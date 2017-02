Matapalo: mujer llamó a policía la noche antes de ser asesinada

Yeimmy Jessica Durán Guerra, la mujer que fue asesinada junto a su esposo y tres hijos por su amante Adrián Salmerón Silva, llamó la noche antes de la masacre a la policía para denunciar que estaba siendo agrediendo.

Así consta en el expediente de 16-000234-0800-PE, de la Fiscalía de Santa Cruz, el cual tiene un informe del Servicio Emergencias 9-1-1.

Según el documento, a las 7:58 p. m. del sábado 13 de febrero del 2016, Jessica Durán llamó para pedir ayuda porque estaba siendo agredida.

Esa era una situación que trascendió en aquel momento; no obstante, las autoridades no lo confirmaron a la prensa porque dijeron que el caso estaba bajo investigación.

"Jeimmy llamó diciendo que era víctima de agresión, la policía va a al lugar, no hay luces ni bulla, no hay respuesta de la vivienda y ellos se retiran", indicó Aymée Caravaca, fiscala adjunta de Liberia, quien llevó el caso cuando dirigía la Fiscalía de Santa Cruz.

Para la fiscala, no hubo negligencia por parte de los policías, pues era poco lo que ellos podían hacer si no habían respuesta.

"La policia no podía ingresar si no había una voz de auxilio en ese momento dentro de la vivienda para atender el caso. Consideramos que en ese momento no estaba la agresión tan latente como cuando acabó con la vida de ellos", manifestó Caravaca.

La Fiscalía considera que Salmerón masacró a la familia Beauchamp Durán entre la noche del 14 de febrero y la madrugada del 15. Incluso, ese domingo recibieron informes de que se le observó a los niños jugando. El 16 de febrero fue cuando se dio el hallazgo de los cuerpos.

Ese mismo domingo 14 de febrero, Salmerón fue en dos ocasione al Súper Matapalo, situado a 1,5 kilómetros de la casa. Primero compró ¢1000 en salchichón y luego regresó por un chupón. Esa fue la última vez que fue visto en el pueblo.

Violencia doméstica. No era la primera vez que Jessica Durán llamaba para denunciar que era víctima de violencia doméstica por parte de Salmerón.

En el 2015 (no se precisó fecha exacta), ella, denunció ante el Juzgado de Familia y Violencia Doméstica de Santa Cruz que Salmerón la había agredida.

Luego de la denuncia, el juzgado ordenó al sujeto salir de esa vivienda y no acercarse; sin embargo, eso no sucedió. Dichas medidas de protección se vencían el 1.° de agosto del 2016.

"Desgraciadamente, por parte del mismo núcleo familiar no se hizo la gestión para ponerle fin al problema y era complicado para las autoridades actuar porque no había parte denunciante. Esas agresiones no eran denunciadas como tenía que ser. Cuando se enviaban a policías ahí la denuncia no era planteada y cuando se hacía no se le daba seguimiento por parte de las víctimas", afirmó Olman López, jefe de la delegación de Fuerza Pública en Villareal.

La hipótesis que tiene la Fiscalía del por qué Salmerón mató a la familia Beauchamp Durán son dos: un ataque de celos contra Jessica y la segunda es que fue por un ataque sexual, ya que a la menor de 12 años que fue asesinada la violó.

Caravaca explicó que el casocontra Salmerón sigue abierta en el país, pues solo pueden cerrar el expediente hasta que reciban la sentencia oficial por parte de Nicaragua, la cual aún está en espera.

"Una vez que llegue se solicitara el sobreseimiento definitivo por cosa juzgada", enfatizó.Salmerón descuenta 180 años de prisión en la cárcel El Chipote, en Nicaragua, pero solo cumplirá 30, máximo permitido en ese país.

'Una vez la agarró a patadas embarazada'

Alguien que fue testigo de las agresiones de Salmerón hacia Jessica Durán Guerra es Carlos Rojas, dueño de uno de los dos bares que hay en centro de Matapalo.Rojas recordó que un año antes de la tragedia, cuando ella estaba embarazada, el nicaragüense la agarró a patadas en las afueras de su establecimiento comercial.

"Ellos tuvieron un pleito al frente del bar. Ella entró al local, pero él vino a traerla y cuando salieron él la pateó. Ella cayó al suelo, en eso se metió gente para que no la golpeara más, pero sí era un tipo muy agresivo", detalló Rojas."A pesar de las agresiones, ellos seguían volviendo a ese bar.

"Normalmente siempre venían de pasada, ellos venían enfiestados, los dos, bien tomados. Lo que hacían era que compraban el licor y lo pedían para llevar", comentó.

El comerciante mencionó que Salmerón era un tipo anti social y agresivo. La última vez que lo vio fue el sábado 13 de febrero, cuando llegó a eso de las 11 p. m. y ordenó un arroz con camarones."Vino molesto, andaba como precisado y le gritó a una muchacha. Luego de que comió pidió un six pack con cervezas y se fue. Andaba como drogado", añadió.

Antes de conocer a Salmerón, Jessica iba a ese bar sola. "El gringo (Dirk Beauchamp) la llegaba a buscar pero ella se le escondía", expresó Rojas.

Añadió que cuando se dio la masacre el pueblo perdió la tranquilidad que tenía."Fue algo increíble, uno jamás se imaginaba que algo así iba a suceder aquí. Matapalo es una de las zonas más tranquilas de Guanacaste, aquí hasta los carros los pueden dejar con la ventana abierta que nada pasa, pero esa tranquilidad se vio afectada", dijo.

LEA MÁS

Niña sobreviviente de masacre en Matapalo lucha por superar el dolor en brazos de otra familia

Crimen de la familia en Matapalo: 'Ha sido la escena más dolorosa en mi carrera como policía'

Masacre en Matapalo: 'No solo a mí me marcó, marcó a todo el pueblo'

Abandono y violencia marcaron vida de mujer asesinada en Matapalo











Comparta este artículo Sucesos Matapalo: mujer llamó a policía la noche antes de ser asesinada Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Matapalo: mujer llamó a policía la noche antes de ser asesinada Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.