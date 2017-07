Encuentran a dos jóvenes muertos detrás de vivienda en Tibás

Dos jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 25 años, fueron encontrados la mañana de este martes detrás de una vivienda en Bajo Piuses, en Cinco Esquinas de Tibás, 100 metros al norte de la delegación de la Fuerza Pública.

La alerta se dio cerca de las 11 a. m. por parte de los vecinos, quienes llevaban días sin ver a las víctimas. De acuerdo con las autoridades, llevarían unos cuatro días de fallecidos.

Una de las víctimas fue encontrada bocabajo y sin ropa; la otra estaba sentado en una silla.

Aún se desconoce cómo se produjeron las muertes y si alguien participó para conseguirlas, pues no se encontraron señales de violencia en ninguno de los cuerpos.

No obstante, según indicaron los vecinos, una de las personas tenía un líquido que salía de su boca en el momento en el que fue hallada, por lo que una de las sospechas es que se trate de una intoxicación.

Vecinos que pidieron no ser identificados señalaron que en ese espacio viven muchas personas, entre ellos estos jóvenes que vivían con su abuela. Algunos dicen que se trata de hermanos, otros más bien los señalan que eran primos.

"Es gente que tiene mucho tiempo de vivir aquí. Los muchachos son más inconstantes en esa casa, van y vienen, uno de ellos estuvo preso hace poquito y volvió, el otro también había estado preso antes, creo", señaló una de las lugareñas.

Otro residente agregó: "A mí me extrañó ver todos estos policías y pregunté qué era. Yo ayer llegué como a medianoche y no vi nada raro, pero si son ellos me extraña. Son gente que, al menos con nosotros, se lleva muy bien, no sé si con otra gente habrán tenido problemas, pero no me imaginé esto".

Funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron al lugar poco antes de las 12:30 p. m. para realizar los trabajos correspondientes y así determinar las circunstancias en que se produjeron los decesos.