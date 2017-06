Incendio en subestación eléctrica de Desamparados generó pánico entre vecinos

Un incendio que ocurrió alrededor de las 7 p. m. de este miércoles en la subestación eléctrica de El Porvenir de Desamparados, en San José, generó pánico entre los vecinos.

El fuego se observó desde Zapote, Curridabat y San Francisco de Dos Ríos, mientras que en la zona hubo postes caídos.

Gran parte de los cantones de San José, Desamparados y Aserrí, en la Gran Área Metropolitana (GAM), se quedaron sin fluido eléctrico.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó de que hay 12.000 abonados afectados, lo que equivale a unas 100.000 personas, por lo que al menos 12 cuadrillas trabajarán toda la noche y madrugada para restablecer el servicio de electricidad.

A las 10:32 p. m., el Grupo ICE informó de que la emergencia fue controlada y que se restableció la luz en plaza González Víquez, barrio La Cruz, barrio San Cayetano, San Francisco de Dos Ríos, Zapote y San Antonio de Desamparados.

Detrás de la subestación un poste del tendido eléctrico se partió en dos. Además, en la zona hay cables caídos, piedras, plástico y el olor a quemado persistía hasta las 9 p. m.

Los vecinos narraron que la explosión fue muy fuerte.

"Estaba dentro de la casa y en eso empezó un juego de pólvora, todo ocurrió en la subestación. Me asomé y vi un poste en llamas y pensé: '¿qué hago?'. Como vi que no podía salir opté por subirme al techo", narró Róger Fallas, un vecino de El Porvenir quien vive a 150 metros de la planta.

Al estar en el techo, a unos dos metros de altura del suelo, Fallas, de 71 años, se percató de que su vehículo, un Hyundai Galloper del año 1993, se estaba quemando, por lo que se tiró y con una manguera comenzó a combatir las llamas.

"Se me quemó la batería y la parte trasera del carro un poco. Llovía y los bomberos no podían pasar por tanto cable caído, por lo que sabía que si yo no apagaba el fuego se me iba a quemar el carro y lo tengo como un ajito como para perderlo", explicó Fallas.

Según el relato de algunos vecinos, el humo que salió luego de la explosión era caliente, por lo que muchos prefirieron refugiarse en su casa. Ese es el caso de Eduardo Solano, quien vive a 20 metros de la entrada principal de la planta.

El ruido de las explosiones fue fuerte y la comunicación en el sitio es intermitente.

"Estaba viendo tele con mi esposo y hubo un ruido que no le puedo explicar. Fue como si hubiera explotado una bomba nuclear. Las llamadas no me salían, no me podía comunicar con nadie", manifestó Francela Jiménez, vecina de El Porvenir.

Problemas desde la tarde

Los vecinos sostienen que desde la tarde, a eso de la 1:30 p. m., los televisores comenzaron a parpadear como si hubiesen pequeños cortes de electricidad y que eso mismo ocurrió segundos antes de la explosión.

Mayela Acuña López, quien vive a 200 metros de la subestación, relató: "Nosotros estábamos viendo televisión y, de pronto, empezamos a ver que pestañeaban las luces. Se comenzó a oír todo feo, como si hubiera explotado algo. Salimos y comenzamos a oír el transformador de aquí echar chispas, la casa de mi vecina empezó a echar chispas. Yo comencé a pegar gritos porque mi mamá vive al frente. Comenzamos a ver una bola grandota que se vino, de fuego, como si estuviera de día".

"No paraba y sonaba aquello muy feo, no funciona nada, ni los celulares. Se va el Internet también".

Testigos afirmaron haber visto un fuerte resplandor antes del apagón. "El cielo se hizo como de día", dijo Óscar Cambronero, quien estaba en Calle Fallas, a unos tres kilómetros del sitio.

"Yo estaba en el cuarto cuando oímos golpes como de una explosión. Cuando salimos al corredor, vimos todo alumbrado, un chispero, como un arcoiris, algo terrible. Eran luces y luces y cimbraba el suelo. Se levantó una bola de fuego de calentó todo hasta aquí, como a 50 metros de la planta, porque era algo que no paraba", añadió Zoraida Calvo, con más de 30 años de vivir aquí. Según ella, nunca había visto algo así.

El Cuerpo de Bomberos informó de que, por el momento, no se reportan fallecidos ni heridos; tampoco daños en casas aleñadas y el fuego está confinado en unos 100 metros cuadrados, no avanza.

Luis Salas, jefe de Operaciones de Bomberos, explicó que les reportaron un problema eléctrico en la subestación de El Porvenir, pero que todavía no tienen detalle exacto de lo que pasó.

Al lugar se desplazaron 10 unidades de las estaciones de San José centro, Pavas, barrio Luján y Desamparados.

En esa localidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene una subestación, ubicada frente al polideportivo. Esa es la infraestructura que se encarga de recibir electricidad proveniente de las plantas generadoras para suministrarlas a los usuarios con un voltaje adecuado.

"Inicialmente están comprometidos unos 400 metros de primarios y hay bastante humo", relató Salas.

Olivia Leiva, también residente de El Porvenir, agregó: "Yo creía que nos íbamos a morir, que era un infierno, es que no hallo como explicarlo. Nos quedamos en un cuarto esperando, estaba con mi nieta, no tenemos luz".

Tampoco hay electricidad en Plaza Víquez y la zona del parque de La Paz. En Aserrí, el apagón afecto hasta la zona de Tarbaca. Los semáforos están fuera de funcionamiento.

Luis Fernando Andrés, jefe de distribución de la CNFL, confirmó que hay postes caídos y que están evaluado los daños.

A su vez, el Ministerio de Seguridad pidió a los lugareños que se retiren del lugar. "Aún no se sabe la magnitud del hecho y efectos que podrían generarse en cualquier momento como otras exposiciones", dijo el Ministerio.

En la cárcel de San Sebastián están trabajando con una planta de generación propia, reportó el Ministerio de Justicia.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) pide no llamar a pedir información al servicio 9-1-1 porque este está saturado. Además, se reportan grandes congestionamientos en las rutas de acceso a Desamparados.

Esa institución activó el Comité Municipal de Emergencias a la espera de cualquier requerimiento.

En la zona cercana solo se permite el paso de los vecinos.

Por su parte, Acueductos y Alcantarillados informó de que, a raíz del incendio en la subestación eléctrica, se verán afectados con el servicio de agua potable los vecinos de Los Guido, La Capri Arriba, Valladolid, El Lince, Lomas de Desamparados, Pradera Encantada, El Huaso, Los Olivos y San Miguel.

Información actualizada a las 10:42 p. m. con datos de que el fuego fue controlado.