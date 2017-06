Madre de bebé asesinada: 'No tengo por qué sentirme culpable, yo fui una víctima más'

Orotina

Meilin Alvarado Savala llegó a Orotina al mismo tiempo que familiares y amigos enterraban a su hija de apenas un año y 10 meses, quien murió el domingo pasado producto de severas agresiones.

Esta joven de 22 años es mamá de cuatro retoños, el último nació el martes, cuando dio a luz a un bebé prematuro de siete meses de gestación.

Sentada en la casa de uno de sus vecinos, en la Urbanización Flor de Liz, aceptó conversar con varios medios que querían conocer su versión de lo sucedido con su hija de 22 meses, quien ingresó muerta el pasado domingo al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

La autopsia posterior reveló que la bebé tenía dos costillas quebradas, una fisura en el cráneo con hemorragia y hematomas producidos por agresión. El caso se investiga como homicidio y por ello el compañero sentimental de Alvarado y padrastro de la niña, ya descuenta seis meses de prisión preventiva.

Meilin Alvarado, oriunda de Alajuela, asegura que ella también es víctima de lo que ocurrió y se sacude de quienes también la señalan. Estas son sus declaraciones.

– ¿Cómo llega a Orotina?

– Hace unos tres meses (vivió cerca del cementerio de la localidad), él (su compañero sentimental Jean Lutas) me trajo para acá. Nos habíamos conocido allá a través de un WhatsApp y una actividad en la que ambos estábamos. Hicimos amistad y comenzamos a salir.

– ¿Y el papá de sus hijos?

– A él lo dejé hace unos años precisamente por violento. Me agredía física y sicológicamente y lo tuve que denunciar ante el OIJ.

– ¿Hace un mes viven aquí en Flor de Liz?

– Creo que como mes y medio o cerca de dos.

– ¿Y cómo era la situación aquí?

– Era una relación horrible. Al principio todo caminaba bien. Hace unas semanas comenzaron las agresiones para mí y a mis hijos. Todo inició cuando él decía que de noche escuchaba pasos por la parte de atrás de la casa, entonces se levantaba, ahí es donde creo agredía a la niña.

– ¿Por qué no denunció la situación?

– No podía. Lo intenté, pero no podía salir de mi casa. Estaba amenazada y me podía hacer algo a mí o a mis hijos. Al final se lo hizo a mi hija.

– ¿Pero usted sabía la situación de la niña?

– No lo sabía. La mayor (de seis años) algo veía, pero por temor nunca me dijo nada.

– ¿Pero no vio las lesiones que dice que la niña tenía?

– Bueno la llevé a la clínica el jueves y nadie vio nada. Ella dormía con sus hermanitos, que le tenían pavor a él. Cuando el domingo la encontré mal, sin casi poder respirar, la llevamos al hospital de Puntarenas.

– ¿Y allá qué sucedió? ¿Él estaba con usted?

– Recuerdo que él me dijo: 'me siento culpable'. ¿Y por qué?, le pregunté yo. 'Me siento culpable', fue su respuesta otra vez. Hasta que llamé a mami y me dijo todo lo que la niña tenía, ahí me di cuenta de la situación real. Yo no puedo decir que de día él les hacía algo. Creo que hacía las cosas de noche cuando se levantaba a buscar los ruidos atrás de la casa.

– ¿Y ahora, qué hará?

– Voy de la mano de mi mamá para velar por mis otros hijos. Me quedan cuatro y voy a seguir luchando por ellos.

– ¿Siente culpa por lo sucedido con la niña?

– No tengo por qué sentirme culpable. Yo fui una víctima más.

– La gente también habla de usted

– Aclararle a la gente que me juzga como cómplice, que eso no es así. Solo yo sé lo que pasaba dentro de las cuatro paredes de mi casa. Algunos pensaban que yo vivía feliz, pero no es así. Otros dirán: '¿Y por qué callaba?' ¡Por miedo! Soy madre y nunca le haría un daño a un niño que he tenido en el vientre durante 9 meses.