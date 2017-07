Mamá que pudo retirar cuerpo de su hijo: 'Al fin me lo puedo llevar para que descanse en paz'

Shirley González Oporta recibió durante la madrugada de este martes una llamada que venía esperando desde hace cinco días: un funcionario de la Morgue Judicial la contactó para decirle que podía retirar el cuerpo de su hijo durante esta mañana.

Su familiar, Rónald Rosales González, viajaba como acompañante en un vehículo cuando este chocó, el viernes.

Desde ese momento, González se apersonó a Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores, Heredia, pero, por la huelga que hacen los funcionarios judiciales desde el miércoles anterior, no le entregaron el cuerpo de Rosales. Así como él, había otros 34 cadáveres retenidos en la Morgue.

No obstante, luego de una reunión entre la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los jefes de Medicatura Forense, los funcionarios retomaron labores la noche del lunes. Según indicó Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, se espera que este martes se den los primeros seis cuerpos, cuyas autopsias finalizaron a la 1 a. m. del martes.

"Fue inhumano lo que hicieron con mi hijo. No he comido, no he dormido. Todos tenemos derecho a luchar por nuestros trabajos, pero el dolor que me causaron es muy grande (...) Al fin me lo puedo llevar para que descanse en paz", indicó González, quien se desempeña como oficial de la Fuerza Pública.

El cuerpo del muchacho fue retirado a las 9 a. m. de este martes y, según la Defensoría de los Habitantes, es el tercer cadáver que se entrega a sus respectivos familiares.

"Es demasiada la injusticia". Jesús Alberto Guido Fonseca llegó desde Búfalo de Limón a las 11:15 a.m. a la Medicatura Forense para retirar el cuerpo de su hijo Gerardo Alberto Guido Arias, de 25 años.

El joven, quien era montacarguista, murió el martes 18 de julio en un accidente laboral, tenía ya una semana en la morgue para dolor y frustración de sus familiares.

"Me siento mal. Son injustos, eso node bería ser así. Es un ser humano, nosotros sufrimos mucho", expresó el padre quien agregó que los responsables merecen ser demandados.

Poco después del mediodía, el cuerpo del hijo fue llevado con rumbo a su casa en Limón donde lo velarán y mañana será el funeral.

"Fue una espera angustiante". Familiares e Damaris Pacheco Brenes, de 58 años, (falleció a raíz de un infarto en Tirrases de Curridabat) expresaron que los últimos días han sido de "muchísimas angustia".

Marlon Durán Pacheco, hijo de la fallecida, declaró que los funcionarios huelguistas se compartaron de forma inhumana por alargar el sufrimiento de los tres hijos y demás familias que sobreviven a su mamá.

Más temprano, a las 6:15 a.m., fue cuando los llamaron de la Medicatura Forense para avisarles que ya podían retirar el cuerpo. Durán tampoco descartó plantear alguna acción judicial una vez que logren salir de la vela y el funeral.

Danilo Rivera, yerno de la fallecida, expresó que desde hace días venían llamando a la morgue debido al sufrimiento de saber que la señora estaba ahí y ellos impotentes.

Hasta poco antes de la 1 p.m. de este martes, al menos seis cuerpos habían sido entregados. A otras familias que llegaban a hacer consulta, se les dijo que hasta mañana entregarían los cuerpos.

Montserrat Solano, defensora de los Habitantes, indicó que el objetivo es que los forenses procesen nueve cuerpos más durante el día para que sean entregados durante la noche o mañana del miércoles.

"No se va a detener más el proceso. Los patólogos querían trabajar y decidieron venir a reactivar los laboratorios", dijo Solano.