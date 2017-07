Huelga en Poder Judicial afecta proceso de contratación en empresas

Carolina Sibaja se presentó a la oficina de Registro Judicial, en San José, para solicitar la Certificación de Juzgamiento, mejor conocida como hoja de delincuencia.

Ella fue despedida de su antiguo trabajo el viernes y, por suerte, la mañana de este lunes la contactaron de un supermercado para ofrecerle un puesto. A Sibaja le pidieron que entregara el miércoles los documentos, incluida la hoja de delincuencia.

Sin embargo, debido a la huelga que hay en el Poder Judicial, se quedó sin poder retirar ese documento y así existe la posibilidad de que no la contraten. "Lo que voy a hacer es tomar una foto del rótulo y presentarme sin la hoja de delincuencia", apuntó.

La situación de Sibaja no es una excepción. Según los presidentes y directores de algunas Cámaras, el cierre de la oficina de Registro Judicial afecta completamente las contrataciones en las empresas.

Pese a que no tienen un dato exacto de cuántos procesos de reclutamiento se han visto afectados, ellos aseguraron que esta huelga "entorpece" la actividad empresarial.

Molestia

Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), reprochó que esta huelga lleve más de 24 horas e instó a los trabajadores a que "levanten" la manifestación.

"Si tengo que contratar a una persona, uno de los requisitos básicos para cumplir con la certificación que tenemos es que tenga la hoja de delincuencia. Al no entregarla, no podemos contratarla. Viene a perjudicar la operación diaria de nosotros. (...) Están afectando el empleo costarricense", aseguró Bonilla.

Con ella coincidió Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). Él dijo que, pese a que no tiene reportado ningún atraso en los procesos administrativos, "sí es lógico que se está atrasando".

"Nadie contrata si no tienen hoja de delincuencia. No sé cuantos empleos se crean al día, pero siempre se necesita ese documento y si no lo tiene, no hay contrato y se detiene todo", aseveró Lizano.

Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), indicó que esta huelga "entorpece" la actividad empresarial y los procesos a lo interno.

Pero, agregó, también afecta la interposición de denuncias por asaltos y robos que sufre la industria. "Una crisis en el Poder Judicial afecta todo el sector productivo, afecta los procesos de investigación. No tengo un corte de denuncias que no se hayan podido presentar, porque es muy reciente toda la situación, pero sí es algo que interfiere".

Por su parte, tanto Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, como Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica, reprocharon la interrupción del servicio público.

Gamboa aseveró: "A Costa Rica se le hace grande con más trabajo y no con la defensa de privilegios para un sector en específico. (...) Esperamos que se reinstale cuanto antes las personas que abandonaron sus puestos de trabajo".

Puertas cerradas

En un recorrido que hizo un equipo de La Nación por la oficina del Registro Judicial, en San José, se encontró con que aún no atienden a las decenas de personas que llegan a solicitar su hoja de delincuencia.

En los cerca de 20 minutos que estuvo el equipo frente a esa oficina, llegaron unas 30 personas a solicitar el documento, pero se encontraron con la noticia de que no se están entregando.

Otra de las que llegó hasta esa zona fue Janeth Molina Meneses, quien se desempeña como oficial de seguridad privada.

Ella debe presentar todos los documentos en una empresa para optar por un puesto y solo le falta obtener la hoja de delincuencia. Sin embargo, por lo menos por este lunes, no podrá retirarla.

"Ellos ya tienen un sueldo fijo y por eso no les importa los de los demás", manifestó Molina.