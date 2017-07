Fiscalía se opone a proyecto para descubrir rostros de detenidos

El Ministerio Público se opone a un proyecto de ley que pretende prohibir a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que oculte los rostros de las personas que detienen a diario.

Dicha iniciativa fue presentada por el diputado José Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario, y es promovida por el ministro de Seguridad Pública (MSP), Gustavo Mata Vega.

El plan, bajo el expediente 20.085 y que tiene su contenido en cinco páginas, establece una reforma a la ley del OIJ y al Código Procesal Penal.

En el caso de la Policía Judicial, se adicionaría a su ley lo siguiente: "En caso de aprehensión de personas será prohibido cubrir el rostro del presunto culpable, salvo disposición en contrario de la autoridad judicial competente".

Mientras que la reforma al Código Procesal Penal corresponde a una prohibición para tapar el rostro en casos de flagrancia.

En una misiva enviada el pasado 29 de junio del 2017, la Fiscalía General de la República envió su respuesta a una consulta que le hizo la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde se encuentra en trámite de discusión el proyecto.

En ella, el órgano acusador del Estado le indicó a los diputados que considera que dicha propuesta de ley es "inapropiada".

Según informó la oficina de Prensa de la Fiscalía, ellos consideran que el proyecto no es proporcional a la afectación del derecho de imagen y al principio de inocencia del sospechoso de cometer el delito, derechos resguardados en la Constitución Política.

Ministro: 'Hay que enseñar esos rostros'

El proyecto en discusión fue presentado desde el 1.° de setiembre del 2016 por el diputado José Alberto Alfaro; sin embargo, fue hasta este jueves que trascendió, cuando el ministro Mata convocó a una conferencia para referirse al asunto, entre otros temas.

"Este es un tema del cual he venido hablando bastante tiempo. Este país se ha caracterizado por ser garantista y en ese proceso se nos ha hecho pensar que cubrirle el rostro a los detenidos es una situación normada. Yo quiero decir que no hay ninguna norma en este país que impida que al delincuente se le descubra su cara. Por lo tanto, me parece que llegó la hora de darle a las víctimas su lugar, principalmente a aquellas que han sido objeto de una violación, donde muchas veces tenemos a esta gente viviendo en nuestros barrios, son vecinos y no sabemos la clase de sujetos que hay ahí", expresó Mata.

Para el jerarca de Seguridad, hay casos donde se les puede descubrir la cara a los detenidos y no se afecta su presunción de inocencia, o un eventual reconocimiento físico por parte de las víctimas.

"Yo trabajé durante 35 años como investigador y sé que hay procesos de investigación que no afectan el principio de inocencia ni el reconocimiento, ni violenta derechos de los imputados. Estamos en un sistema que está hecho para garantizar el derecho de los imputados, ¿pero dónde está el derecho de las víctimas? (...). Hay que enseñar esos rostros. La gente está deseosa de ver la gente que anda asaltando y violando", enfatizó el ministro.

Sin embargo, dicha propuesta tampoco es bien vista por algunos abogados penalistas, pues consideran que esto podría generar que se anule un proceso de reconocimiento por parte de la víctima, ya que el defensor de ese imputado va a poder alegar que su cliente fue visto por la televisión o en una fotografía.

"Me parece una propuesta demagógica y propia de un populismo barato al que últimamente nos tiene acostumbrados el ministro. Ese tipo de ocurrencias genera aplausos de sectores que lo que quieren es descargar su morbo de una manera fácil", opinó el abogado José Miguel Villalobos.

La Nación consultó al director del OIJ, Wálter Espinoza Espinoza, su posición sobre el proyecto. No obstante, a través de su oficina de prensa, dijo que no se iba a referir al tema.

El proyecto también fue sometido a consulta por parte de los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso al Colegio de Abogados, la Defensa Pública y la Corte Suprema de Justicia, entre otros.