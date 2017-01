'Señor, usted no nos va a hacer daño....", dijo joven asesinada en Liberia

OIJ tiene audio que ella envió a una vecina a las 2 a. m.

"Señor, usted no nos va a hacer daño ...", le dice al aparente agresor una de las jóvenes asesinadas en una casa en barrio la Victoria, de Liberia. El audio fue grabado desde el celular de la víctima y luego ella lo envió como un mensaje a una vecina.

La grabación que está en poder del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mandó a las 2 a. m. de este jueves, pero quien la recibió la escuchó hasta después de las 6 a. m.

El dato lo confirmó el Fiscal Adjunto de Liberia, Ricardo Quirós Vargas, quien dijo que se trata de una grabación muy corta y que policialmente se interpreta como una solicitud de ayuda que hizo la víctima.

El fiscal dijo que todavía no disponen de un móvil, pues no hay robo, ni hay evidencia de un ataque sexual, ni tampoco una venganza producto del narcotráfico, pues las tres mujeres y uno de los dos hombres fallecidos, eran estudiantes universitarios, calificados como personas sencillas, calladas y que por lo general no participaban en fiestas.

"Ni es asalto, ni es venganza. No robaron nada. Son jóvenes que no están involucrados absolutamente en nada por lo menos no tenemos noticias por lo que nos dicen los vecinos (...) gente que no hacía fiestas, no hace escándalos. Entra en la casa cuando vienen de la universidad, que no salen y ahora andaban en curso de verano" agregó.

Dijo: "es sumamente extraño. La esperanza era poder hablar con la víctima que quedó viva pero está muy mal".

Quirós dijo que uno de los jóvenes fallecidos no era estudiante y que todavía desconocen de su identidad. Los estudiantes eran vecinos de San José de Upala, Alajuela.

Un sospechoso

Ricardo Quirós explicó que con fundamento en el audio se presume que podría haber sido solo una persona quien perpetró la matanza.

"Eso tiene que haber sido alrededor de las 2 a. m. (de este jueves) por el momento en que se envía el audio. Ella dice 'señor no nos va a hacer nada', se refiere a una persona. Una persona contra cinco a no ser que estuviera armado (arma de fuego) pero todos tiene heridas de arma blanca. No se si por la juventud o qué (...) pero si ya mató a uno, diay los otros cuatro no se porque no lo enfrentaron...", explicó el fiscal.

Quirós confirmó que las víctimas quedaron en una sola habitación, dos mujeres sobre una cama y los tres hombres en el suelo. Tenías la manos y pies amarrados y algunos amordazados.

Las autoridades mantienen cerrada la habitación en espera de que llegue personal especializado para no contaminar la escena, pues se presume que allí podría haber indicios que ayuden a identificar al o los responsables de la matanza.

Colaboró Fanny Tayver desde Liberia.











