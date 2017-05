Nuevo presidente de la Corte: 'No estamos opuestos a que se modifique el régimen de pensiones'

Entrevista con magistrado Carlos Chinchilla

El magistrado de la Sala Tercera y ahora presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, reconoce que es necesaria una modificación al régimen de pensiones del Poder Judicial.

Sin embargo, el juez, de 54 años, prefiere que la discusión nacional se inicie una vez que esté finalizado el informe actuarial de las Universidad de Costa Rica (UCR), el cual se espera que esté listo a finales de junio.

Chinchilla, quien resultó electo en primera ronda con 17 votos (de 22 posibles), hizo énfasis en el tema de pensiones y en la necesidad de recuperar la imagen del juez, en lo que llama "tiempos difíciles" que atraviesa el Poder Judicial. Así lo hizo en la presentación de su plan de gobierno, con el cual promete hacer un cambio y levantar la imagen de la institución.

A continuación, algunas de las consultas que respondió a la prensa en una conferencia inmediata a su juramentación para un periodo de cuatro años.

– ¿Cómo afrontar una Corte en la que actualmente está en discusión el tema de pensiones?

– Cuando hablamos de pensiones, tenemos que tener en cuenta de que en este momento hay una comisión legislativa, que está conociendo el tema del Poder Judicial y de alguna manera dijimos lo que se iba de decidir en la comisión (...) Yo espero que no se empiece la discusión sobre las pensiones sin tener una base científica en la cual aclaremos todos esos puntos.

"Si es del caso, y si los diputados de la comisión me permiten, me gustaría ir a conversar con ellos sobre este tema. No estamos opuestos a que se modifique el régimen de pensiones, creemos que es necesario modificarlo, pero modificarlo bajo parámetros científicos, los cuales vamos a a aceptar, no los vamos a desconocer. Vamos a estar cercanos escuchando a los gremios del Poder Judicial.

"No estamos opuestos a que se revisen (las pensiones), no estamos opuestos a que se hagan cambios, lo que queremos es que se respete la espera del informe, que es la base científica".

– El informe del Estado de la Justicia dio algunas calificaciones negativas para el Poder Judicial, ¿cuál es su opinión sobre números de este informe?

– Lo estamos analizando, vamos a tomar nota de mucho aspectos. Sería engañarlos si decimos que todo lo estamos haciendo bien, hay cosas que podemos mejorar. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo mejor.

– En su discurso habló sobre la necesidad de una jurisdicción especializada en crimen organizado y la Ley de Extinción del Dominio, proyectos varados en la Asamblea Legislativa. ¿En qué podría cambiar esta ley?

–Yo he sido uno de los promotores de la Ley de Extinción de Dominio. Es un instrumento importante para quitarle todo lo que son los bienes capitales de todas las personas que, de alguna forma, no pueden dar una explicación de la adquisición de sus bienes o que provienen del narcotráfico o legitimación de capitales.

"En esos casos Costa Rica haría un viraje importante. Hoy tenemos una gran cantidad de situaciones incontrolables. Nos llama la atención que de un pronto a otro una persona que no tiene fortuna tiene una gran cantidad de dinero acumulado. Esa ley me parece que es el arma más importante para combatir el narcotráfico a nivel de crimen organizado".

– En la presentación de su plan de gobierno judicial usted mencionó que los jueces deben dar la cara y decir lo que se está resolviendo, ¿qué quiso decir con eso?

–Cuando digo los jueces dan la cara y están de frente es cuando resuelven. El juez se defiende por sus resoluciones y la resolución es la que habla de la actividad del juez. Habría que ver en casos concretos, hay mecanismos para revisar esa resolución, como la apelación. En algunos casos la apelación ha dicho lo contrario a la resolución.

"Cuando hay un asomo de un acto de corrupción y me llega la información, soy el primero en activar los mecanismos necesarios establecidos en el Poder Judicial. Por una lado la Inspección y si es un asunto muy grave irá al Ministerio Público.

"No digo que el juez vaya a explicar su resolución y se defienda ante los medios, sino que el juez habla por su resoluciones".

– Muchos ciudadanos, incluso el mismo Ministro de Seguridad, ha criticado que a la hora de detener personas ligadas al crimen organizado los jueces las dejan libres, incluso sin medidas. ¿Qué acciones tomará ahora como presidente?

–Yo entiendo al Ministro de Seguridad Pública, es una cuestión normal lo que él puede sentir. Yo lo que puedo decir es que todo lo que sea administración de justicia, dirigida por nuestros jueces, inicialmente el juez es independiente en lo que resuelve. Cuando pueda haber un ámbito de corrupción, un ámbito en el cual se pueda dudar de que el juez procedió en forma correcta, vamos a activar los mecanismos internos.

"Entiendo que el ministro hace investigaciones importantes, se las respeto, es más, considero que hace muy buen trabajo, pero nosotros vemos que las resoluciones tienen un procedimiento a seguir y así debemos identificarlas".

– ¿Le preocupa que ese tipo de manifestaciones sigan dándose y pueda haber intromisión de Poderes?

– El juez es independiente, eso no quiere decir que no podamos conversar con otros poderes de la República. Yo en días cercanos voy a invitar al señor Ministro de Seguridad para conversar de esos temas y ver qué se resuelve.











