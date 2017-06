Vigilancia Aérea rechazó a Pizarro como piloto por rumores de actividad paramilitar

El exdirector de la Fuerza Pública José Fabio Pizarro Espinoza, quien fue detenido el miércoles anterior cuando custodiaba un camión que llevaba 237 kilos de cocaína, trató de volver a laborar en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) como piloto de helicóptero en el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA).

Entre el 2009 y el 2010 (la fecha no fue precisada), Pizarro llamó a quien en ese entonces era el director del SVA, Oldemar Madrigal, para decirle que estaba sacando su licencia de piloto de helicóptero y deseaba trabajar en ese cuerpo policial de forma voluntaria. Sin embargo, fue rechazado, debido a que había rumores de que participaba en un grupo paramilitar.

Así lo confirmó Madrigal ante una consulta que le realizó La Nación este viernes.

"A mí me buscó Fabio para decirme que estaba estudiando aviación, que estaba sacando su licencia de piloto de helicóptero y me habló de la posibilidad de colaborar ad honorem. Pero bueno, desde ese entonces había ciertos comentarios que giraban en la figura de él que me hicieron declinar esa oferta y le dije que no, que no ocupábamos ninguna ayuda", recordó Madrigal.

LEA: Experimentado expolicía acabó como escolta de drogas del narco

De acuerdo con Madrigal, quien se acogió a su jubilación en diciembre del 2015, tras 48 años como policía, esos comentarios que giraban en torno a la figura de Pizarro no eran sobre narcotráfico para ese entonces, sino sobre actividades con un presunto grupo paramilitar en Costa Rica.

"No lo creí conveniente. Ciertamente eran rumores sin comprobación lo que había en ese momento, pero por pura corazonada no lo acepté. Esto no quita que Fabio tenía fama de ser valiente y preparado, pero creo que perdió el horizonte", enfatizó Madrigal.

El exfuncionario dijo desconocer dónde aprendió a volar Pizarro, pero en Costa Rica solo hay una escuela privada, que está situada en el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, donde obtener una licencia para pilotear helicóptero puede tardar alrededor de un año, según cuán seguido se asista a clases, explicó Madrigal.

La Patrulla 1856

En diciembre de 2013 se consolidaron los rumores del presunto grupo paramilitar dirigido por José Fabio Pizarro, el cual fue denominado la Patrulla 1856. La organización supuestamente nació con el propósito de ser la primera línea de defensa ante una eventual invasión de Nicaragua a Costa Rica.

En ese mes, el grupo de al menos 100 miembros realizó un campamento en 28 Millas de Batán de Limón, donde realizaron ejercicios de infantería y tácticas de combate.

"Estamos prestos para defender nuestra soberanía, la soberanía nacional no se negocia, se defiende (...) Debemos de prepararnos para lo peor", dijo Pizarro en una entrevista a Telenoticias publicada en julio del 2015.

Sin embargo, en esa ocasión el exjerarca policial manifestó que no era un grupo paramilitar, sino que solo se estaban preparando para defender el país.

LEA: Exministro de Seguridad: 'Pizarro era el oficial más calificado cuando lo nombré director de Fuerza Pública'

Precisamente, fue la creación de esa agrupación la que lo convirtió en objetivo de la seguridad nacional, aseveró Jorge Torres, subdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Pizarro también estuvo vinculado a otros dos casos polémicos: la caída de un helicóptero con casi 400 kilos de cocaína y la muerte de un estadounidense de apellido Bender, que falleció en circunstancias poco claras. El exdirector de la Fuerza Pública era el jefe de guardaespaldas del fallecido.

Helicópteros narco

El caso del helicóptero siniestrado se remonta al primer cuatrimestre del 2009, cuando Édgar Arguedas Alfaro, el piloto de la aeronave, murió al estrellarse con 398 kilos de cocaína, en Villa Mills, en el cerro de la Muerte. En el accidente también murió el mexicano German Trejo.

Pizarro aseveró en aquel momento que Arguedas era como un hermano.

El hecho ocurrió la tarde del 1.° de mayo del 2009. En esa ocasión, Pizarro llegó primero al sitio e ingresó a la zona montañosa, pues dijo que Arguedas, quien era piloto del SVA, era su amigo.

Pizarro manifestó que cuando se enteró de la noticia estaba muy cerca del sitio del siniestro, y decidió ingresar. Alegó que se enteró del suceso cuando se dirigía a su trabajo, el cual quedaba en Pérez Zeledón.

LEA: Helicóptero accidentado iba con 347 kilos de cocaína

La Policía Judicial confirmó este jueves de que sospechaba que Pizarro pudo haber tomado el radar del helicóptero, pues el artefacto nunca apareció y era un elemento importante para la investigación, que pudo haber mostrado la ruta que siguió la aeronave.

En esa ocasión, Pizarro le manifestó lo siguiente al periodista Rodolfo Martín, del diario Al Día, cuando le consultó por qué un piloto del SVA traía este tipo de carga: "Cuando uno está en la línea del narcotráfico, para sus intereses, es una propuesta de negocio a la que no se puede negar, porque cuando ellos ya te integraron es algo de: sí o sí, porque te ponen en juego tu familia y demás".

Otra situación en la que se vinculó al exjerarca de la Fuerza Pública con helicópteros narcos fue en el 2013. Entonces se habló de un posible nexo entre Pizarro y helipuertos clandestinos que se allanaron, principalmente en la zona norte, según indicó el subdirector de la DIS.

En ese región se encontraron varios helipuertos a finales del 2013, los cuales se cree que eran utilizados por el narcotráfico. No obstante, no hay suficiente prueba para confirmar la relación, pues nunca se vio a Pizarro volando algún helicóptero, aseveró Torres.

Guardaespaldas de estadounidense

Pizarro Espinoza era el encargado de seguridad de John Félix Bender, un inversionista estadounidense de 44 años que murió el 8 de enero del 2010 de un disparo en la cabeza. Él vivía en una lujosa residencia de cuatro pisos en un refugio natural en La Florida de Barú, Pérez Zeledón.

El caso trascendió como un suicidio, según la primera alerta recibida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pérez Zeledón; sin embargo, la Fiscalía luego concluyó que se trató de un homicidio e imputó a la esposa del foráneo, quien resultó absuelta después de dos juicios.

Pizarro era el jefe de seguridad de los Bender junto a ocho agentes que estaban a su cargo. La Policía sospechaba que de esa finca también despegaban helicópteros.