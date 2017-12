“Como a las 3 de la mañana escuché un "bombazo" y me fijé porque la perra que tengo ladraba mucho. Vi que en la calle había una moto tirada y despedazada, pero no se veía sangre, nos asomamos en el río y había como un bulto. Llamamos al 911 y a los 15 minutos llegaron y con un foco vimos que era un cuerpo, pero no se movía", narró Erick Solís, un testigo que cuida una finca cerca del cauce.