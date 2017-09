Riesgo de derrumbe saca de sus casas a 50 familias en Bajo Los Anonos

"Tengo toda la vida viviendo aquí (Bajo Los Anonos, Escazú) y el ranchito que tenía aquí era todo. Significaba el esfuerzo de años y significaba también el lugar donde atesoraba todos mis mejores recuerdos.

"Y ahora, la casa donde crecí y creció mi familia está llena de ramas y lodo. Está a punto de caerse. Ahí no se puede vivir".

Este es el relato de Maribel Fabiola Cambronero, de 43 años, una de las 120 afectadas por el riesgo latente de derrumbe que existe desde el sábado en la calle Quebrada, en el Bajo Los Anonos, Escazú.

En esa zona, en una ladera en el cauce del río Tiribí, viven cerca de 50 familias, conformadas por más de 120 personas, según datos de la junta de desarrollo local.

Sin embargo, debido a que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) prohibió el ingreso a ese sector, todos los habitantes fueron desalojados el domingo y trasladados al Cen-Cinái, el cual fue habilitado como albergue.

"El sábado por la tarde comenzamos a escuchar ruidos muy raros, como de ramas quebrándose y eso nos asustó mucho, pero no fue hasta el domingo que nos preocupamos más.

"Ese día llovió muy fuerte y lavó y falseó aún más el terreno. Creemos que ahorita se viene todo al piso, sobre todo porque el río que pasa por ahí también se ha estado creciendo mucho", lamentó Cambronero.

Y lo que más le preocupa a ella es que, por la urgencia del caso, no pudo sacar nada de su vivienda. "Mi casa está tapada en barro, no pude traerme ni ropa. Lo perdí todo".

"Tenemos cuatro años de vivir aquí y es la primera vez que vemos esta situación. Nosotras (ella y su tía) logramos sacar varias cositas, como la refri y las camas, para no perderlo todo. Pero creemos que no vamos a poder volver", indicó Scarlet Rodríguez, de 23 años

Por esa situación, Roxana Quiel, de 50 años, también tuvo que abandonar su propiedad, en la que vivían su esposo, dos de sus hijos y su nieto de solo 15 días de nacido.

"Nuestro rancho es de los que se pasa inundando por el río y ahora esto la terminó de destruir. Pese a eso, mi esposo decidió quedarse este rato (en la mañana del lunes) para cuidar que nadie se robe las pocas cositas que nos quedaron", mencionó.

Quiel detalló que los afectados están alterados porque no saben qué pasará con ellos más adelante. En su caso, no tiene ningún otro lugar a dónde ir. "Mi familia vive en Guanacaste y otros en la zona sur. No tenemos a nadie acá".

Deslizamiento activo

En ese sentido, Julisa Ulate, vocera del CNE, indicó que la mañana de este lunes un equipo técnico, conformado por geólogos y geógrafos, acudió a la comunidad para hacer un análisis de riesgo.

El resultado, acotó, es que hay un "grave deslizamiento activo y, por ello, no se puede ingresar a la calle Quebrada".

"Desde este momento se coordina con otras instituciones como el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) y el Banhvi (Banco Hipotecario de la Vivienda) para ver la ayuda que se les puede dar.

"Mientras eso pasa, coordinamos la entrega de suministros de toda índole (agua, comida, colchonetas) para que los afectados estén lo mejor posible", señaló Ulate.

Se intentó conversar con Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de la CNE, para conocer con más detalle lo que ocurre en esa zona, pero no respondió a varias llamadas hechas a su oficina.