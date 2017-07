Afectación de servicios por huelga del Poder Judicial se extiende a otras provincias

La afectación de servicios por la huelga que mantienen los empleados del Poder Judicial se extiende a las provincias de Cartago, Alajuela, Limón, Heredia y Puntarenas.

Tal y como ocurrió en San José durante este jueves, decenas de personas se aproximaron a los tribunales de justicia regionales a realizar diversas diligencias y encontraron pancartas en las puertas que anunciaban la suspensión de servicios.

En Cartago, unos 400 colaboradores se acogieron a la manifestación, por lo que solo se atendieron casos que implicaban prórrogas de prisión preventiva, detenidos por abusos sexuales a menores y casos urgentes de violencia doméstica.

La molestia de los usuarios fue notable, ya que incluso hubo quienes sacaron un permiso en su trabajo para acudir a realizar el trámite.

"Venía al Juzgado de Menor Cuantía a entregar unos documentos y no me dejaron ingresar. Pedí permiso en el trabajo y me topé con esto. Estoy de acuerdo con que defiendan sus derechos, pero deberían buscar la forma de no perjudicarnos (a los usuarios)", afirmó Cristian Loaiza, vecino de Tres Ríos.

Por su parte, Diana Madrigal acudió al Juzgado de Pensiones para saber en qué estado se encuentra la solicitud de pensión para sus tres hijas, pero corrió con la misma suerte de Loaiza.

"Hace tres meses solicité la pensión y aún no ha salido eso, quería saber para cuándo resolverían la situación. Me molesta encontrar todo cerrado porque es una pérdida de tiempo para uno", mencionó Madrigal.

Los usuarios de Puntarenas también tuvieron problemas para sacar la hoja de delicuencia y realizar otros trámites, ya que el Juzgado de Pensiones y el Tribunal de Flagrancia estaba cerrado.

En los tribunales de Limón, Bribrí y Heredia, los funcionarios se manifestaron afuera de los edificios con pancartas, por lo que la atención al público también se limitó a emergencias.

En tanto, en Alajuela unos 500 empleados se acogieron a la huelga. Ahí solo se atendieron casos de violencia doméstica, violaciones y muertes.

"Vine a sacar un documento en el Juzgado de Familia y encontré a los funcionarios en huelga, me preocupa porque me urge el documento para que atiendan a mis nietos en el hospital", dijo Ligia Guadamuz, vecina de Alajuela.

Suerte similar corrió María Arce, quien vive en esa misma provincia. "Venía a ver cómo avanza mi caso, a mí me despidieron estando embarazada y quería ver si se ha resuelto algo de mi denuncia. Sin embargo, encontré todo cerrado", expresó.

Gerald Campos, subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró que los servicios básicos e indispensables se brindarán para evitar perder evidencias claves para investigaciones.

Agregó que han mantenido contacto con los funcionarios para velar que ningún caso importante se vea afectado. "Todo lo que es urgente se va atender", afirmó.

Molestia por pensiones

Los empleados del Poder Judicial dicen estar molestos con los diputados por haber descartado como texto base el proyecto de ley que ellos plantearon para reformar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial.

Dicho régimen debe ajustarse porque los ingresos ya no son suficientes para pagar los gastos y ese déficit será aún mayor conforme pasen los años. Entre los cambios, se propone aumentar la edad de pensión y poner un límite a los montos que se pagan por jubilación.

Por esta huelga además se han visto afectados los usuarios de la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores, Heredia, ya que no se están entregando cuerpos de personas fallecidas, ni se están realizado autopsias. Solo se atienden casos de urgencia en los cuales se pueda ver comprometida alguna evidencia.

La manifestación se podría alargar al próximo miércoles 26 de julio, según informó Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), representante de los jueces.

La jueza explicó que este jueves pidieron una reunión con el diputado de la Unidad Social Cristiana, Johnny Leiva, quien preside la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa; sin embargo, les indicaron que él se encuentra en Guanacaste.

Además, este viernes y lunes los legisladores no trabajarán y el martes es feriado, por lo que prevé que hasta el miércoles podría haber una solución al problema.