Cárcel condenada al cierre vuelve a llenarse de reos

Las autoridades penitenciarias están claras: en enero del 2018, la cárcel de San Sebastián debe estar completamente desalojada, luego de que el juez Roy Murillo así lo dispusiera por considerarla una "jaula humana".

LEA MÁS: Juez ordena el cierre definitivo de cárcel de San Sebastián por ser una 'jaula humana'

Por ello, habían trabajado de lleno en la reubicación de reclusos y habían logrado bajar la cifra de 1.273 presos a 755. No obstante, multiples factores han provocado que ese centro penal se vuelva a llenar y peligre el cumplimiento de la orden judicial.

Según confirmó el Ministerio de Justicia, para el 26 de octubre, esa cantidad subió a 837 privados de libertad. La razón principal de ese aumento es que, cada semana, ellos están obligados a seguir recibiendo reclusos, quienes son enviados por los despachos judiciales. La cantidad de ingresos varía, por lo que no se brindó un dato exacto.

Aunado a eso, la cartera se ve imposibilitada en reubicarlos en nueve de los 15 centros penales porque, debido al hacinamiento crítico que presentan, varios jueces les dictaron un cierre técnico. Es decir, no se permiten nuevos ingresos en esas cárceles; solo se permite el intercambio de reclusos.

Las prisiones con ese cierre son la de Limón, Liberia, Puntarenas, Pococí, Cartago, San Carlos, Pérez Zeledón. También la Gerardo Rodríguez y la Luis Paulino Mora, ambas en Alajuela.

En busca de la solución. Luis Mariano Barrantes, director de Adaptación Social, indicó que están atados de manos para resolver pronto esa situación.

Esto genera preocupación porque el objetivo de Justicia era disminuir la población a 556 reclusos, que es la capacidad máxima del centro, y hacer unos arreglos en la infraestructura para luego pedirle al juez Murillo que desistiera de la idea del desalojo total. Sin embargo, Barrantes admitió que el panorama no es alentador.

"Hay una contradicción. Por un lado, Roy Murillo (juez) dice que no podemos recibir población penal, pero, por otra parte, la Sala Constitucional dice que tenemos que recibirla.

"Todos los centros están saturados y todos los centros, exceptuando el Vilma Curling (para mujeres) y Adulto Mayor (en Alajuela), tienen sobrepoblación. Por eso es que jueces de ejecución de la pena y jueces penales proceden a hacer los cierres técnicos de otras cárceles, pero eso nos frena.".

Según explicó, lo más que se puede hacer de momento es realizar intercambios entre reos de esas prisiones. "Pero eso nos mantiene la misma cantidad, no nos solventa ninguna situación".

Por esa situación, es que, desde junio, las autoridades penitenciarias habilitaron el módulo D de La Reforma, en Alajuela, para que diera contención a población exclusivamente indiciada, según se lee en un informe elaborado por la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez.

El espacio es para 304 presos y eso ha ayudado a desahogar un poco San Sebastián, agregó Barrantes.

"Allí solo nos podemos manejar con la capacidad real; no puede haber sobrepoblación. Es el único espacio que se tomó como alternativo para el ingreso de indiciados, pero no es suficiente y es lo único que, de momento, podemos hacer. No hay más espacio".

Sentar responsabilidad. Por su parte, el juez Roy Murillo aseguró que se trata de un problema "muy complejo".

"Los jueces, en su mayoría, hemos estado anuentes a solicitudes de intercambios o nuevos ingresos según las circunstancias del caso, pero el Estado sigue sin una solución efectiva frente al hacinamiento, porque el problema más que del sistema carcelario es del modelo punitivo que prioriza el uso de la cárcel para la solución de los conflictos sin importar la poca o diminuta magnitud de los mismos".

Asimismo, indicó que toda esta situación se da también porque el sistema penitenciario "ha sido poco efectivo al ampliar la infraestructura".

Agregó: "Las limitaciones de hacienda en presupuesto y recurso humano generan gravísimos inconvenientes".

Justicia continúa con mejoras en prisión

Pese a la dificultad que se les ha presentado para desalojar la cárcel de San Sebastián, Adaptación Social confirmó que continúan haciendo mejoras en su infraestructura.

Según explicó Luis Mariano Barrantes, director de esa dependencia del Ministerio de Justicia, cada mes se reúnen con el juez Roy Murillo, quien ordenó el desalojo total de ese centro el 20 de julio del 2016. Él dio 18 meses para cumplirlo.

En esa cita, el Ministerio le solicitó reconsiderar la decisión y permitirles trabajar con la capacidad real del centro (556 reclusos). Para ello, acotó Barrantes, el juez les pidió hacer mejoras en la infraestructura.

Desde setiembre, los arreglos van dirigidos a dar mayor ventilación y luz natural a la prisión.

"Hicimos visita con el ingeniero del departamento de Arquitectura para que hiciera valoración general de condiciones de planta física y emitiera criterio técnico. Hay viabilidad para hacer mejoras".

Añadió: "Lo que se recomendó son cosas básicas: bajar ventanales o ampliarlos para efectos de que fluya la ventilación".

Como no significa mayor modificación, Barrantes detalló que la inversión no será muy grande, pero dijo que no precisaba el monto.

Se prevé que esos trabajos finalicen en diciembre. "Son cosas fáciles de hacer pero por estar trabajando con población penal no se puede hacer todo de un solo. Hay que hacerlo por partes y eso nos retrasa un poco".