El juez estimó que la acusación "no indica el nombre de las personas a quien llamó, la fecha y horas de las llamadas (...) Si no se puede determinar el contenido de la llamada y la persona que la recibió, no podemos determinar que se estuviera dando un uso inadecuado al servicio telefónico (...), debe dictarse un sobreseimiento definitivo porque no había ninguna restricción para utilizar ese teléfono celular".