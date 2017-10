Tormenta Nate deja 10 fallecidos, 4 desaparecidos y severos daños

Aminoró la lluvia en todo el país y los impactos de la tormenta tropical Nate son ahora más evidentes: carreteras y puentes colapsados, laderas inestables, viviendas aterradas y miles de personas desplazadas.

El nuevo balance del Organismo de Investigación Judicial habla ahora de diez fallecidos, la misma cifra de fatalidades que dejó el huracán Otto, en noviembre del 2016.

Mientras, la Comisión Nacional de Emergencias redujo a 4 la cantidad de desaparecidos. Hay unos 11.300 damnificados en 170 albergues y otras 800 han sido rescatadas de zonas de riesgo.

Siga en esta publicación los datos más actualizados de la emergencia.

7:34 p. m. Árbol cayó sobre vivienda y dejó a nueve personas a la intemperie en Filadelfia

Eran las 5:30 p.m. del jueves cuando un árbol de tamarindo, de unos 25 metros de altura, comenzó a traquear y a romper el suelo en barrio Santa Lucía de Filadelfia, cabecera del cantón de Carrillo, en Guanacaste.

"Yo estaba entrando y saliendo, y como a las 7:30 p. m. ya vi que se estaba inclinando. Entonces, les dije a todos que salieran y en cinco minutos ya el palo se desplomó sobre la casa", contó Allan Eduardo Salas Medina, uno de las personas que vivían en esa casa.

En el inmueble, propiedad de José Francisco Alemán Díaz, de 77 años, habitaban siete adultos y dos menores. Ninguno sufrió lesiones y fueron enviados a albergues.

7 p. m. Alimentos y agua son escasos en los cantones de Santa Cruz y Carrillo

"Vienen apuntan, apuntan y apuntan, pero no recibimos nada. Yo sé que la tragedia es muy grande, pero no hay comida".

Felipe Gómez Gómez, vicepresidente de la Asociación de Desarrollo de Río Negro, en Santa Cruz, Guanacaste, manifestó así su disconformidad pues desde hace tres días tienen a 79 personas en la escuela de la comunidad, afectados por la inundación mas no dispone de alimentos para suministrarles.

La mañana de este viernes, dos vecinos compraron ¢4.000 en pan para dar, junto con café como desayuno a los 19 niños del albergue, dijo Vidalia Ruiz Valle, una vecina.

LEA Penurias en albergues de Santa Cruz y Carrillo por falta de víveres

6:38 p. m. Adulto mayor se convierte en la víctima número 10 de la tormenta Nate

Un adulto mayor que fue encontrado sin vida la tarde de este viernes, se convirtió en la víctima número diez de la tormenta Nate.

Se trata de Eliécer Godínez Rojas, de 64 años, quien fue encontrado en un camino que conduce al poblado de Playón en Parrita, Puntarenas, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Él, quien era oriundo de Acosta, era vecino de ese sector. Le sobrevive un hijo. Con el deceso de Godínez, se alcanza la cantidad de víctimas mortales que dejó el huracán Otto, en noviembre del año anterior por su paso por territorio nacional.

Las otras víctimas mortales:

– Ruddy Urbina, de 22 años y Sergio Ramírez, de 30 años. Ambos de origen nicaragüense. Murieron cuando un derrumbe enterró la vivienda en la que pernoctaban en Llano Grande de Cartago.

– Una menor, de 3 años perdió la vida en barrio Canet de San Marcos de Tarrazú, por un deslizamiento que afectó su casa.

– María Claudina Aguirre Pérez, de 56 años, pereció cuando un árbol cayó sobre su casa en la Esperanza de Santa Cruz, Guanacaste.

– Mauricio Jesús Madrigal Jiménez, de 37 años, quien se estrelló contra un montículo en Guayabo de Mora, San José.

– Roy Matamoros Madrigal, de 36 años, murió en Sarchí de Valverde Vega, donde la caída de un árbol suscitó el vuelco del carro que conducía.

– José Vicente Chacón Aguilar, de 19 años, quien falleció producto de un deslizamiento en Alto Naranjo, en San Isidro de Atenas.

– Adolescente de 14 años, de apellidos Figueroa Obando, en Mollejones de Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas, quien murió en las mismas circunstancias.

– Daniel Mejía Quesada, de 58 años, perdió la vida al caer a un río en Hojancha, Guanacaste.

6:22 p. m. Quepos: 'A como pude, saqué a mi hijo, quité las celosías y por ahí lo saqué'

"Nunca me imaginé la magnitud de esto, una cosa es decirlo y otra es vivirlo. Yo salí al corredor de la casa y lo que venía hacia mí era una cabeza de agua, eran unas correntadas de agua. A como pude, saqué a mi hijo, quité las celosías y por ahí lo saqué".

"Las puertas se trabaron, no podíamos salir. Como pude, salí de la casa por la parte de atrás, pero la correntada de agua no me dejaba caminar".

Entre lágrimas, con moretones en las piernas y usando ropa de la "americana", relató Marianela Sandí la penuria que vivió la madrugada del jueves, en su casa en Quepos.

Sandí, funcionaria municipal, es una de las personas damnificadas por el paso de la tormenta Nate. En su caso, fue víctima del desbordamiento del río Paquita.

6 p. m. MOPT divulga lista de rutas prioritarias para abrir

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes reveló la lista de rutas con intervención prioritaria, con el objetivo de rehabilitar la circulación lo antes posible.

Ruta 34: Quepos-Parrita-Ciudad Cortés

Ruta 209 : Guayabo-Acosta

Ruta 237: Paso Real-San Vito-Ciudad Neily

Ruta 14: Río Claro-Golfito

Ruta 606: Interamericana Norte-Monteverde

Ruta 2 Interamericana Sur: San José-Pérez Zeledón

Ruta 226: San Cristobal-San Pablo de León Cortés

Ruta 222: El Empalme-Vuelta Jorco

Ruta 605: Guacimal-Santa Elena

Los plazos para reabrir el tránsito no fueron divulgados.

5:50 p. m. Reabierto paso por Ruta 27

Autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes confirmaron que ya hay paso regulado por la ruta 27 que enlaza a San José con Caldera.

La circulación estuvo interrumpida en varios puntos por derrumbes y la caída de enormes rocas.

LEA: Paso por ruta 27 que une San José con Caldera se habilitó este viernes a las 5 p. m.

5:43 p. m. 10.000 metros cúbicos tapan cauce del río Bermúdez, en Guararí

Un taponamiento con más de 10.000 metros cúbicos de tierra sobre el río Bermúdez, en Guararí de Heredia, amenaza con detonar una emergencia en el cantón de Belén si vuelven los torrenciales aguaceros.

Las lluvias podrían causar que toda esa tierra ceda con la crecida de las aguas y produzca una avalancha de lodo en Belén, que está a unos cinco kilómetros aguas abajo.

El derrumbe se registró a eso de las 4:30 p. m. del jueves, y estremeció las casas aledañas, contó Yorley Mendoza Chaves, la vecina que dio parte a las autoridades.

Segun Mauricio Montero Rodríguez, jefe de batallón en el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en 800 metros de cauce se detectaron cuatro deslizamientos, pero el principal es el ubicado en el sector conocido como El Solar.

LEA: Derrumbe sobre río Bermúdez amenaza con detonar emergencia en Belén

5:24 p. m. Calor intenso y falta de agua castiga más a pobladores de Palmar sur

El agua ya bajó, pero ahora un barro maloliente cubre todo y no hay agua para limpiarlo, ni siquiera hay líquido para beber. En medio del calor y la suciedad, los vecinos de la Finca 9, en Palmar Sur, Osa, permanecen incomunicados y con urgencia de comida e hidratación.

Esa fue la escena que se encontró Zaida Porras cuando logró llegar hasta su hermano Allan, de quien no supo nada durante dos días.

La mujer, profesora de Inglés en el Liceo Pacífico sur, salió la mañana de este viernes de su casa en Ciudad Cortés con agua embotellada, alimentos preparados y una vajilla plástica para auxiliar a la familia de su hermano.

El viaje duró unas tres horas, más del doble de lo usual, porque el camino estaba bloqueado en varias partes y tuvieron que avanzar lentamente y con dificultad por los trillos para transportar palma.

LEA: "La devastación es total, no hay absolutamente nada seco, todo es barro. No hay agua, la gente sale y donde me vieron los alumnos me decían: 'profe, tráiganos agua'.

5:16 p. m. 13,5 toneladas de ayuda llegan por aire

Los primeros víveres e insumos comenzaron a llegar vía aérea hasta las comunidades que se encuentran aisladas y que sufrieron la mayor afectación por el impacto de la tormenta tropical Nate.

El Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad llevó, hasta el mediodía de este viernes, cerca de 13,5 toneladas de alimentos a algunas de las zonas afectadas por la tormenta Nate.

Según un comunicado enviado por la cartera durante la mañana de hoy, se realizaron 12 vuelos, los cuales salieron desde el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, San José.

LEA: Ayuda comienza a llegar por aire a Palmar Sur y Buenos Aires

Como parte de esta operación aérea, se contó con la ayuda de aeronaves privadas, las cuales han ayudado a trasladar 1.512 kilos, entre los que se incluyen víveres y artículos varios que van dirigidos a San Isidro y San Marcos de Tarrazú.

Mientras que, con la ayuda de Vigilancia Aérea, se ha llevado 1.980 kilos entre víveres y artículos varios a los vecinos de Palmar Sur y Buenos Aires en Puntarenas.

5:06 p. m. No faltarán ni arroz, ni frijoles, pese a fuertes lluvias

El suministro al país de arroz y frijoles, dos de los productos centrales en la dieta del costarricense, está garantizado por las existencias y porque se autorizaron importaciones sin pagar impuestos, pese a que estos dos cultivos fueron de los más afectados por las lluvias causadas por la tormenta tropical Nate.

Así lo señaló la tarde de este viernes seis de octubre el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, luego de ofrecer un informe preliminar de las oficinas regionales de ese despacho, con un recuento de áreas inundadas por el impacto de la tormenta.

LEA: MAG garantiza abastecimiento de arroz y frijoles pese a impacto de tormenta Nate

Los reportes establecen que las áreas mayores inundadas son de pastos, café, arroz y caña, mientras que no hay detalle de las zonas de palma aceitera, pues los funcionarios no han logrado entrar, especialmente en el Pacífico Central y la región Brunca (sur del país) por estar incomunicadas.

Mientras tanto, la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac) llamó a suspender los servicios si no son extrictamente necesarios, según su director ejecutivo, Francisco Quirós.

4:50 p. m. Rescatan a pasajeros atrapados en bus tras 42 horas en el cerro de la Muerte

Tuvieron que pasar 42 horas aislados y soportando frío antes de que llegara la ayuda. Pasadas las 3:30 p.m. de este viernes, un vehículo con funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) logró llegar hasta donde se encontraba la unidad número 37 de Tracopa, tres camiones y tres carros.

Los ocupantes de aquellos vehículos quedaron atrapados por los derrumbes desde la noche del miércoles, en el sector de Laguna de Pérez Zeledón, en el kilómetro 112 de la Interamericana Sur.

"Acaban de llegar a evacuarnos", dijo a La Nación mediante un breve mensaje de WhatsApp, la oficial de la Fuerza Pública Noemy Rojas, una de las pasajeras del bus, con quien este medio ha estado en contacto.

Rojas, aseguró que en el primer viaje del rescate iban nueve personas. El chofer de Tracopa y otros conductores de tráiler todavía quedaron en el lugar.

LEA: "Acaban de llegar a evacuarnos", el relato de los atrapados en el cerro de la Muerte

4:30 p. m. Ciudad Cortés: 'Los niños pasaron frío, hambre, no hay ropa interior'

La situación en Ciudad Cortés, después del paso de la tormenta Nate, es caótica.

"Los niños pasaron frío (en los albergues), pasaron hambre, hasta hoy rescataron gente en los techos, no hay ropa interior", relató Natalia González Quesada, médica del hospital de este distrito de 6.000 personas del cantón de Osa.

LEA la nota completa: Ciudad Cortés: caminos bloqueados impiden la llegada de ayuda

Hay 654 personas en cinco albergues en Palmar Norte, así como localidades donde todavía no se ha podido llegar. Abundan los animales muertos y los daños en caminos apenas empiezan a verse.

La doctora agregó que los supermercados se quedaron vacíos y muchas personas sufrieron pérdidas totales. Mencionó, por ejemplo, el caso de un hombre que perdió 70 cabezas de ganado.

4:24 p. m. Casi 500.000 personas están sin agua potable por impacto de la tormenta

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirmó que 447.400 personas se encuentran sin agua potable en el país producto de los daños provocados por la tormenta tropical Nate.

De ese total de afectados, 318.200 son usuarios de AyA y 129.200 son de Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas). Además, persisten afectados 62 sistemas deAyA y 121 de Asadas.

4:06 p. m. Presidenta de la Cámara de Turismo de Guanacaste pide ayuda

Priscila Solano, presidenta de la Cámara de Turismo de Guanacaste (Caturgua) solicita ayuda para los damnificados desde el albergue de Playas del Coco, en Carrillo. Ella habla de que son cientos de familias que se quedaron sin comida y sin abrigo, producto de las inundaciones.

3:30 p. m. Limón pospone sus Carnavales

La mañana de este viernes, la Comisión de Carnavales de Limón realizó una reunión con la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, los Bomberos y Senasa en la que se decidió que los desfiles se realizarán del 11 al 22 de octubre, inicialmente estaban programados del 6 al 15 de octubre.

"Antes de que llegara la carta del Ministerio de Seguridad Pública en la que se decía que la Fuerza Pública se abocaría en atender la emergencia nacional, ya nosotros habíamos pensado en mover los carnavales como un acto de solidaridad con nuestros hermanos costarricenses. Ya se había planteado una propuesta con el Ministerio de Salud para hacer los cambios. Esa carta llegó a reforzar la decisión que ya se había tomado", explicó Reymond Smith, presidente de la Comisión.

LEA: Carnavales de Limón se realizarán del 11 al 22 de octubre por tormenta Nate

3:20 p. m. El efecto de Nate desde el aire

En estos dos videos se puede apreciar cómo las aguas de los ríos Tempisque y Bebedero inundaron los territorios de los ingenios Catsa, Taboga y El Viejo. Estas propiedades están ubicadas en los cantones de Carrillo, Cañas y Liberia.

Además, así luce el desbordamiento del río Sierpe, en Osa, Puntarenas.

3:02 p. m. Río Aranjuez arrasó con medio pueblo de Bajo Caliente en Miramar

En Bajo Caliente casi todo se lo llevó el río Aranjuez, envalentonado por las lluvias que trajo la tormenta Nate desde la noche del miércoles. Ya no hay iglesia, salón comunal, plaza de deportes, casas...

"Todo fue muy rápido, tratamos de sacar cosas pero no se pudo, apenas logramos salir. Nosotros y los vecinos, vimos como en la madrugada, el río y una avalancha de tierra destrozaron nuestras casas, nuestra iglesia, la plaza... solo quedaron unas casas, no destruidas pero sí golpeadas", narró Esperanza Jiménez, una vecina que se pudo comunicar por celular.

La ayuda; sin embargo, aún no puede llegar a esta comunidad que antes tenía unas 40 viviendas.

Un grupo conformado por bomberos, cruzrojistas, miembros de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y trabajadores de un hotel ingresaron desde las 5:30 a. m. pero al mediodía aún no se tenía noticias.

LEA: Vecina aislada en Bajo Caliente de Miramar narra la destrucción de su poblado

2:35 p. m. Sube a diez la cifra de muertos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó, esta tarde, que la cifra de muertos ascendió de 9 a 10.

El último deceso confirmado es el de Eliécer Godínez Rojas, de 65 años, quien fue hallado en un camino que conduce al poblado de Playón en Parrita, Puntarenas.

De manera preliminar, se maneja que Godínez fue arrastrado por una corriente.

2:25 p. m. Habilitan paso por la Costanera

Maquinaria pesada lanzó material de relleno en un tramo de la Costanera, 14 kilómetros antes de Parrita, para habilitar un paso restringido. Esto ha permitido la circulación de vehículos hacia esa zona del sur del país.

LEA: MOPT aún no precisa total de rutas cerradas por daños

2:10 p. m. Primeros 11 pasajeros de bus atrapados en el cerro de la Muerte salen por sus propios medios

11 pasajeros de uno de los autobuses que permanece atrapado entre derrumbes en el cerro de la Muerte lograron salir caminando.

Ellos quedaron aislados desde el miércoles en la noche y esta mañana decidieron caminar solos, impulsados por el hambre, hacia División de Pérez Zeledón. El grupo, integrado por siete hombres, tres mujeres y un niño, avanzó más de dos horas entre los deslizamientos.

LEA: Pasajeros de bus atorado caminaron dos horas para salir a poblado en Pérez Zeledón

Se desconoce cuántas personas más quedan dentro de unidades de transporte público o vehículos particulares que se mantienen en la zona aislada.

1 p. m. Vecinos de la Interamericana Sur se valen de sus fuerzas y sus pies

Por lo menos 10 kilómetros caminó Geovanny Amador con su familia para llegar a La Cangreja, a la vera del camino en la Interamericana Sur

Salieron a eso de las 6:30 a. m. de San Cristóbal. Su intención era llegar a casa de parientes, porque no sabían nada de ellos, solo que habían quedado incomunicados, pero lo cierto es que tampoco en San Cristóbal están bien.

LEA: Interamericana Sur: Familia camina para saber de parientes; mujer para llevar medicamento

Sin embargo, para llegar a La Cangreja solo se puede caminar, pues la Interamericana Sur está cortada, como en el kilómetro 37 donde lo que queda es espaldón.

También Marjorie Aguilar optó por caminar. Ella iba en sentido contrario, de La Estrella de El Guarco hacia San Cristóbal, en búsqueda de medicamento para su esposo.

12:50 p. m. Relatos desde Parrita: 'El dique se rompió, en cuestión de 30 minutos el agua estaba a la altura de las rodillas'

En cuestión de media hora, el agua subió a las rodillas en unos casos, hasta la cintura en otros. Todo cambió, minutos antes de la 1 a. m. del jueves, para las familias aledañas al río Parrita, en el cantón del mismo nombre.

El dique cedió a la crecida del río y el caudal se abalanzó sobre casas y fincas.

Alejandra Vallecillos relató: "El vecino nos avisó que el río está subido, subimos la lavadora y todo lo que pudimos, pero en cuestión de 30 minutos ya el agua estaba a la altura de las rodillas. Al final salimos de la casa, lo material se repone".

Además, en la finca La Ligia, dedicada a la siembra de arroz, melón y sandía, quedó inundada al entrar una cabeza de agua. Los trabajadores y sus familias, que viven en casas en la misma finca, debieron albergarse en la planta empacadora que quedó como una isla en medio del agua. Allí, entre todos se ayudan.

LEA aquí todos los testimonios de los damnificados

12:40 p. m. El joven que murió en Atenas no escuchó la avalancha

A eso de las 5:30 p. m. del jueves, vecinos de Rincón Alto de Atenas, escucharon un estruendo.

De seguido vinieron los llamados de auxilio de Seidy Aguilar, cuya casa quedó sepultada por un derrumbe. La mujer clamaba porque en la parte de atrás estaba su hijo, José Vicente, de 19 años, oyendo música.

Aunque llegaron con palas y otras herramientas, no lo pudieron rescatar con vida. Una de las paredes de baldosas colapsó y el joven quedó prensado por la pared y aterrado por el material que se deslizó.

LEA: Audífonos impidieron a joven de 19 años huir del deslizamiento

12:23 p. m. Nueva actualización sobre carreteras

El último reporte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) indica que 16 rutas nacionales permanecen cerradas por daños en puentes, deslizamientos, derrumbes o colapsos de alcantarillas.

La carretera que presenta daños más graves es la Interamericana Sur en el tramo entre Cartago y Pérez Zeledón, donde hay múltiples derrumbes y en algunos sectores desapareció la calzada.

La Costanera también sufre deslizamientos y derrumbes en varios sitios por el desbordamiento de ríos.

Además, la ruta 27, entre San José y Caldera, también está cerrada en el tramo entre Atenas y Orotina, allí la maquinaria remueve material sobre la calzada. A las 3 p. m. se realizará una valoración para definir si se reabre el paso a los vehículos. También permanece cerrada la ruta 32 entre el peaje, en Santo Domingo y el cruce hacia Río Frío. Detalle de otras rutas cerradas:

1. Ruta 4 (La Cruz-Santa Cecilia): cedió uno de los rellenos de aproximación del puente.

2.Ruta 237 (Paso Real-San Vito): caída de uno de los rellenos de aproximación del puente sobre el río Grande de Terraba.

3. Ruta 321 (Interamericana Sur-Lourdes de San Isidro del General): desplazamiento de puente bailey sobre el río General.

4. Ruta 243 (Pérez Zeledón-Dominical) puente caído sobre el río La Palma.

5. Ruta 739 (San Carlos-Florencia): puente colapsado sobre el río Santa Clara.

6. Ruta 606 (Monteverde-cruce con Interamericana Norte): caída de puente sobre el río Guacimal y derrumbes entre El Dos y La Cañita.

7. Ruta 222 (Tarbaca-Los Santos): derrumbes.

8. Ruta 707 (Turrubares-cruce con Ruta 27): cerrado por derrumbe.

9. Ruta 3 (San Mateo-Orotina): cerrada por derrumbe entre Estanquillo y San Mateo.

10. Ruta 922 (Río Piedras-Bagaces): derrumbes.

11 Ruta 937 (Cuajiniquil-Playa Blanca): daños en puente sobre el río Mairena.

12. Ruta 619 (Tilarán-Monteverde): derrumbes.

12:05 p. m. Riesgo de enfermedades en comunidades anegadas

El personal de la Caja en todo el país permanece en alerta para prevenir y detectar a tiempo la aparición de brotes de diarreas y males respiratorios entre la población afectada con las inundaciones que provocó la tormenta tropical Nate.

Las principales amenazas sanitarias en este momento provienen de las aguas que quedaron estancadas en muchas comunidades del país, así como del hacinamiento en que pudieran estar las más de 7.000 personas ubicadas en casi un centenar de albergues.

Enfermedades como la leptospirosis, dengue, chikunguña y zika, malaria y problemas respiratorios, diarreas y males de la piel, están en la lista de problemas de salud que se podrían disparar después de la emergencia.

LEA la información completa con recomendaciones

12 m.d. ¿Quiere ayudar a los damnificados por Nate?

Si usted quiere enviar su ayuda para quienes sufren los embates de la tormenta Nate, ya varias organizaciones e instituciones arrancaron con campañas de recolección de distintos tipos de donativos y dinero. Sin embargo, antes de dar su aporte, asegúrese de que se trata de una entidad o grupo responsable.

Cruz Roja comunicó que aún no cuenta con acciones específicas para este fin, pero que darán a conocer su estrategia en las próximas horas.

Consulte aquí las formas de ayudar

11:51 a. m. Comida en albergue de Santa Cruz ya escasea

Vidalia Ruiz vecina de Río Seco de Santa Cruz dice que desde el jueves se quedaron sin alimentos en el albergue donde hay 79 personas, de ellos 19 son niños. Hoy viernes los niños sólo desayunaron café con pan que compraron dos vecinos. En esta comunidad no hay señal de teléfono.

Muy poco duraron las escasas raciones de comida que les proveyó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el miércoles en la noche, cuando los evacuó de sus casas porque el río Nadabojo salió de su cauce producto de los fuertes aguaceros que provocó Nate.

LEA: Hambre agobia a 79 personas refugiadas en escuela de Santa Cruz

11:30 a. m. 6.000 clientes de la CNFL siguen sin servicio

6.000 clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) siguen sin electricidad, el mayor daño se presenta en Dulce Nombre, en el cantón de La Unión. Allí se reventaron 15 tramos de línea monofásica primaria.

También atienden la caída de ocho postes en la carretera de Tarbaca, en Aserrí.

La CNFL estima que este jueves logró rehabilitar el servicio a 24.000 clientes, pero más de 200 lugares permanecen sin fuido eléctrico. Admiten que muchas de las averías no las podrán reparar este viernes porque hay muchas vías obstruidas.

11:22 a. m. OIJ confirma novena muerte por la tormenta tropical

El Organismo de Investigación Judicial confirmó esta mañana que ya son nueve las víctimas mortales por el paso de la tormenta tropical Nate.

Se trata de Daniel Mejía Quesada, de 58 años, quien falleció al caer a un río en Hojancha, Guanacaste. Todavía está pendiente el rescate del cuerpo.

Este es el listado de los otros fallecidos.

– Ruddy Urbina, de 22 años y Sergio Ramírez, de 30 años. Ambos de origen nicaragüense. Murieron cuando un derrumbe enterró la vivienda en la que pernoctaban en Llano Grande de Cartago.

– Una menor, de 3 años perdió la vida en barrio Canet de San Marcos de Tarrazú, por un deslizamiento que afectó su casa.

– María Claudina Aguirre Pérez, de 56 años, pereció cuando un árbol cayó sobre su casa en la Esperanza de Santa Cruz, Guanacaste.

– Mauricio Jesús Madrigal Jiménez, de 37 años, quien se estrelló contra un montículo en Guayabo de Mora, San José.

– Roy Matamoros Madrigal, de 36 años, murió en Sarchí de Valverde Vega, donde la caída de un árbol suscitó el vuelco del carro que conducía.

– José Vicente Chacón Aguilar, de 19 años, quien murió producto de un deslizamiento en Alto Naranjo, en San Isidro de Atenas.

– Adolescente de 14 años, de apellidos Figueroa Obando, en Mollejones de Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas, quien murió en las mismas circunstancias.

11:02 a. m. Cruz Roja habilita teléfonos para reporte y búsqueda de desaparecidos

La Cruz Roja puso a disposición de los ciudadanos los teléfonos 8672-7185 y el 2528-0200 para el reporte o búsqueda de desaparecidos. Los operadores atenderán las llamadas en un horario de 7:30 a. m. a 5 p. m. También se pueden hacer consultas en la página de la entidad: http://www.cruzroja.or.cr/?portfolio=rcf

10:58 a. m. Operadoras con problemas en telefonía y telecomunicaciones

Las empresas de telefonía Claro y Movistar informaron que enfrentan problemas para dar todos sus servicios con normalidad, debido a daños en sus equipos por los efectos de la tormenta tropical Nate.

Claro indicó que solo tiene habilitados los mensajes de texto (sms) y las llamadas de voz tradicionales y ofreció disculpas por la interrupción del servicio de Internet.

La suspensión del servicio eléctrico dejó sin energía varios de los equipos de Movistar en lugares como Pérez Zeledón, Guanacaste, Acosta, Dota, el Pacífico Central y Pacífico Sur, según manifestó la telefónica por medio de un comunicado de prensa.

La firma reporta que un 20% de su red telefónica tiene problemas de conexión y enviará técnicos a reparar los daños en cuanto se rehabiliten las vías.

10:30 a. m. Estado actualizado de carreteras

Ruta 27: Reabrirá a las 3 p. m., tras un cierre temporal desde las 10 a. m. para eliminar los obstáculos que impiden el paso entre Atenas y Orotina. Una roca de gran tamaño que obstruye el paso en la vía será dinamitada esta mañana.

Ruta 32: Es posible que el Conavi reabra la carretera al mediodía, si no se presentan nuevos deslizamientos. Por ahora, el paso solo está habilitado para vehículos de emergencia.

Ruta 1: (Cambronero) Cerrado.Ruta 3 (Monte del Aguacate): Se abrirá paso a las 11 a. m.

10 a. m. Primeros envíos aéreos a zonas impactadas

El Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública confirmó los primeros envíos de alimentos al cantón de Acosta, una de las zonas afectadas por la tormenta Nate. Según indicaron, enviaron 550 diarios.

Seguridad detalló que los aviones llevarán alimentos desde el hangar 4 en Pavas hacia Buenos Aires, Pérez Zeledón, Palmar Sur y Quepos. Y regresarán con personas que requieran traslado.

Además, algunos helicópteros privados viajarán con provisiones a la zona de Los Santos, mientras que los del MSP a Acosta.

9:30 a. m. Abren paso regulado por la ruta 27

La concesionaria Globalvía activó un paso regulado en la ruta 27 entre Atenas y Orotina, mientras se trabaja en eliminar los obstáculos en la vía, como la enorme piedra que cayó de un talud, el pasado miércoles.

Se prevé que antes del mediodía de hoy se pueda transitar en dos carriles, sin embargo, no se descarta que durante el día se puedan realizar cierres por la limpieza de escombros.

8:45 a. m. Dos grandes derrumbes en la Interamericana sur

En la carretera Interamericana sur hay deslizamientos que cubren toda la vía y laderas lavadas con riesgo de más derrumbes. En consecuencia, hay comunidades a lo largo de la ruta que comunica Cartago con Tarrazú, Dota, León Cortés, Pérez Zeledón y la zona sur.

En el kilómetro 35, en la comunidad de La Cangreja, hay dos grandes derrumbes cubren la vía y, muy cerca de estos deslizamientos, la carretera está totalmente destruida.

Mario Piedra, Eliécer Venegas y Yahaira Brenes cruzaron caminando con el objetivo de llegar a sus casa o trabajos.

Piedra, por ejemplo, contó a La Nación que tiene dos días intentando cruzar a su vivienda, ubicada en Casa Mata, donde una escuela quedó totalmente destruida por un alud.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó de que de momento se desconoce cuándo se volverán a habilitar los caminos, ya que la limpieza, evaluación y análisis del estado de las carreteras está en proceso.

Arturo Vega y su hijo, Ángel, corrieron riesgo de cruzar los alud en la calle, debido a que necesitan unos exámenes en Tarrazú para que el menor sea operado.

Ana Lorena Rovira, alcaldesa de Tarrazú, manifestó que el sol salió este viernes en la comunidad, aunque la ayuda aún no llega a la zona porque todos los caminos están inhabilitados.

Agregó que evacuaron a unas 25 personas esta mañana por riesgo de más deslizamientos en Canet, donde el relieve quebrado y la saturación de los suelos es un riesgo para más emergencias.

De momento, en esa zona hay tres albergues habilitados y otros tres que fueron improvisados por los vecinos para evitar una tragedia.

Rovira dijo que los pacientes de la clínica que están graves serán trasladados en helicóptero a otros centros de salud. "Hay lugares sin comida ni colchones", enfatizó. En la zona tampoco hay servicios de agua potable ni luz.

8:30 a. m.: La comida escasea

En la comunidad de Playa Azul, ubicada junto al río Tárcoles, en Garabito, la comida empieza a escasear.

Edgardo Agüero relató que salieron a la playa para ver si encontraban algo de comer, entre las cosas que el río arrastró, como productos de pulperías o animales. Él escuchó que unos conocidos encontraron un venado, lo destazaron y se lo comieron. De hecho, la fuerza del río sacó pequeños peces a la tierra. Vea la historia en: La comida escasea en Playa Azul.

8:09 a. m.: Pueblos de Santa Cruz están aislados

En Guanacaste, pese a que el agua bajo de nivel todavía no hay acceso por tierra a lugares como Bolsón y Ortega de Santa Cruz. Para llegar allá sólo es posible hacerlo en lanchas.

8 a. m.: Parrita bajo el agua

El centro de Parrita amaneció bajo el agua después del paso de la tormenta tropical Nate. Casas, calles, fincas agropecuarias y otras instalaciones están inundadas.

7 a. m. Accesos a la zona sur están cortados

"Es impresionante, no tenemos carretera a la altura del kilómetro 38", afirmó el oficial de Tránsito, Minor Angulo, después de cruzar a pie uno de los derrumbes en la ruta Interamericana sur.

La zona sur del país, una de las más golpeadas por la tormenta tropical Nate, amanece este viernes incomunicada por vía terrestre, tanto por la Interamericana como por la ruta Costanera.

La primera de vías está interrumpida en el sector conocido como La Cangreja. No se puede llegar al sector conocido como El Empalme.

Las autoridades prevén hacer contacto con un bus que está varado en el sector de La Laguna con varios ocupantes, entre ellos un bebé de meses, desde la noche del miércoles. Una policía relató que, en la madrugada, la temperatura bajó a ocho grados centígrados y vecinos debieron ayudar con alimentación y abrigo.

En tanto, el paso por la Costanera hacia la zona sur está cortado a la altura de La Palma de Parrita por este hundimiento.

Antes de llegar a ese punto, desde Jacó, se observan deslizamientos de tierra, pero que no impiden el paso.

La Costanera está cortada unos 4 kilómetros antes de Parrita, cuyo centro poblacional se veía inundado el jueves en tomas aéreas.

Tampoco hay acceso a la zona sur por la carretera Interamericana Sur, en el sector montañoso hay derrumbes que impiden el paso.

5 a. m. Reportan desaparecido en lancha de Quepos

La Cruz Roja Costarricense reportó esta madrugada la desaparición de una persona que viajaba en lancha en el estero de Boca Vieja, en Quepos, así como un deslizamiento de tierra que cayó encima de un automóvil y unos animales en Carrizal de Alajuela. En este último punto, no se reportan personas atrapadas.

Según el Cuerpo de Socorro, la mayor parte de incidentes de la madrugada se reportaron en la zona sur y en Guanacaste.

A pesar de la disminución de las lluvias en algunos sectores, las autoridades llaman a no bajar la guardia y a mantenerse alertas ante el riesgo de inundaciones y deslizamiento.

REPORTE METEOROLÓGICO

Según el Instituto Meteorológico Nacional, en este momento la tormenta tropical Nate se dirige hacia el Golfo de Honduras y se ubica a 95 kilómetros al este-noreste de la isla de Guanaja, en Honduras. El fenómeno incrementó su velocidad y alcanzó los 22 kilómetros/hora. Nate tiene en este momento vientos sostenidos de 75 km/hora.

En Costa Rica, ahora la tendencia es hacia una disminución de la lluvia. "No obstante, en el Pacífico central, el Pacífico norte y la zona norte siguen dándose lluvias intermitentes", reportó el Instituto.

Los ríos se mantiene crecidos y los suelos saturados en el Pacífico y el Valle Central, al tiempo que en las zonas altas las ráfagas de viento oscilan entre 50 y 100 km/hora.

Hasta la noche del jueves, la tormenta había dejado ocho personas muertas y 17 desaparecidas, así como 7.000 personas refugiadas en albergues y 24 carreteras cerradas.

Para la mañana de este viernes, el Meteorológico prevé lluvias intermitentes, de variable intensidad, en Guanacaste y en las montañas de la zona norte.

Para el Pacífico, el Valle Central y las montañas del Caribe, se prevén lluvias aisladas principalmente en las montañas en lapsos de cada seis horas."Además, se podrían percibir vientos con intensidades de 40-80 km/h en las montañosas y en las zonas bajas, de 20-40 km/h". "Para hoy se anticipa una disminución significativa en las condiciones de temporal en gran parte del país.

Advertencia, las siguientes localidades mantienen sus suelos saturados y probabilidad de inundación en caso de lluvias:

– Cartago, El Guarco, Paraíso, La Unión, Oreamuno, Jiménez

– Pérez Zeledón, León Cortés, Tarrazú, Mora, Acosta, Puriscal, Turrubares, Dota, Moravia, Santa Ana, Belén, San José, Curridabat, Desamparados, Vázquez de Coronado

– Buenos Aires, Osa, Coto Brus, Parrita, Aguirre, Puntarenas, Quepos, Montes de Oro, Esparza, Garabito, Orotina, Corredores.

– Santa Cruz, Nicoya, Hojancha, Cañas, Bagaces, Tilarán, Abangares, Liberia, Carrillo, Nandayure

– Los Chiles, San Carlos, Guatuso, Upala, San Ramón, Alajuela, Poás, Valverde Vega,Palmares, Grecia, Naranjo, Atenas, Alfaro Ruiz, San Mateo.

– Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael

– Siquirres

Colaboraron en esta información: Rebeca Madrigal, Patricia Recio, Irene Rodríguez, Ángela Ávalos, Mario Cordero, Diego Bosque y Katherine Chaves.