Niña sobreviviente de masacre en Matapalo lucha por superar el dolor en brazos de otra familia

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Hace exactamente un años (14 de febrero del 2016), una niña de cuatro años fue atacada con un cuchillo en la cabeza y en el tórax. Ella sobrevivió porque cayó inconsciente y el asesino la dio por muerta. Al despertar, ella se encontraba en su casa a oscuras, con charcos de sangre a su alrededor y los cuerpos asesinados de sus padres y tres hermanos.

Ese es el trauma que vivió una de las pequeñas sobrevivientes a la masacre en Matapalo de Santa Cruz de Guanacaste. Ella ahora tiene cinco años y se encuentra bajo el cuido de una familia externa que la trata como si fuera su hija y le da todas las comodidades que necesita.

No se trata de una adopción, sino de un hogar solidario que le colabora al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el cual mantiene bajo tratamiento psicológico a la pequeña.

"Ella después de haber estado en Hospital Nacional de Niños (HNN) varios meses (tres), se ubicó en un hogar solidario, una alternativa donde está siendo cuidada. Ella tiene una atención especializada por parte de las personas de ese hogar. Allí es querida, es aceptada, se le potencia que existen cosas lindas en esta vida, gente que puede amar y seguir adelante", comentó Elizabeth Ballestero, gerenta técnica del PANI.

Mientras, la otra menor sobreviviente a la tragedia, a quien el asesino no le hizo daño por ser aparantemente hija de él, ahora tiene un año y medio y está en un albergue de la institución, en buenas condiciones, reportó el PANI.Aún se se desconoce qué pasará con las niñas, si se van a dar en adopción juntas, pues antes de que eso pase la niña de 5 años debe haber superado el proceso psicológico.

"Mientras el proceso sociolegal no esté finalizado, no podemos saber qué va a pasar con las niñas. Podemos pensar que al no tener papá y mamá, van a ser declaradas en abandono, un término legal utilizado en el ambiente judicial. Primero tenemos que ver si tienen condición de adoptabilidad y ver lo que procede para cada una de ellas", agregó la funcionaria.

Una guerrera

Es así como califican en el Hospital de Niños quienes conocieron a la pequeña de cinco años sobreviviente a la masacre, pues, a pesar de la tragedia que vivió, ha salido adelante.

"Ella estuvo en un momento en el que tuvo que luchar contra todo para preservar su integridad física. Cuando alguien se enfrenta a una situación en la que puede perder la vida, las secuelas emocionales hacen que uno pueda desarrollar temores, pesadillas, miedo a cualquier extraño y hay recuerdos que vienen recurrentes que se tienen que ir acomodando dentro de una historia de realidad, eso es lo que está trabajando la psicóloga cada semana.

"Sin embargo, ella va muy bien en el tratamiento, hay resultados positivos , pero va al ritmo en que la niña debe irlo asimilando", explicó Ballestero a La Nación.

Misma posición tiene Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños (HNN), quien comentó que,durante el lapso en que la pequeña estuvo en el centro médico, se ganó el cariño de todo el personal."La niña recuperó la sonrisa, es una campeona.

Ella mejoró la dicción, la palabra, es una niña que floreció en el hospital. El personal desarrolló mucho cariño y puedo decir que el día en que esta niña salió del hospital, yo vi lágrimas en los ojos de todo el personal que la cuidó", afirmó la jerarca médica.Arguedas añadió que a diario ven casos que los conmueven, pero como el de esta pequeña es uno de los que más los ha enternecido en los últimos años.

"Muchos casos nos duelen, pero cuando pensábamos en ponernos en los zapatos de ella y lo que pudo sentir en perder de un día para otro a su mamá, a su papá, a sus hermanos y estar en desamparo por tres días hasta que fue rescatada, es algo estremecedor, un caso así no hemos visto en mucho tiempo", enfatizó Arguedas.

Actualmente, la menor recibe terapia de lenguaje en dicho centro médico.

LEA MÁS

Crimen de la familia en Matapalo: 'Ha sido la escena más dolorosa en mi carrera como policía'

Masacre en Matapalo: 'No solo a mí me marcó, marcó a todo el pueblo'

Abandono y violencia marcaron vida de mujer asesinada en Matapalo











Comparta este artículo Sucesos Niña sobreviviente de masacre en Matapalo lucha por superar el dolor en brazos de otra familia Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Niña sobreviviente de masacre en Matapalo lucha por superar el dolor en brazos de otra familia Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.