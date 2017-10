Tormenta Nate deja ocho muertos, 500.000 personas sin agua, 7.200 en albergues y 24 vías cerradas

El impacto de la tormenta tropical Nate en Costa Rica provoca severos daños en propiedades, cultivos y carreteras y las autoridades ya confirman ocho víctimas mortales y 17 desaparecidos.

Los fallecidos se reportan en Cartago, Mora, Valverde Vega, Tarrazú y Santa Cruz de Guanacaste producto de deslaves, caída de árboles y dos accidentes de tránsito.

Por su parte, las autoridades de socorro buscan a los desaparecidos en Pérez Zeledón, Playas del Coco, Acosta, Parrita, Quepos, Golfito y playa Cabuya.

La Comisión Nacional de Emergencias actualizó las cifras este jueves por la noche y habla ahora de 7.217 afectados en 95 albergues en Guanacaste, zona sur, Valle Central y Pacífico central.

Además, hay 500.000 personas sin agua en San José, Pérez Zeledón, Puriscal, Ciudad Colón, San Ramón, Vásquez de Coronado y El Carmen, San Antonio y Bebedero de Escazú, También en Buenos Aires de Puntarenas (22.000), Guanacaste (82.000), donde los cantones más afectados son Liberia y Santa Cruz.

A esto se suman 24 vías cerradas y 18 rutas con tránsito restringido.

Por último, las autoridades sanitarias confirman hay tres hospitales aislados: Tomás Casas, en Osa, Max Terán Valls, en Quepos y el Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón.

8:31 p. m. Madre e hijo están atrapados en el Cerro de la Muerte desde el miércoles a las 9:30 p. m.

La principal preocupación de Graciela Chinchilla Fuentes, de 36 años, es que los pañales de su hijo de tres meses se acabarán este viernes cerca del mediodía.

La mujer, oriunda de Buenos Aires, Puntarenas, permanece varada desde este miércoles a las 9:30 p. m. en medio de dos derrumbes en el Cerro de la Muerte. Ella viajaba hacia San José en un bus de la empresa Tracopa, pero los sorprendió un alud cerca del kilómetro 99 de la Interamericana Sur.

"El chofer intentó regresar a Pérez Zeledón, pero encontramos otro derrumbe y quedamos atrapados", relató la madre.

Rándall Zamora, inspector de obra vial del Consejo Nacional de Vialidad, confirmó que la maquinaria continua trabajando en la zona, para tratar de evacuar a los 14 ocupantes del autobús.

8 p. m. Número de víctimas se eleva a ocho.

Además de las seis personas fallecidas, que la Comisión confirmó antes del mediodía, ahora se suma el deceso de José Vicente Chacón Aguilar, de 19 años, quien murió producto de un deslizamiento en Alto Naranjo, en San Isidro de Atenas.

Y también un adolescente de apellidos Figueroa Obando, en Mollejones de Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas, quien murió en las mismas circunstancias.

7:43 p. m. Al menos 20 empresas de buses suspendieron servicios

Los daños en las carreteras obligaron a por lo menos 20 empresas autobuseras a suspender sus servicios, informó la tarde de este jueves el Consejo de Transporte Público (CTP).

Un comunicado de ese órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) precisó que las afectadas por buseras que realizan viajes a Buenos Aires, San Vito, Quepos, Puntarenas, Puerto Jiménez y Golfito, todas comunidades del Pacífico central y zona sur del país.

También están incluidas firmas que viajan a Liberia, Tilarán y Peñas Blancas, en Guanacaste. Concluyen la lista Upala y San Ramón, en Alajuela, lo mismo que Puriscal, en San José.

7:30 p. m. Actualización de carreteras afectadas: 24 cerradas y 18 con paso regulado

El número de carreteras cerradas por los efectos de la tormenta tropical Nate en el país no para de crecer.

El último reporte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) indica que hay 24 rutas nacionales sin paso y 18 con tránsito regulado debido a deslizamientos, derrumbes, alcantarillas colapsadas o daños en puentes.

Hay caminos completamente cerrados en seis de las siete provincias del país. Los problemas más importantes se registran en las carreteras Interamericana Norte y Sur, Ruta 27 a Caldera y Ruta 34 o Costanera.

Hay entre 25 y 30 cuadrillas con maquinaria removiendo material en diferentes carreteras, precisó David Meléndez, jefe de la Dirección de Emergencias y Desastres del MOPT.

Los plazos de reapertura son inciertos.

7:15 p. m. Historias de damnificados: Ancianos lo perdieron todo durante llena de 30 horas en Santa Cruz

Abatida, con voz muy baja y sosteniendo con su mano izquierda la mano derecha de su esposo, Floribeth Gutiérrez Matarrita dejó entrever su pesimismo sobre el futuro.

Ella tiene 64 años y él, 80, pero además está en una silla de ruedas, no habla y tampoco tiene movibilidad en sus extremidades, pues padece tetraplejía.

Esta pareja, vecina de barrio Tucurrique en el centro de Santa Cruz, Guanacaste, permanecía la tarde del jueves en el albergue del Colegio de Santa Cruz, pues perdió todas sus pertenencias.

Ellos vivían en un rancho, que el agua inundó desde el miércoles a las 11 a. m.

"Mire todo se quedó ahí. Hoy una hija fue y me dijo que hasta la pantalla que estábamos pagando se llenó de agua. Ya no sirve, pero ¿sabe lo que más me preocupa?: la silla de ruedas. Es la que le ayuda a él a movilizarse y con el agua no sé…", dijo Floribeth Gutiérrez.

7:05 p. m. Fuerza Pública anuncia que no dará seguridad en carnavales de Limón

La Fuerza Pública informó de que, en razón de la emergencia que vive el país, no dará seguridad en los carnavales de Limón, los cuales se realizarían durante este viernes.

Carlos Hidalgo, vocero del Ministerio de Seguridad Pública, indicó que lo disposición fue comunicada a Reymond Smith, presidente de la Comisión de Carnavales 2017.

6:55 p. m. Trailero pasó ocho horas atrapado dentro de cabina luego de sufrir vuelco en Parrita

El trailero Eduardo Valverde Aguilar, de 29 años, vivió este jueves ocho horas de angustia, luego de que se volcó y quedó atrapado dentro de la cabina, mientras el nivel del agua del río Parrita subía a cada momento.

La emergencia ocurrió a eso de las 4:30 a. m., en Finca de 7, un kilómetros después del puente Parrita, carretera a Quepos, cuando Valverde conducía un furgón, cerca de varias plantaciones de palma africana.

Una vez que se volcó, abrió una ventana y esperó a que amaneciera, donde pudo grabar con una mano el drama que vivía y lo pasó a familiares y amigos para que lo socorrieran.

Luego, uno de ellos subió el video a redes sociales, con la intención de que llegaran a rescatarlo, lo cual ocurrió luego de que el trailero pidió ayuda en directo durante una transmisión de Telenoticias, canal 7.

Pasados tres intentos, y gracias a dos vecinos y una pequeña panga, el conductor del equipo pesado fue rescatado.

Durante las largas horas de angustia, el joven pensó en sus hijos de 10 y 6 años.

6:40 p. m. 'No estamos dando abasto': aislamiento obliga a comités locales enfrentar lluvias por su cuenta

"Es una situación que realmente no esperábamos, sabemos que hay inviernos difíciles, pero no así... sentimos que no estamos dando a basto", señaló la alcaldesa de Santa Cruz, María Rosa López, en referencia a la emergencia por lluvias que se vive en casi todo el territorio nacional.

Los efectos indirectos de la tormenta Nate ya dejan seis personas fallecidas y varias comunidades incomunicadas sin servicios básicos, ni accesos por carretera.

La dificultad de poder acceder a esos sitios obliga a los comités locales a enfrentar la emergencia por su cuenta, sin la colaboración de rescatistas de otras zonas del país o de la misma municipalidad, en los casos donde las familias se encuentran en comunidades a las que no se puede llegar por carretera.

ASÍ enfrentan la emergencia las autoridades de algunos cantones afectados en todo el país

6 p. m. Las distintas caras de Nate

En Llano Grande, la tormenta arrebató varias vidas con el lodo que bajo de la montaña. En Ciudad Cortés, dejó a decenas de familias sin lo poco que tenían.

En Cartago, se llevó ganado, casas y cosechas.

El paso de Nate por territorio costarricense deja una huella profunda que no impide a miles de damnificados comenzar a andar de nuevo, a la que no escaparon los habitantes del Valle Central.

En esta región del país, pobladores de Aserrí, Alajuelita o Desamparados, también padecieron los embates de vientos y lluvia.

VEA una galería de los rostros de los sobrevivientes y damnificados

5:45 p. m. Juego Costa Rica-Honduras fue reprogramado para el sábado a las 4 p. m.

El partido eliminatorio entre Costa Rica y Honduras de este viernes a las 8 p. m. fue reprogramado para este sábado a las 4 p. m. debido al estado de emergencia que vive el país por la tormenta Nate. "La FIFA entendió que jugar el partido mañana no era conveniente para ninguno. Esperamos a que Honduras aterrizara, ellos lo hicieron a las 5 p. m. y el juego será reprogramado para el sábado a las 4 p. m. en el Estadio Nacional", manifestó Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol, en conferencia de prensa.

La Federación tomó esa decisión luego de comunicarse con la FIFA, Concacaf, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata y los federactivos hondureños.

5:15 p. m. Pescadores rescatan con vida a seis náufragos de barco camaronero cerca de isla del Caño

Seis tripulantes del barco camaronero Amelita 2, que naufragaron la noche del miércoles por las inclemencias del tiempo cerca de la isla del Caño, en el Pacifico sur, fueron rescatados este jueves.

La embarcación, de 22 metros de popa a proa, había zarpado de Puntarenas el lunes 18 de setiembre y tenía previsto regresar esta semana a puerto.

El hundimiento se dio cuando una ola entró a la cubierta, las tinas y al cuarto de máquinas.

La tripulación, al ver que el barco zozobraba, se tiró al agua con chalecos y una paga salvavidas. El mal tiempo predominó y pese a la lucha de los pescadores, perdieron la panga, la cual les fue arrebatada por las olas, lo que hizo que los seis hombres se mantuvieran unidos por alrededor de 12 horas flotando en el mar, a la deriva.

A las 11 a. m. de este jueves, 11 horas después del hundimiento, un panguero, solo identificado como Arnold encontró a los hombres flotando en el mar y los llevó hasta playa Dominicalito.

4:54 p. m. Alud le quitó la vida a niña de tres años dormida en habitación

La más pequeña de los ocupantes de una vivienda se convirtió en la víctima mortal de un deslizamiento que cayó en horas de la mañana de este viernes en barrio Canet de San Marcos de Tarrazú.

Se trató de un niña de tres años, cuyo cuerpo fue levantado y trasladado a la sede local del Organismo de Investigación Judicial. Hasta avanzada la tarde de este jueves, no había sido posible llevarlo a la Morgue porque la zona está incomunicada debido a otros derrumbes en las vías.

Según las autoridades, al momento de la emergencia, la niña dormía en una de las habitaciones de la propiedad dañada, donde había al menos cuatro personas más. Estas últimas resultaron ilesas.

Según la alcaldesa de Tarrazú, Ana Lorena Rovira, están bloqueadas las salidas hacia San José y Cartago.

4:40 p. m. Keylor Navas sobre juego ante Honduras: 'Algunas veces hay que dejar el fútbol de lado'

El cancerbero de la Tricolor, Keylor Navas, cree que el duelo ante Honduras de este viernes debe suspenderse, ya que el país está de luto, ante los daños ocasiones por la tormenta Nate, que ha provocado seis muertos, 377.000 personas sin agua, 18 vías cerradas y cientos de millones de colones en daños materiales.Navas admite que esta decisión no está en sus manos, sin embargo, hay ocasiones en las que el fútbol pasa a un segundo plano, ante la realidad que afecta a la sociedad.

4:20 p. m. Fedefútbol analiza la posibilidad de trasladar partido Costa Rica - Honduras para sábado

El partido eliminatorio entre Costa Rica y Honduras de este viernes a las 8 p. m. sigue pendiente de una solución ante el estado de emergencia que vive el país por la tormenta Nate.

Una de las posibilidades es trasladarlo a sábado, según reveló el presidente de la Fedefútbol, en conferencia de prensa a las 3:40 p. m. de este jueves.

"De todos es conocida la situación que está pasando el país. No tenemos ahorita una definición concreta de qué va a suceder. Está llegando al país el presidente de la Federación de Honduras y tenemos algunas propuestas", comentó Villalobos.

La Federación reiteró que están en constante comunicación con la FIFA, Concacaf y el gobierno. Más que por el clima, el juego quedó en vilo cuando el Ministerio de Seguridad Pública indicó a las 11:15 a. m. que los 600 policías asignados para el encuentro "se encuentran abocados en atender la emergencia nacional hoy y mañana y mientras permanezca la alerta". Sin seguridad, no es posible realizar el partido.

4:12 p. m. Médica de Ciudad Cortés: 'Agua llegó al segundo piso de las casas. Esto es una catástrofe'

Ciudad Cortés, en el cantón de Osa, al sur del país, está incomunicada.

Derrumbes, deslizamientos y daños en las carreteras provocadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Nate, han dejado a sus pobladores sin acceso a Pérez Zeledón, Palmar o Dominical.

El desbordamiento del río Grande de Térraba causó estragos desde la noche del miércoles.

La médica Natalia González, vecina de esa comunidad, confirmó vía WhatsApp, que la situación es ahí muy precaria.

Hasta mediados de esta tarde, el agua está comenzando a bajar y es cuando los carros que quedaron completamente cubiertos por la mañana se pueden ver.

"La gente dice que jamás el agua había llegado al nivel de ahora. El agua ha llegado hasta el segundo piso. Se han tenido que romper verjas para sacar a los adultos mayores", comentó la joven, de 27 años.

4:02 p. m. Familiares y cruzrojistas logran rescatar a adulto mayor de 89 años en Aserrí

Los derrumbes que cayeron la mañana de este jueves dejaron aislados a los habitantes de calle Las Minas, en Poás de Aserrí, en San José, una pequeña comunidad atrapada entre una montaña falseada y un río.

Un grupo de muchachos lograron pasar el aterro, pero atrás quedaron unas 25 personas. Entre ellas estaba Miguel Brenes, un adulto mayor, de 89 años.

Decidido a sacarlo, uno de sus hijos se aventuró a entrar al barrio. Casi de seguido, cuando aseguraron la ruta y cortaron árboles caídos con motosierra, ingresaron un grupo de cruzrojistas para atender a Brenes y a una adulta mayor que requería oxígeno.

Los esfuerzos conjuntos lograron rescatar al hombre. El anciano caminó una parte del trayecto, pero cuando llegaron al derrumbe, uno de los cruzrojistas lo cargó en su espalda para alejarlo del peligro.

3:54 p. m. Incofer cancela viajes en tren durante jueves, viernes y sábado

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció que suspendió todos los servicios de trenes en la Gran Área Metropolitana (GAM) durante lo que queda de este jueves y los días viernes y sábado, debido a la afectación por la tormenta Nate.

El equipo técnico de la institución realizó una valoración a lo largo de la vía férrea entre Alajuela, San José y Cartago, donde se halló saturación de suelos, así como un incremento importante en los cauces de los diferentes ríos.

3:45 p. m. Iglesia pide ayuda para atender a ancianos evacuados en Paquita de Quepos

"A consecuencia de las lluvias e inundaciones, el Hogar de Ancianos de Paquita, en Quepos, fue desalojado. Los 27 adultos mayores fueron recibidos en el salón parroquial de la comunidad y ubicados en colchonetas de la parroquia. El cura párroco Juan de Dios Bermúdez coordina acciones para su atención con personal médico de la comunidad. La parroquia requiere artículos de higiene personal y alimentos no perecederos. Quienes puedan ayudar pueden llamar al 2777-0230", cita el Eco Católico en su página de Facebook.

3:11 p. m. 12 personas golpeadas por el río Grande, en San Ramón

12 personas debieron ser evacuadas luego de que el río Grande anegara las tres casas en que habitan, en San Ramón, cerca de la carretera Bernardo Soto.

Carmen Aguirre, una de las afectadas, relató que perdieron todas sus pertenencias y que el agua llegó hasta el techo.

El Cuerpo de Bomberos los ubicará en albergues.

3 p. m. Tormenta Nate provoca cierre de comercios en zonas más afectadas por lluvias

La tormenta Nate ha generado el cierre de locales comerciales en las zonas más afectadas por las lluvias, así como problemas en el traslado de productos por el cierre de carreteras.

Auto Mercado, Walmart, Gollo y Grupo Monge reconocieron que algunos de sus centros de venta están cerrados producto del fenómeno natural y para no arriesgar a sus trabajadores y clientes.

Además, Florida Ice & Farm tuvo que suspender el 20% de sus rutas de distribibución de bebidas y alimentos.

2:48 p. m. Mascotas reciben atención en albergues

Animales de compañía como perros y gatos también serán auxiliados en los albergues que instaló la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en todo el país para atender a los afectados por la tormenta Nate.

Las mascotas serán ubicadas en un espacio aparte, pero cercano a sus propietarios, informó el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Como parte de las gestiones que coordinan Senasa y los comités locales de emergencia, está la compra de alimento para los animales.

2:30 p. m. Solidaridad en zonas afectadas

Al tiempo que se incrementan los daños, la ayuda empieza a llegar a los afectados. En Bolsón de Santa Cruz, Guanacaste, una lancha privada repartió combustible y alimentos.

2:15 p. m. Caja reporta 72 Ebáis afectados en todo el territorio

Daniel Quesada Rodríguez, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), confirmó que 72 Ebáis (un 7% del total) han sido afectados de distintas formas.

Algunos han padecido los embates por las inundaciones; unos están incomunicados, mientras que otros han tenido que interrumpir sus labores.

La zona que ha sufrido más daños en ese sentido es la Chorotega, con un 66% de los Ebáis afectados. Solo ahí, la Caja contabiliza más de 3.000 personas en albergues.

2:05 p. m. 377.000 personas están sin agua

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) reportó la tarde de este jueves 377.000 personas en el país sin suministro de agua potable.

La interrupción resulta de cortes de fluido eléctrico que impiden el trabajo en algunos equipos en acueductos, tuberías colapsadas por deslizamientos, inundaciones y avalanchas, problemas de sedimentación del líquido y afectaciones electromecánicas.

2 p. m. Servicios de celular e Internet móvil afectados en 47 puntos del país

Al menos 47 sectores del país reportan averías en los servicios de telecomunicaciones según reportó la tarde de este jueves el Centro Coordinador de Operaciones de Emergencia (CCOE) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

La interrupción del servicio móvil e internet residencial ha sido parcial y responde, en un 89%, a rupturas en los enlaces de fibra óptica y a fallos en el suministro eléctrico. Esto debido a las fuertes precipitaciones y a los vientos ocasionados por la tormenta tropical Nate, lo que ha provocado caída de árboles y daños a los enlaces.

1:30 p. m. Cerradas 11 agencias del ICE

Un total de 11 agencias del ICE se mantienen cerradas. Se trata de las sucursales de Atenas, Puriscal, Parrita, Jacó, La Cruz, Nosara, Sámara, Huacas, Filadelfia, San Marcos de Tarrazú y Uvita (zona sur).

En el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), los centros de atención al público también están cerrados.

En cuanto a los puntos de atención remota, como sucursal electrónica, redes sociales y servicio por medio de WhatsApp, siguen operando con normalidad.

1: 15 p. m. MOPT actualiza estado de rutas: 18 pasos están cerrados

Según el reporte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), hasta la 1 p. m. se contabilizaban 18 rutas cerradas:

1. Ruta 243 (Pérez Zeledón-Dominical): puente caído sobre el río La Palma.

2. Ruta 321 (Interamericana Sur-Lourdes de San Isidro del General): desplazamiento de puente bailey sobre el río General.

3. Ruta 34 (Costanera): desbordamiento de los ríos Parrita, Paquita, Tárcoles y Pozón.

4. Ruta 32 (San José-Limón): paso interrumpido entre el peaje y el cruce hacia Río Frío.

5. Ruta 141 (Naranjo-San Carlos): derrumbe en Tapezco.

6. Ruta 26 (Varablanca-Cinchona): derrumbe en la comunidad de Cinco Esquinas.

7. Ruta 142 (Cañas-Tilarán): cerrada por derrumbe.

8. Ruta 707 (Turrubares- al cruce con Ruta 27): cerrado por derrumbe.

10. Ruta 228 (Tablón-Copalchí): Puente en mal estado.

11. Ruta 27 (San-José-Caldera): cierre por caída de material sobre la vía entre Atenas y Orotina.

12. Ruta 2 (Interamericana Sur): paso cerrado en los 35 kilómetros entre Paso Real y Buenos Aires por derrumbes.

13. Ruta 237 (Paso Real-San Vito): caída de uno de los rellenos de aproximación del puente sobre el río Terraba.

14. Ruta 3 (San Mateo-Orotina): cerrada por derrumbe.

15. Ruta 21 (Santa Cruz-Nambí- Nicoya): derrumbes.

16. Ruta 218 (Coronado-Rancho Redondo): derrumbes.

17. Ruta 723 (Chilamate-Poás): derrumbes.

18. Ruta 2 Interamericana sur tiene 15 derrumbes en el tramo entre Cartago y Pérez Zeledón.

1:03 p. m. MAG prevé más afectación en arroz, palma, caña de azúcar y hortalizas por tormenta Nate

Arroz, palma aceitera, caña de azúcar, papaya, hortalizas y pastos serían los cultivos con más afectación debido a las lluvias causadas por la tomenta tropical Nate sobre Costa Rica, de acuerdo con una primera valoración del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), obtenida a partir de reportes de las regiones del país, en la mañana de este jueves 5 de octubre.

Las zonas más afectadas son toda la faja del Pacífico (norte o Chorotega, central y sur o Brunca), así como la región del Valle Central Oriental (incluye a Cartago y la zona de Los Santos), explicó Fernando Vargas, director nacional de Extensión Agropecuaria del MAG. Esta unidad centraliza la información de todas las regiones del país.

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), Juan Rafael Lizano, advirtió de que el sector será afectado de muchas maneras distintas. Explicó que, por ejemplo, vías, caminos y puentes en mal estado afectarán el transporte de los productos en zonas donde tal vez las fincas no se inundaron.

12:50 p. m. Deslizamientos y crecidas de ríos causan desastres en El Roble, Chomes y Montes de Oro de Puntarenas

La comunidad de Bella Vista de El Roble, en Puntarenas, sufrió los embates de la tormenta tropical Nate. Allí se reportaron 60 familias perjudicadas por la crecida del río Naranjito.

En total se estima que hay entre 80 y 90 viviendas afectadas en cinco pueblos por el desbordamiento de ese afluente.

Producto de las lluvias de las últimas horas, el agua subió en este sitio más de 30 centímetros lo que obligó a las autoridades a realizar una inspección, en presencia del alcalde de Puntarenas, Randall Chavarría.

"Somos muchos los vecinos de Bella Vista que nos estamos viendo afectados por las lluvias y la crecida ya que algunas de nuestras casas están a unos 40 centímetros de alto y, aun así, el agua ya nos ingresó y la carretera está totalmente tapada, sin poder salir en vehículo o motocicleta, muchos han perdido electrodomésticos por las inundaciones" dijo Javier López, uno de los habitantes de la zona impactada.

12:40 p. m. CNE llama a evacuar zonas de riesgo

En conferencia de prensa este mediodía, las autoridades que coordinan la atención de la emergencia hicieron un llamado para que los ciudadanos salgan por sus propios medios de aquellas zonas en riesgo, o propensas a inundación o deslizamiento.

La medida se propone para evitar que aumente la población amenazada y exponer a los cuerpos de rescate.

Precisamente, el Instituto Meteorológico Nacional prevé que las lluvias se intensificarán durante la tarde y noche de este jueves.

12:30 p. m. AyA pide a población guardar agua y reporta cortes en al menos 6 cantones

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) pidió a la población guardar el agua estrictamente necesaria para cubrir sus necesidades básicas, ante la obstrucción de tomas en diferentes cantones del país, así como la presencia de sedimentos que afectan el servicio de agua potable.

Según los reportes que la institución ha colocado en su página de Facebook, al menos seis cantones han sido afectados directamente por las intensas lluvias que causa la tormenta tropical Nate en el país, tres en las costas y tres en la gran área metropolitana. Entre los afectados están Puntarenas, Liberia y Carrillo, principalmente.

El cantón con mayor cantidad de costarricenses sin servicio es el porteño, donde los distritos de Barranca, Chacarita y El Roble se reportan 66.000 personas afectadas.

En la Gran Área Metropolitana, los reportes de suspensión del servicio de agua alcanzaban, a las 8 a. m., a los cantones de Santa Ana, Escazú y Coronado, preliminarmente.

12:25 p. m. Ministro de Seguridad descarta aportar policías para partido entre Costa Rica y Honduras

El partido entre Costa Rica y Honduras no contará con apoyo de Seguridad Pública, según confirmó el ministro del ramo, Gustavo Mata.

El jerarca señaló que este jueves y viernes las autoridades estarán totalmente concentradas en la emergencia nacional causada por la influencia de la tormenta tropical Nate.

"Nosotros no podemos garantizar la presencia de la policía en el encuentro, por lo que descarto de una vez que podamos colaborarle a la Federación Costarricense de Fútbol en esta ocasión", detalló.

12:13 p. m. Hospital San Juan de Dios reprogramará citas por ausencias

El Hospital San Juan de Dios está trabajando con normalidad; sin embargo, a los pacientes que hoy y mañana se ausenten a las citas de la Consulta Externa se les reprogramará la atenciónen un plazo de un mes.

El hospital llamará a los pacientes para indicarles la nueva fecha y hora.

Se recomienda a los usuarios actualizar sus números telefónicos para poder localizarlos, los teléfonos habilitados para esto son: 2547-8132 / 2547-8131 / 2547-8050 /2547-8051.

12 p. m. Minae pide a vecinos de zonas marinas estar atentos por presencia de cocodrilos

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) piden a los habitantes de zonas marinas estar alerta por la posible aparición de cocodrilos en zonas inusuales.

Esto porque, ante el desbordamiento de los ríos, producto de las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Nate, dichos animales podrían desplazarse a regiones altas para protegerse de las grandes cantidades de agua.

Hasta el momento, no se tienen reportes sobre la aparición de algún cocodrilo en un sitio poco habitual. Sin embargo, explicó Francesco Di Palma, vocero del Sinac, la recomendación se gira de manera preventiva.

El funcionario desmintió la veracidad de unas fotografías que han circulado en grupos de WhatsApp y en redes sociales, las cuales sugieren la presencia de cocodrilos en Jacó. "No son ciertas. Las fotografías son falsas", aseguró.

11:49 a. m. Descartadas víctimas mortales en Monteverde

Varias viviendas en el poblado de San Luis, en el distrito de Monteverde, Puntarenas, sufrieron por deslizamientos de tierra a raíz de la tormenta tropical Nate, pero la Cruz Roja descarta que haya víctimas mortales.

A las 11:30 a. m. Fátima Mendoza, despachadora del comité de Santa Elena, indicó que esa región montañosa de Puntarenas seguía con fuertes aguaceros y había derrumbes pequeños en las carreteras.

Varias casas quedaron falseadas al socavarse sus bases y el comité regional de emergencias realiza las evaluaciones y coordina con las personas que perdieron casas y vehículos.

11:15 a. m. Recuento de vuelos afectados en el aeropuerto Juan Santamaría

En el aeropuerto internacional Juan Santamaría ya se confirma la cancelación de 15 vuelos comerciales y 8 internos, producto de las condiciones atmosféricas.

Las aerolíneas que han suspendido operaciones son JetBlue, Spirit, American Airlines, Alaska Airlines y Copa Airlines. Así como la carguera DHL.

Se recomienda consultar la página de vuelos entrantes y salientes de la terminal aérea.

11:09 a. m. Impacto en servicios eléctricos, telecomunicaciones en todo el país

La tormenta tropical Nate obligó a apagar varias plantas de generación eléctrica e interrumpió servicios básicos a lo largo de todo el país, confirmaron la mañana de este jueves distintas entidades públicas.

Hay plantas hidroeléctricas fuera de operación del ICE y la CNFL y miles de clientes de electricidad y telecomunicaciones sin servicio en Guanacaste, la zona de los Santos y la Gran Área Metropolitana.

Además, La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) reporta tres sectores de Heredia sin energía y uno sin agua debido a la influencia de la tormenta. De 1.680 personas afectadas, ya se estableció el servicio a 1.000 informó el área de prensa.

10:56 a. m. Ríos desbordados complican la ayuda para santacruceños

Seis niños y dos adultos pasaron toda la madrugada sobre el techo de una casa en Bolsón de Santa Cruz, Guanacaste.

La ayuda les llegó a eso de las 8 a. m. cuando un tractorista agrícola puedo acercarse al sitio y los trasladó a un albergue.

La historia de esta familia la confirmó Asdrúbal Mora, jefe de la Fuerza Pública de Santa Cruz. Como él, los miembros de los cuerpos de socorro tienen muchos problemas para llegar hasta los afectados, pues el agua desbordada de los ríos les cierra el paso.

De acuerdo con Luis Alfonso Matarrita Rodríguez, subcoordinador de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) del cantón guanacasteco, informó que tienen afectaciones en los nueve distritos, pero mientras los ríos no bajen será difícil hacer un recuento y llegar con asistencia.

10:32 a. m. Reporte de operaciones en Aeropuerto de Liberia

César Jaramillo, gerente general de Coriport, concesionaria del aeropuerto internacional Daniel Oduber, informó que ante las condiciones climáticas que afectan al país y por decisión de las aerolíneas, está mañana se reporta la cancelación de dos vuelos que venían hacia Guanacaste desde Atlanta y Houston.

Además agregó que fueron cancelados todos los vuelos domésticos conocidos como internos.

Por ahora este es el único reporte, no hay vuelos desviados o vuelos con atraso.

El Gerente General recomendó a los pasajeros mantenerse en comunicación con sus respectivas aerolíneas, para conocer si hay cambios de última hora.

10:12 a. m. Recuento de víctimas

Producto de un deslizamiento fallecieron dos peones nicaragüenses en Llano Grande de Cartago, así como un motociclista que se estrelló a las 6 a. m. contra un montículo en el distrito de Guayabo de Mora, San José, La Cruz Roja lo trasladó grave al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS), donde murió.

Otro fallecido fue el conductor de un vehículo a las 7:47 a. m. en Sarchí de Valverde Vega, donde la caída de un árbol suscitó el vuelco de un vehículo y el conductor perdió la vida. El accidente fue frente al Hogar de Ancianos.

A esos cuatro se suma la muerte de una niña de tres años en el poblado de Canet, San Marcos de Tarrazú, San José, confirmado por la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. La niña habría muerto producto de un deslizamiento.

La emergencia la atendieron a las 6:55 a. m., en barrio Canet, detrás de la iglesia católica.

Por último, sus propios familiares localizaron a las 6 a. m. localizaron el cadáver de Claudia Aguirre Castilla, de 56 años, quien pereció por la caída de un árbol en su propiedad en La Esperanza de Santa Cruz, Guanacaste.

10 a. m. Senderos cerrados en Parque Nacional Volcán Arenal

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) comunicó el cierre temporal de los senderos Coladas, Ceibo y Península, en el Parque Nacional Volcán Arenal, como medida de protección para los visitantes y trabajadores de este destino turístico.

9:48 a. m. 911 acumula 8.700 incidentes

El Sistema 911 informó que solo por la emergencia meteorológica que el país atraviesa, recibió más de 8700 incidentes en diversas partes del territorio nacional entre esta madrugada y las primeras horas de la mañana. Por motivo de inundaciones hubo 1168 reportes, 231 por deslizamientos, 27 por fuertes vientos, 2 por oleaje y 1 por avalancha (este ya se descartó). Además se recibieron 115 solicitudes de inspecciones debidamente atendidas.

9:32 a. m. ICE saca de operación la planta Cachí

Debido a la crecida de caudales en los ríos y la sedimentación, el Centro Nacional de Control de Energía (Cence) decidió este jueves sacar de operación la planta hidroeléctrica Cachí (del ICE). La decisión se tomó como una medida de seguridad ante el impacto de la tormenta Nate en todo el territorio nacional.

El resto de las plantas de generación eléctrica del Grupo ICE operan normalmente y no se reporta ningún daño a la infraestructura corporativa. En Miravalles, las plantas geotérmicas están generando al ciento por ciento de su capacidad para equilibrar el sistema.

9:27 a. m. Asamblea y Poder Judicial se acogen al asueto y suspenden labores

El Congreso suspendió labores este jueves y viernes, luego de que el Gobierno decretara asueto para el sector público a raíz de la emergencia nacional por los efectos de la tormenta tropical Nate.

A través de una pequeña nota de prensa, tanto el presidente del Directorio legislativo, el diputado Gonzalo Ramírez, como el director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, informaron que tomaron la decisión para resguardar la integridad física de los poco más de 1.000 empleados legislativos.

A raíz de la decisión administrativa, quedaron suspendidas todas las sesiones de las comisiones parlamentarias, la sesión del plenario de la tarde y la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, que la noche de este jueves preveía recibir a la Junta Directiva del Bancrédito, en el marco de las investigaciones sobre préstamos otorgados al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

Además, se cancelaron las sesiones del panel investigador que recibirían este viernes los interrogatorios de los diputados implicados en el mismo caso.

A las 9:26 a. m., el Poder Judicial informó de que, ante la declaratoria de emergencia nacional, se tomó la decisión de declarar asueto jueves y viernes, por lo que se ordenó desalojar todos los edificios de los diferentes circuitos judiciales y trasladar a las personas que se encuentran detenidas en esos edificios.

Andrea Renauld, secretaria interina de la Corte Suprema de Justicia, indicó que, entre los acuerdos tomados por el Consejo superior de Administración, está el resguardo de todos los equipos y documentación propiedad de la institución y preparar las plantas de generación eléctrica para que funcionen en cualquier momento.

El cierre institucional no aplica para los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en la Sala Constitucional se mantendrá un magistrado de guardia.

"Las personas juzgadoras en materia penal deberán estar disponibles, de ser requeridos para atender situaciones de emergencia y deberán proveer a las personas administradoras regionales los números de teléfono para ser ubicados", dijo Renauld.

9:25 a. m. Sinpe opera con normalidad

Dado el Decreto Presidencial de asueto emitido por la Presidencia de la República y en atención a las consultas de las entidades financieras, las autoridades del Banco Central informan de que durante hoy jueves y mañana viernes el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) operará normalmente.

9:20 a. m. Averías de la CNFL

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz reporta 40 sectores sin electricidad y seis postes quebrados. Dentro de los circuitos afectados se hallan los de Sabanilla-Guadalupe, Sabanilla-San Pedro, el de Pista Zurquí y Coronado-Cascajal.

La Dirección Comercialización suspenderá, hoy y mañana, las cortas por falta de pago, para dar prioridad a la atención de averías, reconexiones y nuevos servicios, con el objetivo de que los clientes cuenten con electricidad durante la emergencia.

Las plantas hidroeléctricas Brasil, Cote, El Encanto, Electriona y Ventanas se encuentran, en este momento, fuera de operación debido a basura en la toma de agua y un nivel muy elevado de los ríos.

9 a. m. Partido de la Selección se mantiene

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) asegura que, de momento, sigue en pie el partido eliminatorio de mañana entre Costa Rica y Honduras, previsto para las 8 p. m. en el Estadio Nacional.

8:55 a. m. Estado de situación en carreteras

Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, reporta que hay nueve rutas totalmente cerradas por derrumbes y daños en puentes.

Ruta 243 (Pérez Zeledón-Dominical): puente caído sobre el río La Palma.

Ruta 321 (Interamericana Sur-Lourdes de San Isidro del General): desplazamiento de puente bailey sobre el río General.

Ruta 34 (Costanera Sur): desbordamiento de los ríos Parrita, Paquita, Tárcoles y Pozón.

Ruta 32 (San José-Limón): paso interrumpido entre el peaje y el cruce hacia Río Frío.

Ruta 141 (Naranjo-San Carlos): derrumbe en Tapezco.

Ruta 26 (Varablanca-Cinchona): derrumbe en la comunidad de Cinco Esquinas.

Ruta 142 (Cañas-Tilarán): cerrada por derrumbe.

Ruta 707 (Turrubares-al cruce con Ruta 27): cerrado por derrumbe.

Paso regulado entre Palmares y San Ramón: derrumbe afecta parcialmente la vía cerca de la localidad conocida como La Gruta.

Ruta 228 (Tablón-Copalchí): puente en mal estado.

8:45 a. m. Averías del ICE

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reporta daños en los servicios de electricidad y telecomunicaciones en diversos sitios afectados por la tormenta tropical. Solo en la región Chorotega hay 2.141 clientes de telecomunicaciones y electricidad afectados de los siguientes sectores: Playa Panamá, Peñas Blancas, Cuajiniquil, Quebrada Grande, Irigaray, La Lajosa, Los Terreros, El Roble, El Recreo, Huaquitas y San Ramón de Pijije.

Las cuadrillas del ICE ya se desplazan a las diferentes regiones del país a atender la emergencia y restablecer los servicios.

8:30 a. m. Incofer no descarta suspender servicios

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) informó a los usuarios que, concluidos los servicios matutinos de tren de este jueves, inspectores de Incofer recorrerán las rutas para verificar su estado, luego de la fuerte caída de lluvias en las últimas horas. La entidad; sin embargo, no descarta suspender el servicio por la tarde por razones de seguridad.

8:25 a. m.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) llamó la mañana de este jueves a empresas privadas localizadas en las zonas de alto riesgo por las lluvias y dada la declaratoria de emergencia nacional, acatar las recomendaciones del presidente Luis Guillermo Solís y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), de cara a la situación crítica que enfrenta el país y aplicar el teletrabajo siempre que sea posible.

8:20 a. m. Suspendido servicio de buses a la zona sur

Suspendido servicio de buses a toda la zona sur (Tracopa) y rutas Puntarenas-Jacó-Parrita-Quepos (TQP), informó el empresario Alfredo Villalobos.

"Desde anoche tenemos dos buses atrapados entre dos derrumbes en el Cerro de la Muerte, localizados a 25 kilómetros de Pérez Zeledón. No hay cómo llevarles asistencia y hay varios camiones también atrapados", expresó.

7:30 a. m. Primeros reportes de comunidades afectadas

Cantones como Pérez Zeledón y Buenos Aires se encuentran incomunidados. Asimismo, la ruta 32, hacia Limón, permanece cerrada por deslizamientos, al igual que la ruta que comunica San Gerardo de Dota con el restaurante Chespiritos.

Santa Cruz de Guanacaste también sufre los embates de la tormenta. Ahí, el desbordamiento de los ríos Enmedio y Diriá tiene a la comunidad aislada.

"El agua (del río Diriá) comenzó a crecer poco a poco, pero ya a las 11:30 a. m. (del miércoles) había subido metro y medio. Yo había amarrado las cositas al techo, pero vea mi casita, tiene casi dos metros de agua", dijo Jesús Sequeira Ruiz, de 70 años.

6:15 a. m. Dos fallecidos en Llano Grande de Cartago

La Comisión Nacional de Emergencias reportó dos personas fallecidas en Llano Grande de Cartago, así como desaparecidos en otros sectores del país que no fueron especificados.

El Cuerpo Nacional de Bomberos detalló que los fallecidos son un hombre de 21 años de edad y una mujer de 23 años, ambos de nacionalidad nicaragüense.

6 a. m. Fenómeno se convierte en depresión tropical Nate, Gobierno decreta estado de emergencia

El presidente Luis Guillermo Solís anunció el estado de emergencia durante una conferencia de prensa en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) esta mañana.

El mandatario dijo, además, que este jueves y viernes se dará asueto a los funcionarios públicos, pero aclaró que no se incluye a personal indispensable en áreas de servicios. Entre estos, médicos, policías, bomberos y algunos trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otras entidades, quienes por la índole de sus ocupaciones deben permanecer laborando.

La depresión tropical #16 se convirtió en tormenta y lleva el nombre de Nate. Así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) este jueves en su cuenta oficial de Twitter.

El fenómeno, que ha afectado al país desde el miércoles, ha provocado fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos en distintas partes del territorio nacional.

Iván Brenes, presidente de la CNE, dijo que la línea de emergencias 911 recibió la madrugada de este jueves alrededor de 2.200 reportes por inundaciones y deslizamientos.

Por el momento, unas 5.000 personas se hospedan en más de 80 albergues en todo el país.

Desde el miércoles, la CNE declaró alerta roja para todo el litoral Pacífico, Valle Central y zona norte, y alerta amarilla en el Caribe.

Colaboraron en esta información los periodistas Natasha Cambronero, Patricia Recio, Aarón Sequeira, Esteban Oviedo, Juan Fernando Lara, Sofía Chinchilla, Carlos Arguedas, Diego Bosque, Rebeca Madrigal, Marvin Barquero, Ángela Ávalos, Katherine Chaves, Daniel Jiménez, Fiorella Masís y Andrés Garita.

