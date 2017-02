Ministro de Seguridad: 'No hay playa en Costa Rica donde no se haya penetrado el narco'

EN DESARROLLO Marvin Angulo gana demanda a Herediano y pide que Unafut no le programe juegos

"No existe playa en Costa Rica donde el narco no haya penetrado una embarcación con cocaína, proveniente de Colombia". Así lo afirmó Gustavo Mata Vega, ministro de Seguridad, en una comparecencia que tuvo este jueves ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

El titular de Seguridad realizó una exposición a los legisladores en la que mostró un mapa otorgado por agencias de inteligencia en Colombia, el cual muestra las trazas que han hecho barcos narco procedentes de ese país.

De acuerdo con Mata, para este 2017 se proyecta que Colombia tendrá una producción de más de 2.000 toneladas de cocaína, las cuales buscarán pasar por Costa Rica en su camino a países del norte.

Otra problemática que manifestó el ministro es el aumento en el trasiego de marihuana procedente de Jamaica.

"Estas organizaciones criminales jamaiquinas se unieron a las limonenses y esa situación provocó muchos de los homicidios que hubo el año pasado", aseveró Mata.

Según el ministro, es tanta la cantidad de cocaína que hay en el país, que una tonelada de marihuana jamaiquina es pagada con 40 kilos de coca por parte de las organizaciones criminales costarricenses.

Esa tonelada de marihuana puesta en el mercado nacional deja una ganancia unos de $10.000.000, sostuvo Mata, sin precisar cómo se llega a esa cifra.

Agregó que para este año se han tomado medidas para hacerle frente al trasiego de drogas. Entre ellas se encuentra la adquisición de radares costeros y nuevo equipo que será donado por Estados Unidos.

Entre esas donaciones se encuentran dos embarcaciones que empezarán a funcionar a finales de este año. Cada navío de esos tiene la capacidad de albergar 25 marineros y estar por más de un mes en el mar.

Sumado a eso, está la contratación de 1.500 nuevos policías, de los cuales se esperan que ya 1.000 estén en las calles al finalizar el año.

El ministro agregó que en los próximos días el Gobierno presentará un proyecto de ley para capacitar policías municipales y 20.000 oficiales de seguridad privada.

"Es un proyecto para armonizar las policías, que tengan una misma instrucción. Las policías municipales obedecen un modelo del alcalde y eso no lo podemos permitir. No es que sea malo, pero no es prudente", explicó el jerarca.

Mata pidió a los diputados acelerar la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio, una iniciativa que permitiría al Estado arrebatarle sus bienes a quien no pueda demostrar, en un corto plazo, la legitimidad de su adquisición.

"No podemos luchar contra ese monstruo (crimen organizado) con un tenedor, necesitamos esa ley", enfatizó el ministro.











