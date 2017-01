Joven upaleño aspiraba a ser administrador de empresas

Liberia

Humilde, estudioso y sin vicios. Así recuerdan familiares a Joseph Briones Solís, de 22 años, uno de los universitarios asesinado en la masacre en barrio La Victoria, en Liberia, Guanacaste.

El muchacho tenía dos años de vivir en el apartamento donde murió, pues él se vino desde Upala, Alajuela, para estudiar Administración de Empresas en la sede en Guanacaste de la Universidad de Costa Rica (UCR), contó su madrastra Kattia Corea.

"Era un buen hijo, no le hacía a drogas, su único vicio era el bendito estudio, pasar con la computadora y estar con su novia (...). Eso es lo raro, que él no tenía vicios, no se metía con nadie. Los otros que están ahí no los conozco, no sé si tenían algún vicio o problema", comentó Corea.

Briones convivía en el apartamento con su novia Stephanie Hernández García, también fallecida y, al igual que él, oriunda de Upala.

Corea dio su relato acompañada de dos hijos. Estaban fuera del perímetro que marcó la Policía para evitar el paso a particulares, mientras esperaba a su esposo y padre de Joseph, Juan Carlos Briones, quien hablaba con los agentes judiciales cerca de la casa donde ocurrió la tragedia.

"El papá está destrozado, él esperaba que fuera su hijo quien lo enterrara algún día, le truncaron muchos sueños a ese muchacho, le cortaron la vida, le cortaron la carrera, le cortaron todo", comentó.

Los funerales se harán en Upala pero la familia no sabía aún fecha ni hora del sepelio.

Aunque a La Victoria se presentaron familiares de otras víctimas, nadie quiso hablar con la prensa y pidieron que se respetara su duelo.











