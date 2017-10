Senasa advierte de riesgos de consumir carne de ganado muerto en desastre por Nate

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) advierte a la población de los riesgos de consumir y comprar carne de animales muertos en condiciones no controladas, en especial por inundaciones, tras el paso de la tormenta Nate.

Hasta este sábado se había registrado un caso de destace en Puntarenas. Senasa recuperó los cadáveres de tres vacas que se encontraban a la orilla de playa, y las cuales habían sido parcialmente cercenadas.

Bernardo Jaen, director de Senasa, detalló que pese a la rápida acción en la playa, hubo algunas personas que se llevaron piezas del ganado, las cuales no se sabe si eran para el consumo propio, o la venta.

Por ello, el Servicio Animal advierte a los consumidores de no comprar carne a personas que usualmente no la venden, o en sitios que no sean de confianza o los habituales.

"El consumo de carne de dudosa procedencia puede generar cuadros de salud agudos. (La carne) puede tener bacterias que se transmitan de animales a humanos y generar diarreas, intoxicaciones o pueden comprometer el sistema renal", dijo Jaen.

El director destacó que, antes de comprar carne en establecimientos autorizados, lo recomendable es fijarse en la frescura de la carne.

Senasa también recibió el reporte de ganado perdido, pero vivo, a lo largo del río Tárcoles, donde algunas personas se llevaron a los animales a sus casas, pero fueron recuperados más tarde con colaboración de la Fuerza Pública.

Hasta el mediodía de este sábado, Senasa confirma el hallazgo de 80 cabezas de res que perecieron por inundaciones. Sin embargo, no se han logrado inspeccionar algunas zonas en Guanacaste y la zona sur, por lo que no se descarta que existan otros casos.

Durante la emergencia, el Servicio se mantiene pendiente de los animales para el consumo y también de mascotas.

Por ejemplo, en Miramar y Cartago hubo un desabasto de alimentos para 1.290 cerdos; mientras que en Monteverde y en Cartago, la falta de servicios básicos en las fincas impedía llegar a ordeñar las vacas. Ambas situaciones están superadas y los animales a salvo.

En los albergues de personas, Senasa contabiliza 246 mascotas que están junto a sus dueños y se está analizando la posibilidad de abrir albergues temporales exclusivos para los animales de compañía.

Mientras tanto, Senasa se encuentran recibiendo donativos para mascotas y animales de producción este sábado 7 y domingo 8 de octubre en sus oficinas centrales en Lagunilla de Heredia, en horario de 8 a. m. a 3 p. m. Entre los artículos que están recibiendo se encuentra alimentos, bebederos y medicamentos básicos.

El Servicio hace un llamado a reportar cualquier situación de emergencia relacionada con animales al 9-1-1.