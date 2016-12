Joven desafía amenazas y señala a 3 por intentar matarlo

Jueces de Limón calificaron como “heroico” el relato de perjudicado

Limón.- Un joven de 19 años sorprendió a los fiscales y jueces, pues a pese a estar amenazado de muerte, identificó sin temor a los tres hombres que intentaron matarlo.

La víctima desafió las intimidaciones y describió en forma clara y concisa, como uno de los sujetos –con el respaldo de los otros dos individuos– le colocó un revólver en la cabeza y lo accionó, pero el arma se encasquilló y la bala no detonó.

“Ese momento jamás lo podré olvidar. En ese instante, pensé que todo había acabado para mi. Estaba muerto del susto”, dijo el joven, sobre el suceso que ocurrió el 26 de abril del 2016, cuando caminaba por una alameda en barrio Limón 2000, ubicado en el centro de Limón.

El relato del muchacho, calificado por los jueces como “heroico”, fue el fundamento primordial para que el Tribunal Penal de Juicio de Limón condenara a finales de noviembre a los tres imputados por el delito de tentativa de homicidio calificado.

Los sentenciados fueron Holder Anthony Coulson Brown, conocido como “Rasta” a 16 años de cárcel, Dylan Yasit Campos Acuña y Gerson Alexánder Lewis Calimore, alias “Happy”, a 15 años de prisión, cada uno.

La Fiscalía Adjunta de Limón calificó este caso como un éxito, pues contrasta con otros debates contra pandilleros limonenses, en los cuales se absuelve a los imputados pues las víctimas, por temor no se presentan a juicio.

Antecedente. Este asunto tuvo su origen en una fecha no precisada pero antes del 26 de abril de este año, cuando el joven de 19 años, junto con una amiga fueron a la casa de una exnovia de Coulson.

En esa ocasión, relató el afectado, en el juicio, llegó el imputado y luego de darle una cachetada le dijo: “póngase a caminar”.

El muchacho explicó que fueron a esa vivienda porque la muchacha con quien él andaba era amiga de la exnovia de Coulson.

Debido al incidente, el padre del joven de 19 años, habló con Coulson –pues son conocidos– y el asunto se solucionó.

Sin embargo, el 26 de abril, cuando la víctima caminaba por la alameda en Limón 2000 se topó primero con Campos y Lewis y luego de manera sorpresiva Coulson, lo amenazó con el revólver. “Luego de que el arma no detonó, le agarré el arma y comenzamos a forcejear. En ese momento, me dijo que no enfriara los tiros. Me imagino que lo que intentaba expresar era que no le sujetara el revólver, que no perdiera tiempo porque estaba decidido a matarme”, testificó el joven.

Coulson fue ayudado en ese momento por Lewis y Campos y entre los tres golpearon al muchacho. El arma se accionó e hirió en un pie al joven, quien en un descuido logró escapar.

La víctima dijo que luego escuchó dos o tres detonaciones y quien tenía el arma era Lewis.

Luego de plantear la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la víctima debió abandonar Limón. El afectado dijo que en ese momento lo amenazaron y que le pedían que quitara la denuncia.

Incluso mencionó que un mes y medio antes del juicio le hicieron la última advertencia.

La madre de la víctima, también declaró en el debate y dijo que desde el primer día del atentado su hijo le contó sobre las identidades de los sospechosos.

La mujer describió lo difícil que resultó separarse un tiempo de su hijo “sin saber exactamente, como se encontraba, pues tenía que estar escondido por algo de lo cual él no era culpable, sino más bien una víctima”

Los jueces Derrick Doyle, Jennifer Rosales y Karen Parrales, al dictar sentencia, dijeron que el relató de los testigos fueron muy “contundentes y precisos”, sobre todo al señalar a los responsables del ataque.

El Tribunal impuso seis meses de prisión preventiva para los tres implicados hasta que el fallo adquiera firmeza.