Afectado por inundaciones en barrio México: 'Salí casi nadando de mi casa'

"En cuestión de minutos el agua comenzó a subir rápido, saqué a los tres niños y cuando me devolví a traer las herramientas que uso para mi trabajo como electricista y otras pertenencias, el agua me llegaba hasta el cuello, salí casi nadando de mi casa, no pude sacar nada".

Con esas palabras narró Félix López la situación que se vivió este domingo en barrio México, en Merced de San José, luego de que el río Torres se desbordara producto de los fuertes aguaceros que se presentaron durante la tarde.

Él es uno de los 35 afectados por las inundaciones en ese poblado josefino, donde el Cuerpo de Bomberos contabilizó 10 viviendas afectadas. Las propiedades están a unos 30 metros del cauce del río.

López, quien durmió en un albergue habilitado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) muy cerca de donde ocurrieron los desbordamientos, regresó a su residencia este lunes por la mañana para sacar algunos artículos; sin embargo, encontró lodo en todo el suelo, electrodomésticos dañados y la parte trasera de la casa totalmente destruida.

"Tengo cuatro años de vivir aquí y nunca había pasado algo similar. Cuando llueve regularmente el cauce del río sube, pero no se mete en las casas", manifestó el electricista.

Al frente del domicilio de López estaba Carlos Valverde, otro de los damnificados, quien afirmó que en su vivienda la refrigeradora, los juguetes de sus hijos y hasta los muebles quedaron flotando.

Junto a ellos María Madrigal, Sergio Aguilar y Carlos López también llegaron a evaluar los daños, en medio de un olor a humedad que es predominante en cada una de las estructuras.

Lo que se pudo rescatar fue poco, pero está guardado en casas de vecinos a la espera de que las autoridades definan si ellos pueden regresar, o si lo mejor es desalojar la zona.

"Salí del trabajo y al entrar a mi casa el agua me llegaba hasta las rodillas. Los árboles y la basura hicieron que el río se desbordara y las alcantarillas también se salieron, apenas pudimos sacar ropa", contó Carlos López, con 15 años de vivir en barrio México.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) estimó que el domingo en el Valle Central el agua llovida fue de entre 10 y 40 litros por metro cuadrado, mientras que este lunes en San José centro se reportaron 34 litros por metro cuadrado.

Juan Diego Naranjo, meteorólogo del IMN, explicó que en setiembre y octubre la zona de convergencia intertropical se ubica sobre Centroamérica, esto, aunado a la estación lluviosa y las mañanas calurosas definen la intensidad de las precipitaciones.

"Se espera que en el transcurso de esta semana la intensidad de las lluvias baje", afirmó el experto.

Incidentes en las siete provincias

El fin de semana la CNE reportó la atención de 355 incidentes en 44 cantones de las siete provincias del país, debido a inundaciones o deslizamientos.

La situación hizo que se habilitaran nueve albergues, seis porque existe riesgo de que con más lluvias se genere algún percance y tres por emergencias que ya fueron atendidas.

"En San José abrimos dos albergues en el cantón central, uno en Aserrí y otro en Patarrá de Desamparados; mientras que en Alajuela se abrieron en Poás y Grecia. Además, en Guanacaste se habilitaron dos lugares en Nandayure y en Cartago uno en La Unión", explicó Sigifredo Pérez, jefe de Operaciones de la CNE.

El funcionario añadió que las lluvias de este fin de semana fueron bastante intensas y eso fue lo que generó que se declarara alerta amarilla en el litoral Pacífico, el Valle Central y la zona norte.

"Hay que tomar consideraciones en el sector este de San José porque aunque no es normal que haya incidentes continuos como ha sucedido estos días, es importante mantener una observación. Ahí las lluvias han sido fuertes y los suelos están saturados", detalló Pérez.

El jefe de Operaciones de la CNE dijo que la institución tiene identificados sitios de riesgo como el cerro El Tablazo, al sur de Desamparados; Tapezco, en Santa Ana; o el cantón de Mora, aunque por las lluvias el monitoreo se ha extendido a otras comunidades.

"En el área urbana el problema regularmente es una saturación del alcantarillado, mientras que en zonas no urbanas hay una combinación de este factor con desbordamiento de ríos", puntualizó. Además, confirmó que la alerta amarilla se mantiene.

Aunado a los inconvenientes en viviendas, la CNE tiene el reporte de dos rutas con afectación severa, una es la que comunica Buenos Aires de Puntarenas con Palmar Norte y la otra es en Nandayure de Guanacaste.

