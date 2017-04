Cinco ticos llevan ocho días detenidos en fragata de EE. UU. por sospechas de narcotráfico

Pescadores capturados en aguas del Pacífico

Cinco pescadores costarricenses sospechosos de traficar cocaína llevan ocho días detenidos en una fragata estadounidense, cuya ubicación exacta en el océano Pacífico no fue posible conocer.

La captura sucedió el jueves 20 de abril, cuando el pesquero Antony, matrícula P-11960, navegaba a 974 kilómetros de Cabo Blanco, situado en la península de Nicoya, en Puntarenas, informó en aquella ocasión el Ministerio de Seguridad Pública.

Las autoridades dijeron desconocer la identidad de los costarricenses presos y cuándo serán traídos a territorio nacional, aunque, según Seguridad, el asunto ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (Facdo).

Por su parte, prensa de la Fiscalía General indicó que el tema continúa en manos de la Policía de Control de Drogas (PCD) y que están coordinando con Guardacostas de Estados Unidos. "Los sospechosos no han sido puestos a las órdenes del Ministerio Público", concluye el comunicado.

En la mañana de este viernes se consultó sobre este asunto a la Embajada de Estados Unidos, pero en la tarde no habían respondido.

Detalles del caso

El pesquero detenido se llama Antony y además de los cinco tripulantes costarricenses viajaba un ecuatoriano.

Presuntamente, la lancha llevaba varios bultos con cocaína y los ocupantes del navío los lanzaron al mar al observar la fragata. Oficiales del guardacostas recuperaron del agua 20 bultos con una cantidad de droga que no fue precisada.

Esta no es la primera vez que nacionales pasan varios días detenidos en alta mar bajo la custodia de guardacostas estadounidenses.

En octubre del 2011, cinco costarricenses permanecieron cinco días abordo del navío Miss Jacky. Ellos fueron capturado a 251 millas náuticas (464,9 kilómetros) al noroeste de Isla del Coco, con 300 kilos de cocaína.

Luego, en diciembre del 2014, ocho ticos tardaron una semana en ser puestos a la orden de las autoridades nacionales, después de que una embarcación del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos los arrestara con 900 kilos de cocaína en aguas del Pacifico.

Inquietud

Ante consultas de La Nación, el abogado penalista José Miguel Villalobos Umaña manifestó que el plazo para poner a los capturados en manos de las autoridades ticas debe analizarse.

"En este caso específico llevamos una semana, que es un tiempo suficiente para que la fragata estadounidense los entregue a la policía costarricense, o a la Fiscalía directamente (...) Me parece que hay una violación clara y flagrante del tratado o convenio de vigilancia conjunta y de la Constitución Política".

Agregó que la lógica indica que luego de ser detenidos, los sospechosos deben ser puestos a la orden de la Fiscalía y posteriormente a la orden de un juez.

Villalobos no descartó que cuando esten en suelo nacional dichos pescadores podrían interponer un habeas corpus ante la Sala Constitucional para que se les deje en libertad.

Por su parte, el también abogado Gerardo Huertas Angulo dijo que cuando la captura se da en aguas internacionales, no hay un plazo para que los detenidos sean puestos a la orden de la Fiscalía.

"Si (la fragata estadounidense) no está en mar territorial costarricense, y por ende no está bajo nuestra jurisdicción, no habría ninguna implicación legal sobre los términos máximos. Habría 24 horas para los fiscales y después 48 horas para que el juez dicte una medida, porque nadie puede estar preso sin una orden judicial (...) Todavía están bajos las autoridades norteamericanas", afirmó.

Huertas agregó que en este asunto se debe analizar muy bien si esa fragata estuvo en aguas patrimoniales de Costa Rica.











