"Él estaba ese sábado (29 de marzo de 1997) temprano planeando las lecciones del lunes que era el regreso a clases de Educación Física. Pasó a casa de mi mamá y le dijo que estaba resfriado y que no se sentía bien. Al rato todos se montaron en el carro, yo me despedí y me metí a la casa", recordó Delrita, hermana del ariete.