuchillo que portaba y clavárselo una y otra vez al otro muchacho, quien murió en el sitio.

“Maté a alguien porque estaba drogado y me sentía invencible. En ningún momento me sentí mal, más bien hasta andaba con el pecho inflado. Lo dejé ahí y me fui tranquilo, como si nada hubiese pasado”, recordó Canales, de 22 años y quien descuenta 13 años de prisión por ese homicidio.

Cuando ingresó a la cárcel, ese muchacho siguió consumiendo drogas y eso lo envolvió en problemas cada vez más grandes.

“Pero a mí no me importaba nada. La droga que yo consumía me hacía sentir importante, empoderado”, detalló.

No obstante, muy en el fondo de su consciencia sabía que algo no estaba bien con él. “Ahí fue cuando llegó la oportunidad de estar en esta comunidad”.

Canales ya lleva un año y medio sin haber consumido, pero sabe que aún le falta un proceso largo.

“Todo aquí es un día a la vez, pero soy feliz al ver que pude salir del bache en el que estaba desde hace mucho tiempo”.