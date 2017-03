Prescripción libra de juicio a padre acusado de violar y embarazar a hija de 14 años

Interpol lo detuvo en julio del año pasado en Estados Unidos después de 14 años en fuga

Un hombre acusado de violar y embarazar a su hija de 14 años se libró de ir a juicio porque la causa prescribió.

Se trata de un sujeto de apellidos Orozco Ramírez, quien estuvo en fuga 14 años en Estados Unidos. Aunque fue detenido por autoridades de ese país y deportado a Costa Rica en noviembre del año pasado, quedó en libertad cuatro meses y medio después, el 15 de marzo, gracias a una resolución del Tribunal Penal de Cartago, según dio a conocer Telenoticias.

Orozco, de 49 años, fue detenido en julio del 2016 en Nueva Jersey, Estados Unidos, por Policía Internacional (Interpol) y autoridades migratorias, ya que se encontraba en condición migratoria irregular, tenía una identidad falsa y porque existía una orden de captura internacional en su contra.

Según la Fiscalía, el hombre huyó de Costa Rica un día después de que su hija de 14 años lo denunciara por haberla violado y embarazado en la casa de él, situada en Oreamuno de Cartago. Esos hechos habrían ocurrido a finales del 2002.

El 1.° de noviembre del 2016, Orozco fue deportado al país y al día siguiente el Juzgado Penal de Cartago le impuso seis meses de prisión preventiva debido al peligro de fuga.

Gestión "mal hecha"

En febrero de este 2017, el Juzgado Penal de Cartago realizó una audiencia en la que ordenó elevar el caso a juicio a solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, el defensor de Orozco, Rafael Rodríguez, apeló la resolución, al alegar que hubo una actividad procesal defectuosa, pues su cliente fue declarado rebelde en el 2007 por dicho juzgado, cuando lo correcto era que debía declarlo ausente, pues nunca fue notificado de la causa.

"El juez de manera errónea decreta la rebeldía, pero no podía hacerse porque nunca había sido llamado a la causa, es un imputado ausente, no rebelde. El rebelde es cuando tiene conocimiento de la causa y no asiste a un llamado judicial", comentó el abogado Rafael Rodríguez.

Ese argumento fue aceptado por el Tribunal Penal de Cartago, por lo que anuló la declaratoria de rebeldía y generó que la causa prescribiera desde agosto del 2016.

El artículo 31 del Código Procesal Penal establece que la prescripción de una causa se da después de los 10 años de que se denuncian los hechos. En caso de delitos contra menores de edad, el plazo corre después de que la víctima cumpla la mayoría de edad. En este proceso, la afectada cumplió los 28 años en agosto del año pasado.

"Según el Tribunal Penal de Cartago, la causa prescribió el 13 de agosto del 2016. Dicho órgano, al dejar sin efecto la rebeldía del imputado por alegar que fue 'mal hecha', cuenta la prescripción 10 años después de que la víctima cumplió su mayoría de edad.

"Si la rebeldía del imputado no hubiera sido dejada sin efecto por el Tribunal Penal de Cartago, la prescripción de la causa sería cinco años después de la indagatoria, es decir, hubiera prescrito el 02 de noviembre del 2021", explicó la Fiscalía a La Nación a través de un correo electrónico.

Otra forma en la que el proceso pudo haber seguido es si la Fiscalía hubiera solicitado la extradición cuando Orozco fue detenido, pues el artículo 34 del Código Procesal Penal permite la suspensión de la prescripción cuando se realiza ese trámite internacional.

No obstante, la Fiscalía no solicitó la extradición, al considerar dos elementos: que el caso prescribía hasta el 2021 y que Orozco iba a regresar al país más rápido si se recurría a la deportación.

Ahora la Fiscalía no tiene posibilidad de apelar, según lo establecido por el Código Procesal Penal.











