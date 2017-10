Juan Carlos Bolaños resta importancia a comisión legislativa y pide ser indagado en Fiscalía

El importador de cemento Juan Carlos Bolaños decidió restar importancia a lo que resuelva la comisión legislativa que investiga créditos bancarios y se concentrará en presentar las pruebas de descargo ante el Ministerio Público. De hecho, solicitó dos veces a la Fiscalía que lo indaguen.

Así lo aseguró la mañana de este sábado su abogado defensor Juan Marco Rivero, quien agregó que en el pasado las conclusiones a las que llegan las comisión especiales del Congreso no han tenido trascendencia en el campo jurídico.

Al respecto dijo: "Absolutamente ninguna (comisión) ha tenido impacto o consecuencia de relevancia jurídica (...), se prestan a circos mediáticos, se prestan a un montón de cosas, por eso le dije (a Juan Carlos) 'acá no vamos a tener eco'. Nadie quiere oír pruebas reales, documentales (...), entonces nos vamos a defender ante los tribunales de justicia".

No obstante, el propio fiscal general suspendido, Jorge Chavarría, afirmó en el Congreso que las revelaciones hechas en la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios fueron un motivamente para reiniciar las investigaciones en torno a la importación de cemento chino.

En ese foro se revelaron, por ejemplo, los mensajes que el diputado Víctor Hugo Morales Zapata y el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, enviaron al exdirector general de Aduanas, Benito Coghi, consultando por un cargamento de cemento chino, cuya descarga está bajo investigación ante la posibilidad de que Aduanas permitiera un desembarque ilegal.

Por su parte, el abogado de Bolaños dijo que, en las últimas semanas, decidieron acudir a la Fiscalía General de la República, en la cual se tramitan al menos 12 expedientes relaciones a la importación de cemento chino.

"En este momento creemos haber presentado alrededor de 1.500 a 2.000 documentos que demuestran, según nuestro criterio (...), que todo lo que se ha venido diciendo del caso del cementazo no tiene asidero”, advirtió Rivero.

Según el litigante, en la actualidad en el Ministerio Público solamente se manejan dos causas que aluden directamente a su representado, pues las otras son contra otras personas e indirectamente vinculan a Bolaños.

En cuanto a las imputaciones más serias, señaló que se trata de las relacionadas con los créditos del Banco de Costa Rica y un presunto tráfico de influencias de los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara.

El defensor admitió que ha enviado dos notas a la Fiscalía, una dirigida al fiscal general suspendido Jorge Chavarría Guzmán y otra a la fiscala interina Emilia Navas Aparicio, en las cuales les hace saber el interés que tiene Juan Carlos Bolaños de ser indagado sobre los hechos presuntamente delitivos por los cuales se le investigan. Sin embargo, dijo que todavía no han recibido una respuesta afirmativa.

"Obviamente nosotros respetamos la decisión del Ministerio Público. Ellos sabrán en que momento lo llaman a indagarlo pero sí tenemos dos escritos enviados con un mes de diferencia.

"Juan Carlos contestará todas las preguntas que la Fiscalía quiera hacer porque estamos preparados para contestar todos y cada uno de los puntos, pero lo haremos ante un órgano objetivo, imparcial que tiene que encontrar la verdad real de los hechos y esa será la sede", manifestó.

Agregó que la documentación aportada está fundamentada en auditorías forenses y peritajes en los cuales se explica, por el ejemplo, cómo se dieron los créditos bancarios y cuál fue el uso del dinero.

Disgusto

Juan Marco Rivero dijo que el distanciamiento con el asunto legislativo surgió cuando se presentaron ante la comisión legislativa, pero a su representado no lo dejaron defenderse.

"Nos encontramos una comisión que no lo dejaba hablar ni explicar los puntos. Vea el acta, las respuestas no pasan de tres reglones cuando se trata de asuntos que ameritaban por lo menos por cada pregunta 15 minutos de respuesta para poder referirse ampliamente.

"Pero apenas empezaba a hablar se burlaban de él, se oyen risas y comentarios sarcáticos que, incluso, van más allá de simples comentarios, que afectan incluso la dignidad de la persona que está siendo llevada (...). Le decían 'usted es un delincuente, usted es una persona que ha llevado cosas ilícitas'".

"No estamos ante un foro que sea realmente receptivo, que realmente quiera oír las respuestas que vos traes (...). La prueba no va a ser analizada objetivamente (...). La comisión recibe testigos, no tiene competencia para imputar delitos, si quieren imputar delitos para eso estan los tribunales", manifestó.

El abogado dijo que, si el grupo investigador fuese más "objetivo", los mismo documentos que presentó ante el Ministerio Público lo habría persentado ante los legisladores.

“Yo soy jurista, soy abogado y lo que pueda pasar con el discurso político me tiene absolutamente sin ninguna preocupación y te lo puedo afirmar el valor jurídico de lo que resuelva la comisión, resuelva lo que resuelva, no tendrá ningún impacto jurídico. Y todo lo que diga la comisión estamos en condición de rebatir punto por punto todo absolutamente todo con prueba docuemntal", concluyó.