Pareja de ancianos lo perdió todo durante llena de 30 horas en Santa Cruz

Abatida, con voz muy baja y sosteniendo con su mano izquierda la mano derecha de su esposo, Floribeth Gutiérrez Matarrita dejó entrever su pesimismo sobre el futuro.

Ella tiene 64 años y él, 80, pero además está en una silla de ruedas, no habla y tampoco tiene movibilidad en sus extremidades, pues padece tetraplejía.

Esta pareja, vecina de barrio Tucurrique en el centro de Santa Cruz, Guanacaste, permanecía la tarde del jueves en el albergue del Colegio de Santa Cruz, pues perdió todas sus pertenencias.

El colegio debió convertirse en refugio a causa de la llena más grande que sufre el cantón en los últimos ocho años.

La pareja que tiene tres hijos y vive en un rancho, que el agua inundó el miércoles a las 11 a. m.

“Mire todo se quedó ahí. Hoy una hija fue y me dijo que hasta la pantalla que estábamos pagando se llenó de agua. Ya no sirve, pero ¿sabe lo que más me preocupa?: la silla de ruedas. Es la que le ayuda a él a movilizarse y con el agua no sé…”, dijo Floribeth Gutiérrez.

Por ahora, ellos tienen comida y abrigo en el albergue. Lo difícil será volver a la casa y sobrevivir con la pensión de ¢78.000 colones que recibe Ezequiel López.

Las ilusiones de esta pareja se esfumaron, al igual que las muchas otras personas afectadas en este cantón de 65.436 habitantes, con el paso de la tormenta Nate.

El subcordinador de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el médico Luis Alonso Matarrita Rodríguez, dijo que la afectación que produjeron las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos Enmedio, Diría y Cañas (afluentes del Tempisque). Los nueve distritos del cantón sufriern inundaciones.

Llovió desde la mañana del miércoles hasta el mediodía del jueves.

En el cantón, se abrieron 12 albergues. Este jueves en la tarde, 687 personas estaban albergadas, pero conforme pasaban las horas, los afectados seguían llegando pese a que la intensidad de las lluvias bajó desde el mediodía.

Buscando al esposo

Cada historia que surgió con esta llena tiene su drama. La santacruceña Yerardín Villegas se encontraba el miércoles en San José atendiendo un asunto familiar cuando su esposo, Orlando Barrantes Cascante, le avisó que estaba empezando a llover en Bolsón de Santa Cruz y que el agua ya se empezaba a acumular en el patio de la casa.

“Lo primero que hice fue comprar el tiquete (del bus) y venirme, pero el bus no pudo entrar ( a Bolsón). Dormí donde una amiga y hoy (este jueves), a la 6:30 a. m., intenté entrar caminando pero, cuando el agua me llegó a la cintura, sentía que me arrastraba y tuve que devolverme.

“No he podido comer nada. Siento una cosa en el estómago. Mi esposo estaba en la casa de la finca y unos familiares se lo llevaron para el centro donde el agua no afecta, pero él salíó a caballo; yo supongo que a sacar el ganado y no aparece. Espero que esté en el altillo de la casa”, relató.

Yerardín contó su historia cuando esperaba ser trasladada en un bote hasta Bolsón. Aunque luego se intentó contactarla por teléfono, no fue posible contactarla.

Refugiados en el techo

Asdrúbal Mora Delgado, jefe de la Fuerza Pública de Santa Cruz, contó que también en Bolsón, siete niños y dos adultos permanecieron cerca de seis horas protegidos en el techo de una casa.

“Recibimos la alerta a las 2 a.m. (este jueves) pero no podíamos entrar porque no había paso por el desbordamiento de los ríos. Sabemos que los lograron rescatar a las 8 a.m . ¿Cómo? Lo desconozco. Sí le puedo asegurar que ya esos niños están en el albergue de Bolsón en buen estado”, agregó.

En tanto, Jesús Sequeira Ruiz, de 70 años, salió de su casa en el barrio Buenos Aires de Santa Cruz, muy cerca del río Diriá el miércoles a las 11 a. m., y se refugió en el alero de unos locales comerciales en construcción a unos 50 metros de su anegada vivienda.

“Allá está todo: ropa, comida, muebles. Lo que pude lo amarre al techo. No he podido ver como están, pero el agua subió como metro y medio. Yo estoy aquí sin nada”, manifestó.

En Santa Cruz, a las 5 p.m. del jueves, la lluvia era leve y los ríos parecían que bajaban de nivel. Eso permitirá determinar cuales son los daños más severos que enfrenta el cantón. Por el momento, se cuenta la destrucción de al menos 50 casas.