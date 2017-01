Cinco consejos para evitar ser víctima de robo en su casa durante estas vacaciones

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La probabilidad de que ocurra un robo en las viviendas cuando sus ocupantes salen de vacaciones aumenta.

Así lo reconoció Eddy Roda, jefe de robos y hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien brindó algunas recomendaciones para evitar ser víctima de robo en casas, cuando se está vacacionando.

A continuación, cinco de esos consejos para evitar:

Pedirle a una persona de confianza que le dé vueltas a la casa o se quede a dormir

Las autoridades recomiendan que un familiar o persona de confianza visite la casa al menos una vez al día y que de ser posible se quede a dormir, para que encienda las luces y las apague, recoja el periódico, entre otras cosas.

"La idea es que se vea que la casa no está sola, que haya movimiento, para que no se note que no hay personas", mencionó Roda.

Revisar la hoja de vida de las personas que se contratan para la limpieza o mantenimiento

Contratar personas recomendadas no es suficiente, la Policía considera que es importante revisar la hoja de delincuencia de quienes ofrecerán servicios en una casa, más si existe la posibilidad de que se queden solos durante las vacaciones.

"A veces la familia contrata servicios domésticos o de cuido de personas que no conocen y de las cuales no tienen mayores recomendaciones", afirmó Roda.

Organizarse en los barrios para que existan sistemas de alerta

La organización entre vecinos permite que se den alertas en caso de notar personas o vehículos extraños en el barrio. Roda recomienda utilizar las herramientas tecnológicas para grabar videos o tomar fotos, siempre y cuando las personas no se expongan al peligro.

El funcionario agregó que se pueden observar rasgos que ayuden a identificar a los sospechosos.

Cambiar los llavines de la casa si esta es alquilada y antes hubo otros inquilinos

El OIJ considera que en las casas alquiladas lo mejor es pedir al dueño del inmueble cambiar candados y llavines, de forma que no exista riesgo de que un inquilino anterior ingrese con facilidad a la vivienda por tener una copia de las llaves.

"Muchas veces no hay marcas de que se forzaron puertas o ventanas y podría ser precisamente porque el sospechoso tenía fácil acceso", dijo Roda.

Mantener la calma y seguir instrucciones

En el caso de que los ladrones ingresen a las casas cuando una persona está adentro, la Policía Judicial recomienda mantener la calma y seguir las instrucciones que les den, debido a que un enfrentamiento es peligroso.

"Sugerimos ver algún rasgo, la ropa si es posible, intentar reconocer el acento que tienen los sospechosos al hablar o algún detalle", comentó Roda.

El funcionario policial añadió que los asaltos, hurtos y robos a viviendas han mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses, pero que eso no es señal de que la guardia se puede bajar.

DEL ARCHIVO: Vecinos alejan con tertulia a delincuentes de su barrio

Entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2016 el OIJ registró 11.624 asaltos, robos y hurtos a viviendas, siendo los viernes el día en el que más hechos delictivos de ese tipo se presentaron.

En ese mismo periodo del 2015, hubo 11.924 casos de ese tipo, mientras que en el 2014 la cifra fue de 11.852.











