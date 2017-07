Seguridad definirá si expulsa a foráneo señalado por amenazas de atentado en el concierto de Ariana Grande

El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, indicó que esa institución definirá si expulsa o no a un extranjero, a quien se le sigue un proceso judicial por amenazas de atentado en el concierto que dio ayer Ariana Grande en nuestro país.

Se trata de un sujeto, de apellidos Caicedo Ardelaez, de 22 años, quien fue detenido la mañana de este domingo en su casa, en Tibás, San José, luego de que, en apariencia, hiciera una amenaza en una de las páginas de la organización del concierto de la cantante estadounidense de música pop.

Por ello, se le achacan los delitos de amenazas agravadas e intimidación pública, confirmó la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada.

De momento, Caicedo quedó en libertad, pero debe cumplir con una serie de medidas cautelares.

"Vamos a esperar qué resuelve el Ministerio Público para decidir, en ese momento, lo que corresponde en todo lo que tiene que ver si se expulsa o no al colombiano del país. Si la causa continúa, habrá que esperar a que se lleve a cabo el juicio para determinar si se expulsa o no", insistió Mata, al tiempo en el que dijo que al sospechoso no se le conoce ninguna actividad laboral.

Según recordó el Ministerio de Seguridad, el artículo 186 de la Ley de Migración y Extranjería indica que la persona que goce de permanencia legal deberá abandonar el país cuando sus actividades comprometan la paz, la seguridad pública, la tranquilidad o el orden público.

Mata precisó que Caicedo cuenta con residencia desde julio del 2003.

Medidas cautelares.

Caicedo quedó libre el mismo domingo, pero debe cumplir con una serie de medidas cuatelares, como firmar una vez al mes, mantener domicilio fijo y el impedimento de salida del país.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, por medio de un correo electrónico.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo trasladaron ese mismo día hasta su vivienda y tenía "terminantemente prohibido salir durante la noche, horario en el que se realizaría el concierto".

El caso continúa bajo el expediente 17-018609-042-PE.

La amenaza. El viernes anterior, en horas de la noche, Caicedo habría realizado una amenaza a través del perfil de Facebook de la página de Parque Viva, sitio donde se realizó el concierto.

Según dio a conocer el Ministerio Público, la amenaza estaba escrita en árabe e indicaba que era mejor no realizar el evento programado, porque era posible que se diera un hecho lamentable.

Debido a que semanas atrás en Inglaterra, en un concierto de la cantante Ariana Grande, se dio una explosión que dejó varios muertos, el Organismo de Investigación Judicial, bajo la dirección funcional de la Fiscalía, comenzó las diligencias necesarias para ubicar al sospechoso.

Durante el allanamiento a la vivienda solo se decomiso un celular, desde el cual, se presume, se emitió la amenaza.

