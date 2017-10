Trailero pasó ocho horas atrapado dentro de cabina luego de sufrir vuelco en Parrita

El trailero Eduardo Valverde Aguilar, de 29 años, vivió este jueves ocho horas de angustia, luego de que se volcó y quedó atrapado dentro de la cabina, mientras el nivel del agua del río Parrita subía a cada momento.

La emergencia ocurrió a eso de las 4:30 a. m., en Finca de 7, un kilómetros después del puente Parrita, carretera a Quepos, cuando Valverde conducía un furgón, cerca de varias plantaciones de palma africana.

Una vez que se volcó, abrió una ventana y esperó a que amaneciera, donde pudo grabar con una mano el drama que vivía y lo pasó a familiares y amigos para que lo socorrieran.

Luego, uno de ellos subió el video a redes sociales, con la intención de que llegaran a rescatarlo, lo cual ocurrió luego de que el trailero pidió ayuda en directo durante una transmisión de Telenoticias, canal 7.

"Necesito ayuda, tengo el agua la cintura y sigue subiendo. Llamé a las autoridades y nadie me contestó en un inicio. Acá no hay nadie, solo se ve palma. Llevo varias horas acá en espera; lo que ocupo es ayuda, púchica. Pienso en mis dos hijos de 6 y 10 años, a quienes amo con toda mi alma ", narró al aire el trailero.

A partir de ese momento, los diferentes cuerpos de socorro como Fuerza Pública, Cruz Roja, Tránsito y personeros de la Municipalidad llegaron hasta el punto exacto, pese a las difíciles condiciones que imperaban.

Jorge Madrigal González, subdirector regional de la Fuerza Pública y quien participó de manera activa en el rescate, manifestó que el lugar donde estaba Valverde era de difícil acceso, por lo que fueron necesarias tres horas para sacarlo.

"En un primer intento por llegar se envió un camión cargado con piedras para hacer peso, pero luego de avanzar algún trecho, el conductor decidió devolverse, ante el riesgo de volcarse" dijo González.

En una segunda incursión, los oficiales y socorristas contaron con la ayuda de una retroexcavadora, pero la fuerte correntada les impidió concretar el rescate.

"Fue en un tercer intento, con la ayuda de dos vecinos y una pequeña lancha de cinco metros que se fueron por una orilla entre la plantación y lograron llegar hasta el trailero, a quien pudieron sacar. En la lancha solo había campo para dos personas y el conductor del equipo pesado. Estaba muy asustado pero agradecido. Le explicamos que no podíamos traer un helicóptero por las condiciones que imperaban", manifestó González.

El policía añadió que durante todo el lapso que tardó el rescate llovió, por lo que el vehículo no pudo ser sacado.

Los dos vecinos que lo rescataron, cuyas identidades no trascendieron, ingresaron al barreal en una pequeña lancha.

Se conoció que Valverde, quien es oriundo de San Miguel de San Roque de Grecia, se desplazaba vacío con rumbo hacia Palmar Norte, con la finalidad de recoger una carga a granel.

Una vez que fue extraído del lodo, fue trasladado por la Cruz Roja hasta la clínica de Parrita, donde le efectuaron varias pruebas y análisis para descartar algún daño.

La noche del jueves, mientras seguía internado, Valverde agradeció la ayuda brindada por los dos adultos.

"Estoy infinitamente agradecido con los señores de la panguita. Era la primer vez que me volcaba. El momento más difícil fue a eso de las 7 a.m. cuando perdí la fe, pensé que nadie iba a llegar porque llovía muchísimo. Con la primer persona que me comuniqué fue con mi esposa, luego con otros amigos traileros amigos" dijo a Telenoticias.

Por su parte su esposa Anny Leiva, quien tiene tres meses y medio de embarazo, manifestó que las dos personas que le auxiliaron fueron unos verdaderos ángeles y que les está eternamente agradecidos por la ayuda que le brindaron a su marido.