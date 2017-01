Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Hermano de joven degollado en Liberia dice que no le conocía enemigos

Sucesos Hermano de joven degollado en Liberia dice que no le conocía enemigos

Ariel Vargas Condega, uno de los jóvenes universitarios asesinado en un apartamento en barrio La Victoria, Liberia, era una persona amante del baile y del deporte, incluso dirigía un equipo de fútbol, con el cual resultó campeón en diciembre anterior.

Su hermano mayor, Jorge Vargas, afirmó, este viernes, que no le conocía enemigos. Añadió que Ariel era el más sano de la familia, no se metía con nadie y nunca supo de discusiones con otras personas.

Ariel, de 24 años, cursaba, desde enero del 2015, la carrera de Gestión y Adminitración Empresarial en la Universidad Técnica Nacional (UTN) de Liberia.

En ese centro educativo, donde la mayoría de jóvenes estudia por la noche, el personal administrativo lo recuerda como un muchacho emprendedor y trabajador.

Su cuerpo fue retirado este viernes, a la 1:50 p. m., de la Medicatura Forense en San Joaquín de Flores y y fue llevado en un vehículo de la funeraria Sendero de Luz hacia Liberia.

De acuerdo con Jorge Vargas, hermano del fallecido, Ariel era unapersona tranquila, por lo que desconocen cómo llegó al apartamento en donde lo mataron.

La última vez que Jorge lo vio fue la noche del miércoles, como a las 7 p. m., cuando Jorge salió para el gimnasio y Ariel le dijo que iba a recostarse para ver el partido de Alajuelense contra Liberia.

"Cuando llegué, él no estaba, pero me imaginé que andaba viendo el partido con sus amigos. Mi otro hermano andaba celebrando el cumpleaños, entonces, no había nadie en la casa", comentó el familiar.

Jorge no vio nada extraño. Al día siguiente tampoco le pareció extraño no verlo, porque pensó que se había ido a laborar. "Él siempre se iba a trabajar más temprano que yo".

Dijo que se dio cuenta de la noticia a través de los medios, pero jamás pensó que fuera él.

Hermano menor comenzó a sospechar. Las sospechas comenzaron cuando el hermano menor, de 23 años, lo llamó y le dijo que Ariel no había llegado a casa ni al trabajo.

Por lo anterior, ambos fueron a la escena del crimen y, luego de hablar con los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hicieron el reconocimiento.

Jorge recordó que durante el día, Ariel iba a su trabajo y algunas noches se dirigía a la Universidad Técnica Nacional (UTN), donde estudiaba Gestión y Administración Empresarial.

La madre de ellos, Francisca Condega, vive en San José desde hace dos años, pero sus tres hijos se quedaron en barrio La Guaria, Liberia, lugar donde estaba programada la vela de Ariel, este viernes.

Jorge afirmó que no conoce a las personas que fallecieron junto a su hermano. "Yo no me metía con los amigos de él, él tenía su propia gavilla y yo la mía", afirmó.

"Las autoridades saben qué hacer", afirmó Jorge, al comentar su deseo de que el caso se resuelva y se pueda dar con la persona o grupo de personas que perpetró el asesinato múltiple.

Los funerales de Ariel serán este sábado, a las 8 a. m., en la iglesia Cristiana de Liberia

Dirigía un equipo de fútbol universitario. En la UTN lo recuerdan como un muchacho emprendedor y trabajador.

En ese centro educativo, donde la mayoría de jóvenes estudia por la noche, el personal administrativo lo recuerda como un muchacho emprendedor y trabajador.

"Fue una persona bastante proactiva, como estudiante era muy activo, muy responsable. Era muy puntual, como persona era muy tranquilo y muy sociable", dijo Jesús González, quien fue su profesor en los cursos de Método de Investigación y Comunicación Administrativa.

Ariel era el director técnico de un equipo llamado el Dream Team, compuesto por estudiantes de la UTN y que ganó el primer lugar en el torneo interno de esa universidad.

Esa casa de estudios comunicó que ayudará a la familia del joven con los pagos del funeral. En un comunicado de prensa, el rector, Marcelo Prieto, mostró su solidaridad con la familia de Ariel de las otras víctimas.

Prieto calificó como un acto de salvajismo y violencia el asesinato de cinco estudiantes universitarios, la madrugada del jueves, en barrio la Victoria, Liberia.











Comparta este artículo Sucesos Hermano de joven degollado en Liberia dice que no le conocía enemigos Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Hermano de joven degollado en Liberia dice que no le conocía enemigos Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.