Familia de masacrados en La Cruz: 'No tenemos ni una pista de por qué los asesinaron'

"Hasta este momento, desconozco qué pudo haber provocado ese hecho tan lamentable. Mis familiares no eran probemáticos; eran personas tranquilas y trabajadoras".

"De repente, a alguien se le ocurrió matarlos porque sí. Hasta este momento, no tenemos ni una pista de por qué los asesinaron. Nada".

Adán Bonilla Bonilla, de 75 años, afirma que, dos meses después, aún está incrédulo por el asesinato de su hermano, su cuñada y sus dos sobrinos, así como de un yerno de la pareja, en una finca en Monte Plata de La Cruz Guanacaste, el 29 de julio.

Las víctimas mortales fueron Isaías Bonilla Bonilla, de 81 años, y su esposa Paula Romero Romero, nicaragüense con cédula de residencia y sobre cuya edad existen datos confusos.

También fueron atacados dos de los ocho hijos registrales de la pareja: los guanacastecos Wílber Bonilla Romero, de 26 años, y Wálter Jesús Bonilla Romero, de 24. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales.

La quinta víctima fue Carlos Alberto Pacheco, nicaragüense de 26 años, con cédula de residencia y yerno de la pareja, quien tiene antecedentes por portación ilegal de arma.

"En los últimos años, yo no me relacioné mucho con él (Isaías). Cada uno andaba en sus cosas, pero sí sé que era una gran persona. No tenía enemigos ni era una persona problemática, por eso todo el pueblo se quedó asustado con la noticia", indicó Adan.

El hermano dijo que, por la forma en cómo los mataron (los pusieron en fila y los ejecutaron, uno por uno, con un disparo en la frente), presumen que hay "alguna venganza"; lo que no entiende es por qué.

"Los asesinaron de una manera muy cruel, muy dolorosa", mencionó, al tiempo que pidió que no se le tomaran fotografías ni a él ni a su familia porque, desde el homicidio múltiple, están temerosos.

Se le consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el avance en la investigación; sin embargo, informó de que la investigación continúa y que, de momento, no se brindarán detalles.

Lo último que dijeron las autoridades fue que, al parecer, el blanco del ataque era el yerno de la pareja de ancianos asesinada.

Al parecer, Pacheco estaría vinculado con el homicidio de una persona que se dedicaba al narcotráfico. El crimen se habría dado tiempo atrás en Nicaragua. En apariencia, luego de que se cometió el asesinato, el yerno se habría devuelto a Costa Rica.

Por este motivo, seis asesinos habrían llegado hasta el rancho de la familia para matarlo.

Esa hipótesis se refuerza porque Pacheco era el único que, además del balazo en la frente, tenía sus manos esposadas.

Vida familiar

Isaías Bonilla era una persona que, desde joven, se dedicó de lleno a su familia, al ganado y a la agricultura.

Una sobrina de Isaías Bonilla, quien prefirió no ser identificada por el mismo temor, dijo que, desde siempre, su tío vivió en aquella finca, ubicada en Monte Plata de La Cruz.

"Mi tío, mi papá y todos los hermanos de ellos nacieron en aquel sitio. Ahí fue donde se criaron, pero, conforme fueron creciendo, todos empezaron a buscar vida en Limón, en Liberia y otros sitios. Todos excepto mi tío Isaías", detalló.

Isaías Bonilla se llevó a su esposa a vivir allá, donde formaron su familia.

"Desde siempre él se dedicó a cuidar su finca, a trabajar en la agricultura y en el ganado. Como ese sitio queda tan lejos (hay que caminar cerca de tres horas para llegar), ellos sembraban lo que se iban a comer".

"El poco dinero que tenían lo conseguían al subastar ganado cada cierto tiempo", contó la sobrina.

Sus primos fallecidos eran igual de trabajadores que Isaías, según recordó la mujer.

"Los dos que fallecieron trabajaban junto a otro hermano suyo en una finca de acá cerca (barrio Fátima)".

"Ellos nunca paseaban, ni iban a fiestas. Eran personas muy de casa, por eso no creemos que tuvieran algún problema", insistió.

En cambio, del yerno Carlos Pacheco, los familiares prefirieron no hablar. Alegaron que no tenían mucha relación y que lo único que conocían era que los hijos de Isaías y Paula le pagaban a él para que cuidara de los ancianos.

"Era el trabajo de Carlos. Los fines de semana él bajaba a aquí (barrio Fátima) para estar con su esposa, que vivía aquí", apuntó la sobrina.

Por ello, insistieron los familiares de los masacrados en que no entienden qué pudo desesncadenar ese crimen. "Lo único que pedimos es que se dé con el responsable y se haga justicia", concluyó.