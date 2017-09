OIJ busca a dos individuos por crimen de policía en Cartago

Dos individuos, cuyas características físicas no fueron divulgadas, son buscados por las autoridades judiciales como los principales sospechosos de matar al oficial de la Fuerza Pública, Fernando Calderón Aguilar.

El homicidio fue descubierto el martes a las 10:20 a. m. cuando familiares encontraron el cuerpo del policía en la sala de su casa en urbanización Cocorí, en Aguacaliente de Cartago.

Alejandra Ledezma, subjefa de la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, dijo este miércoles que vecinos observaron a esas personas que ingresaron a la casa. La jefa policial prefirió no suministrar sus características, para no afectar la investigación. Solamente precisó que eran hombres que no frecuentan el barrio.

"El crimen ocurre el lunes alrededor de las 10 p. m. (...) en apariencia habían ingresado dos sujetos y los vecinos escuchan gritos a esa hora y dan aviso a la policía. Sin embargo, no se logra que se apersonen (los oficiales) y es hasta el día siguiente que familiares encuentran al señor fallecido", alegó.

Ledezma agregó que la víctima presentaba heridas causadas por arma blanca en el cuello y la espalda. "Casi tenemos descartada la venganza por la función que desempeñaba este oficial (..) la vivienda estaba cerrada con llave. No hubo forzadura de puertas. Hay desorden en la casa, pero es propio de un forcejeo. Descaramos el robo como móvil, fue por asuntos personales".

Durante una inspección de la propiedad, los agentes judiciales localizaron un cuchillo de cocina, que se presume fue utilizado para acabar con la vida de Calderón.

Asimismo, se encontraron algunas huellas sobre las cuales la jefa policial tampoco quiso dar mayores detalles.

Carlos Hidalgo, vocero de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, dijo el martes que oficiales de la Fuerza Pública si fueron a atender la llamada sobre violencia en esa casa en urbanización Cocorí, pero alegó que cuando los agentes llegaron, la luz de la casa estaba apagada y no había ningún indicio sobre una agresión, por lo cual decidieron retirarse del lugar.

Seguridad Pública informó de que Calderón ingresó a laborar como oficial de la Fuerza Pública en noviembre del 2000. El fallecido, de 57 años, era soltero y no tenía hijos.