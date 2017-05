Jefe de Guardacostas: ‘Antes no se veía a los pescadores en esta situación’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La falta de oportunidades y de empleo hace que cada vez más pescadores sean atrapados por las redes del narcotráfico para trasegar droga.

Así lo considera Edson Rodríguez, jefe de Guardacostas de Golfito, Puntarenas, quien expresó que, para ellos, se ha vuelto más común detener a los pescadores.

“Antes no se veían pescadores de Golfito envueltos en estas situaciones. Aquí se veían lanchas realmente pescando, pero, al tener restringida la pesca en el Golfo, eso ocasionó que muchos no tuvieran una fuente de trabajo; entonces, recurren a eso.

”Es gente con bajos recursos y educación muy baja. Se ganan ¢5 millones en un viaje y en un mes les dicen que si pueden hacer otro viaje, y se la juegan”, manifestó.

Una vez que son detenidos y transportados al muelle de Golfito, es común ver a sus familiares (hermanos, esposas e hijos) que se colocan al otro lado del muelle y empiezan a gritar mensajes de apoyo para sus parientes.

Generalmente, los pescadores que caen en manos de los guardacostas ni siquiera son los dueños de las embarcaciones. No obstante, eso no significa que ellos no estén involucrados con los carteles que trafican la droga.

Tal es el caso de un costarricense de apellidos Rivera Blandón, detenido en Colombia en febrero, debido a una orden de captura internacional de los Estados Unidos.

Rivera es el propietario de una embarcación de nombre Capitán Panchana, la cual fue capturada el 9 de junio del 2014 al suroeste de punta Burica, zona sur, cuando transportaba 1.500 kilos de coca.

“Es fácil para el dueño recuperar la embarcación, porque él dice que los contrató para pescar”, añadió Rodríguez.











