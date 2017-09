Inundaciones en Cartago afectan escuela de Quircot y casas en Tobosi

Cerca de 250 niños fueron evacuados de la escuela de Quircot, en Cartago, tras la inundación a eso de las 2:45 p. m. de este jueves.

La información fue confirmada por Jonathan Camacho, despachador regional de la Cruz Roja de Cartago.

El funcionario indicó que las lluvias provocaron que el río Amapola se saliera de su cauce e inundara el centro educativo.

Además de los niños, la Cruz Roja tuvo que evacuar a cuatro adultos que se encontraban en ese edificio.

"Lo que nos dicen en el reporte es que el agua llegaba hasta la cintura de un adulto, entonces imagínese el riesgo", mencionó Camacho.

A San Rafael de Quircot también se despacharon unidades para la atención de cuatro personas que se encontraban dentro de sus viviendas.

En tanto, en Quebradilla se reportó a una mujer atrapada en una casa.

Andrés Céspedes, supervisor de turno de Bomberos, informó de que los reportes en Cartago son por desbordamiento de ríos y que en algunos sectores hay daños materiales.

Daños

Los fuertes aguaceros que se presentaron la tarde del miércoles castigaron a cinco comunidades de Cartago: San Blas, Los Diques de Taras, Manuel Jesús, El Molino y Agua Caliente, donde las consecuencias de los desbordamientos de ríos y quebradas son notables.

En esas comunidades se atendieron al menos 57 incidentes, luego de que los ríos Toyogres y Seco, así como la quebrada Molino se salieran y convirtieran las calles en ríos.

Además, hasta ahora se reportan cerca de 100 viviendas afectadas y falta de agua potable en algunos lugares.

El Carmen es uno de los distritos afectados con el suministro del líquido, debido a que una cabeza de agua dañó el tanque Turbina.

Datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) muestra que en Cartago ha llovido más de la cuenta, debido a que en Cartago centro, por ejemplo, el promedio del mes es de 211 litros por metro cuadrado y en cinco días se registraron 200 litros por metro cuadrado.

Drama en Quebradilla y Tobosi

Entre los afectados por las intensas lluvias de este jueves en Quebradilla y Tobosi figura Yahaira Ramírez Jiménez de 19 años, quien manifestó que es la primera vez que pasan por una emergencia de este tipo.

"Empezó desde las 3 p.m., pero sí nos ha afectado mucho. No nos imaginamos que nos iba a pasar esto. Estoy demasiado sorprendida. Es la primera vez que nos pasa. Más de 20 años de vivir aquí y nada. Mi papá está en la Comisión de Emegencias y lo llamaron porque se salió el río, pero pensamos que era algo normal", dijo Ramírez.

"Cuando salgo veo el agua en la cochera y la calle inundada y dije se nos va a meter el agua. Fue de un pronto a otro. Se metió hasta la cocina el agua. Todo está inundado. La ropa se mojó y hasta las camas. Nunca me imaginé. Llegaba hasta casi la cintura y estoy embarazada", manifestó asombrada Ramírez.

Similar criterio externó María Elena Alvarado de 58 años, vecina de Tobosi, quien indicó que no se escuchó nada, solo el nivel del agua aumentar en su vivienda.

"La verdad es que no se sabe de donde venía el agua. No se escuchó nada. Necesitamos de una bomba de agua o algo así para sacarla. Es la segunda vez en muchos años que pasamos por algo así. El nivel del agua nos llegaba hasta las rodillas. Entre las pérdidas que tuvimos estuvo la cocina y varios colchones; sin embargo lo material se repone, la vida humana no", expresó Alvarado.

Jesús Ramírez, vecino del barrio Santa Rosa de Tobosi, aseguró que en el momento en que llegó a auxiliar a su madre de 91 años el agua le llegaba a la rodilla.

"Fue una cuestión de segundos ya que el agua subía rápido. Se inundó la casa, aunque en otras fue mayor. Algo así había ocurrido en el año de 1994", dijo Ramírez.

Ante las intensas lluvias, la municipalidad de Cartago tiene previsto abrir en las próximas horas un albergue en Tobosi para unas 25 personas.

Así lo confirmó Francisco Ramírez Brenes, asistente de Ingeniería de la municipalidad local.

"Parece que en la parte más al sur de El Guarco si estaba muy afectada, ya que el río Puriris bajó. Estamos habilitando un albergue en Tobosi junto a una cuadrilla municipal", aseveró Ramírez.

Otro lugareño, William Sánchez, de 27 años, vecino de La Rueda de Quebradilla, manifestó que su casa se inundó, debido a que el río Puriris se creció.

Recuento de la CNE

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó a las 6 p.m. de este jueves que durante la última semana han atendido un total de 826 incidentes en 56 cantones, por lo que se mantienen abiertos 8 albergues, donde permanecen 182 personas.

Los albergues se sitúan en La Carpio, en La Uruca, Aserrí, Linda Vista de Río Azul, San Vicente de Grecia, barrio México, San Gerónimo de Moravia, León XIII y Tirrases de Curridabat.

Asimismo se mantiene la alerta amarilla para el Valle Central, pacífico central, pacífico norte y pacífico sur.

También la noche de este jueves los cuerpos de emergencia atendieron un deslizamiento en Las Amelias II en Purral de Goicoechea, el cual afectó a cinco viviendas, dos de las cuales fueron desplazadas y tienen daños totales, indicó el Cuerpo de Bomberos.

Allí un total de 60 personas fueron evacuadas, ante el riesgo que existe de que desplomen.

En ese punto está previsto que las autoridades efectúen una revisión la mañana de este viernes.

Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de la CNE, manifestó que recibieron el reporte de 50 incidentes en El Guarco y Quebradilla de Cartago, luego de que un río lavó un talud de aproximación en un puente y cortó el paso.

Añadió que oficiales de la Fuerza Pública y socorristas de la Cruz Roja tuvieron que efectuar varios rescates de personas en esas comunidades, donde también hubo reportes de anegamientos por problemas de alcantarillado.