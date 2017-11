"Ya no despilfarran. Usan una nueva modalidad de adquisición de bienes con terceros desconocidos. En tanto, ellos alquilan mansiones, ya no construyen. Los carros los adquieren por leasing. Usan contadores, auditores y supervisores que administran las ventas. Los vendedores hasta tienen salario, con premios o bonos por ventas. Antes daban droga y le decían me paga tanto y lo que es extra, es tuyo. Ahora no.